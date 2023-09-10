12 доказательств того, что женщины и мужчины и впрямь с разных планет

В культуре с незапамятных времен мужчины и женщины противопоставлялись друг другу: вспомните хотя бы инь и ян в китайской философии. А если понаблюдать за поведением мужчин и женщин, то неизменно возникнет мысль о том, как сильно мы порой не понимаем друг друга. Мы раздобыли истории тех людей, которые убедились в этом на собственном опыте.

Кстати, иногда мировоззрение представителей двух миров оказывается не таким, каким мы привыкли его представлять. Подробнее об этом в конце статьи.

Впервые привела на родительское собрание своего муженька. Сидим уже часа два. Я все важное записываю. Вдруг другие мамочки стали активно обсуждать, сколько сдаем на всякие нужды. Поворачиваюсь к мужу, чтобы спросить его мнение, а он преспокойненько так посапывает. Я аж покраснела от стыда. Толкаю его, чтобы проснулся. Уже после собрания накинулась на мужа, а он в ответ: «Я все самое важное (что дочка учится хорошо и к ней претензий нет) узнал в первые минут 20. Вот эти ваши обсуждения дальнейшие вообще бесполезны. Только деньги выуживают». И тогда я задумалась: «Хм, может, он прав?»

Однажды с мужем заезжали в гараж нашего многоквартирного дома, и впереди я заметила мужчину с собакой и ребенком. Ребенку было, вероятно, около года, он ползал по газону и в какой-то момент свалился на бетонную подъездную дорожку. Мужчина небрежно поднял его и посадил обратно в траву. Я еще подумала: «Кто это?» И тут поняла, что это друг моего мужа. У его жены случился бы сердечный приступ, если бы она увидела, как ребенок упал головой на бетон. © Elena Ledoux / Quora

Мы с мужем не так давно стали родителями в первый раз. Он замечательный отец: ребенка обожает, с самого рождения меняет ему подгузники, купает, кормит, укладывает спать. Но есть одно но: когда остается один на один с мелким, ему нужны инструкции и (иногда) консультации по телефону. Как-то я не выдержала, и у нас состоялся диалог.

— Почему бы тебе самому не почитать информацию в интернете? Вот тебе не лень 2 часа шерстить сайты о ремонте машины, а как об уходе за ребенком что-то новое узнать, так «проще у жены спросить». Ты ведь отец, неужели тебе не интересно?

— А почему ты ничего не читаешь о ремонте машины? Она же общая, мы оба на ней ездим. И тебе полезно будет хоть немного разбираться.

— Ну ты сравнил! Я же ничего там не пойму. Все эти названия деталей, сокращения, особая терминология. Про ребенка-то намного проще!

— Ну хорошо, давай почитаем твои мамские сайты.

— Давай!

Уже радуюсь своей маленькой победе.

— Что такое ГВ и ИВ?

— Ну, очевидно же, что грудное и искусственное вскармливание!

— Оке-е-ей. А что значит ВБ?

— Время бодрствования...

— Ниблер! Что за штуковина вообще такая — ниблер?!

В общем, сошлись мы на том, что за информацию по машине отвечает муж, а по ребенку — я. И вернули идиллию в наш дом. © Аноним / Pikabu

— Почему бы тебе самому не почитать информацию в интернете? Вот тебе не лень 2 часа шерстить сайты о ремонте машины, а как об уходе за ребенком что-то новое узнать, так «проще у жены спросить». Ты ведь отец, неужели тебе не интересно? — А почему ты ничего не читаешь о ремонте машины? Она же общая, мы оба на ней ездим. И тебе полезно будет хоть немного разбираться. — Ну ты сравнил! Я же ничего там не пойму. Все эти названия деталей, сокращения, особая терминология. Про ребенка-то намного проще! — Ну хорошо, давай почитаем твои мамские сайты. — Давай! Уже радуюсь своей маленькой победе. — Что такое ГВ и ИВ? — Ну, очевидно же, что грудное и искусственное вскармливание! — Оке-е-ей. А что значит ВБ? — Время бодрствования... — Ниблер! Что за штуковина вообще такая — ниблер?! В общем, сошлись мы на том, что за информацию по машине отвечает муж, а по ребенку — я. И вернули идиллию в наш дом. © Аноним / Pikabu С мужем прожили 16 лет, трое детей. Девочкам 17 и 10 лет, сыну 4 года. Когда была беременна сыном, начались проблемы с сердцем и давлением. А недавно снова начало прыгать давление. Муж собирался на рыбалку. Я просила его остаться дома, так как плохо себя чувствую. Уехал. У меня случился гипертонический криз. Первая скорая немного сбила давление, кардиограмма плохая. Вторая увезла в больницу. Звонила мужу, так как дети остаются одни. Сказал: «Хорошо» — и не приехал. Просто сидел с удочкой и ловил дальше рыбу. © Подслушано / Ideer

Самое большое отличие мужчин от женщин в следующем. Когда женщины просят вас понюхать что-то, наверняка это пахнет приятно. А когда мужчина предложит вам понюхать что-нибудь, это точно будет худший запах, который вы когда-либо чувствовали в своей жизни. © sparkinsky / Reddit

У меня свой небольшой бизнес: делаю изделия из гипса и свечи. Зарабатываю хорошо на этом, но и тружусь тоже не пару часов в день. Муж вообще не ценит и не считает это работой. Каждый раз, когда он идет в гости или кто-то приходит к нам, он идет в мою мастерскую и дарит друзьям все, что им нравится (в мое отсутствие). Или берет с собой в гости пару изделий. И я просто никак не могу ему объяснить, что это не побрякушки и не хобби, а работа! © Подслушано / Ideer

Почему парни пишут мне «Ты такая красивая», а потом я вижу их у всех подряд девушек в социальных сетях? Зачем ставят сердечки в комментариях к селфи других, когда говорят, что хотят пойти на свидание со мной? © kindafitbutnot / Reddit

У нас в квартире всего один телевизор — большая такая плазма в гостиной. Уже больше недели продолжается битва мамы с папой за самую ценную вещь — пульт. У папы идет футбол, а у мамы — новый сезон какого-то турецкого сериала. Не могут поделить этот самый телевизор и не могут уступить, лишь ссорятся каждый день. © Палата № 6 / VK

Каждый раз, когда я спрашиваю своего мужа, о чем он думает, он отвечает: «Ни о чем». Как можно ни о чем не думать? Только у меня постоянно возникают мысли? Или большинству других женщин тоже постоянно приходят в голову какие-то мысли? Я не перестаю думать о чем-то. Всегда есть какая-то мысль, даже если она находится в глубине сознания. Не могу вспомнить ни одного случая, когда бы я не думала. © Sngglbnny / Reddit

В 30 лет захотела ребенка. И вот сделала тест: долгожданные две полоски! Счастливая, бегу к мужу. Сообщаю ему новость и жду, как он отреагирует. Обрадуется или будет не очень доволен? Но реакция мужа сбила меня с толку. Он лениво повернулся ко мне и брякнул: «Ты же планировала забеременеть, чего так сообщаешь об этом, будто случился сюрприз?» Говорю ему: «Ну вообще некоторые люди годами не могут завести ребенка». Муж улыбнулся и сказал: «А у нас получилось. Прекрасно». И продолжил дальше заниматься своими делами. Конечно, когда наша дочь родилась, он был счастлив. Но его реакция на новость о беременности меня до сих пор удивляет. Как можно быть настолько спокойным, когда жена сообщает такую новость?

На всю жизнь запомнила перл, который мой папа выдал, когда мы всей семьей поехали в торговый центр. Мы с мамой очень долго ходили по магазинам, выбирали одежду. Отец с несчастным видом бродил за нами. В какой-то момент, в магазине эдак 15-м, он не выдержал и сказал: «Ну зачем так тщательно выбирать одежду, делать из нее какой-то культ? Вещи не обязаны быть красивыми. Они созданы для того, чтобы просто прикрыть тело». Мы с мамой сначала опешили, а потом расхохотались. А мой папа так и не понял, над чем мы смеемся.

Рассказала знакомая. Она любит чистоту и порядок, но из-за занятости не всегда успевает убирать. И вот однажды собралась она выбрасывать мусор, как вдруг позвонил коллега по какому-то важному делу. Она поставила пакет с мусором у входной двери, и в это время в квартиру зашел муж. Даже не обратил внимания на пакет, разулся, перешагнул и пошел дальше. Мусор сам он не выкинул. Но, стоит отметить, и жене претензий не предъявил.

Бонус: мужчины и женщины разрушают стереотипы о себе

У моих родителей 4 ребенка: 3 сына и я. Забавно, что мои братья всегда больше любили маму, а вот я была папиной дочкой. Всегда с ним, везде за папой хожу, учусь у него. Я хотя и была младше всех, но из-за того, что любила больше папу, научилась вкручивать лампочки и забивать гвозди раньше всех моих братьев. Они больше любили еду готовить, а вот я в свои 12 уже могла полочку для кухни смастерить или кран починить. У меня и в семье сейчас так: муж готовит, а я в гараже с машиной разбираюсь; муж убирает, а я мастерю что-то; муж с детьми сидит, а я с подругами отдыхаю. © Палата № 6 / VK

Любимый фильм моего парня — «Хатико». Он обожает его, всем рассказывает о том, какой это шедевр кинематографа... Но есть один прикол: мой парень никогда не смотрит «Хатико» до конца, потому что не выдерживает «ведра слез». Фильм и правда трогательный, весьма драматический, но лично я могу немного поплакать, а парень прямо рыдает. Поэтому он перестал досматривать до конца. Любимый смотрит фильм до того момента, пока у героев все хорошо, а затем радостно выключает, делая вид, что не знает о том, что будет дальше. © Палата № 6 / VK