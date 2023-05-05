12 двойных стандартов, которые давно пора отправить на свалку истории

Мы восстаем против двойных стандартов, потому что считаем, что они несправедливы. Но некоторые предубеждения и стереотипы так прочно засели в сознании людей, что они относятся к ним как к должному. Например, почему-то считается, что заботиться о детях, уделяя им все свое время, нормально для мамы, а для отцов поиграть с ребенком — это уже поведение, достойное похвалы.

Нужно отстаивать личные границы. Если только речь не идет о членах семьи, конечно

Вы можете не любить тех, кто делает пакости, но при условии, что это не родственники. Если это кто-то из семьи, то ему все дозволено. © somepeoplewait / Reddit

2 недели назад мы с мужем переехали в новый дом. Моя бабушка купила билет в один конец, чтобы пожить с нами, не оговорив даты визита. Я уже хочу исчезнуть и провести остаток беременности в одиночестве. © rosequartz-universe / Reddit

С тех пор как у нас появились дети, моя мама думает, что имеет право приходить и уходить, не советуясь с нами, ведь она же приходит к своим внукам. © New_Fry / Reddit

«Родственников не выбирают», «Прости его, потому что мы семья» — поразительно, что люди по-прежнему используют такие фразы, чтобы оправдать самые оскорбительные и токсичные поступки. © mallutrash / Reddit Проблемы с родней настолько распространены, что в интернете можно найти сотни сообщений от людей, чьи родственники такие неадекватные, что и врагов не надо.

От матерей ожидается больше самоотверженности, чем от отцов

Мать-одиночка, хорошо заботящаяся о ребенке? Ну это нормально, она делает то, что должна. Одинокий папа, делающий то же самое? О, какой он прекрасный человек! © the_monia83 / Reddit

Мужчина может выплачивать минимальные алименты по решению суда и видеться с ребенком раз в год, и отношение к нему будет примерно такое: «Ну, по крайней мере, он дает деньги на детей». В то время как от женщины ожидается, что она посвятит жизнь материнству, иначе она плохая мать. © WilliamBsGirl / Reddit

Недавно стал отцом, и люди говорят мне, какой я невероятный и внимательный папа. А я всего-навсего иногда кормлю ребенка, гуляю с ним, меняю подгузники, когда жены нет дома, вот и все. Я благодарен за комплименты, но у людей почти нулевые ожидания, это немного раздражает. © tgusn88 / Reddit

Когда я забочусь о сыне, пока мой муж веселится, — я делаю свою работу. Я иду потусить с друзьями, может быть, раза 2 в год, он остается дома и внезапно становится отцом года, так как присматривает за детьми. © cellendia / Reddit

Все имеют право на личную жизнь. Кроме знаменитостей

Люди считают, что имеют право лезть в жизнь знаменитостей. Вы загнали знаменитость в угол в магазине и просите сделать селфи. И вам по фигу, что звезде нужны были, к примеру, тампоны. Или нависли над популярной персоной, пока та ест, с просьбой об автографе. Вы жаждете общаться в таких ситуациях? Скорее всего, нет. Но фанат думает, раз он фанат, то имеет право требовать от звезды то, чего ему хочется. А если ему нагрубят, то разнести сплетню о дурном характере звезды. © FiveTwoThreeSixOne / Reddit

Несколько лет назад я выглядел почти так же, как одна знаменитость. До такой степени, что люди хотели со мной сфотографироваться, столкнувшись в аэропорту или ресторане. Я понял, что никогда не хотел бы стать звездой, когда одна дама прямо во время похорон спросила, не я ли Эндрю Лак. И когда я ответил, что нет, обернулась к какому-то пацану со словами: «Это он!» И тот начал пробираться ко мне, расталкивая людей на своем пути. © PM_me_yer_kittens / Reddit

Не спишь по ночам? Ты лентяй, даже если работаешь

Если вы бодрствуете с 7 утра до 11 вечера — вы продуктивный член общества. Не спите с полуночи до 4 утра — вы бездельник. © Kusko25 / Reddit

Я сова и фрилансер, поэтому у меня странные рабочие часы, иногда я бодрствую до рассвета. Но сон после полудня для моей семьи автоматически означает, что я лодырь.

© suzepie / Reddit

© suzepie / Reddit Вспомните, сколько раз к вам врывались в комнату с криком: «Проснись и пой! Солнце уже встало! Сколько можно спать?!» — и представьте себе, что произойдет, если к этим же людям в 3 часа ночи ввалитесь вы с оглушительным: «Ночь так прекрасна! Луна светит так ярко! Как можно спать?!» © twidade_Iucks / Twitter

Мужчина — шеф-повар — привычная картина. Мужчина готовит дома — всеобщий ажиотаж

Люди все еще странно поглядывают на меня, когда я говорю, что я, мужчина, готовлю сам. Кажется, что люди до сих пор придерживаются мнения, что готовка — женское дело. Но при этом мир высокой кухни — это мужской мир. Никогда этого не пойму. © burritobandito_dos / Reddit

Я живу с девушкой, она работает в офисе, а я из дома. И поскольку мне не надо тратить время на дорогу, я занимаюсь готовкой и стиркой. В результате все наши друзья называют меня «домашним бойфрендом». © MaizeNBlueWaffle / Reddit

Муж работает учителем и одно время каждый день готовил буррито и брал его с собой в школу на обед. Дети решили, что их готовлю я. Когда муж сказал им, что сделал буррито сам, они все удивились, а один спросил: «Жена вас не любит?» Мы похихикали, но на деле двойные стандарты угнетают. © pickled-papaya / Reddit

брал его с собой в школу на обед. Дети решили, что их готовлю я. Когда муж сказал им, что сделал буррито сам, они все удивились, а один спросил: «Жена вас не любит?» Мы похихикали, но на деле двойные стандарты угнетают. © pickled-papaya / Reddit Мои братья так же искусны на кухне, как и я, и их прямо хвалят. Для женщины нормально приготовить обед для семьи, но когда это делает мужчина, он купается в комплиментах. Я поссорилась с парнем, который утверждал, что женщин нельзя допускать к кулинарным соревнованиям, ведь это будет слишком легко для них и несправедливо по отношению к мужчинам. Предположение, что женщины — прирожденные повара, является самым странным двойным стандартом, с которым я когда-либо сталкивалась. Разве есть хотят не все на свете? © notanotherkrazychik / Reddit

Офисная работа? Тьфу, легкотня

Меня ругают за то, что я чувствую усталость после целого дня работы в офисе, потому что мои друзья занимаются физическим трудом. Я, к примеру, веб-разработчик и должен концентрироваться в течение 8 часов подряд. Если я скажу, что вымотался, мой друг, который работает механиком, поднимет меня на смех, потому что «ты же весь день сидел». © adrianc333 / Reddit

Я работаю в кол-центре, прихожу домой, а мне говорят, что я на самом деле дурака валял. Извините, но я имел дело со стервозными клиентами, мне приходилось концентрироваться на 5 различных операционных системах для устранения неполадок, быть телефонным оператором и информационным бюро. © TEG24601 / Reddit

Полным неприлично говорить, что они много едят, но тоненьким можно сказать, чтобы ели побольше

Люди постоянно говорят мне, что я мало ем. Извините, но если я наелась, то не буду впихивать в себя еще. Кроме того, когда кто-то видит, как я пожираю двойной чизбургер с беконом, они такие: «Ненавижу тебя! Почему ты можешь есть и оставаться такой худышкой?» © kskinne / Reddit

Я худой. Людям кажется вполне приемлемым сказать: «Ну ты тощий, тебе надо больше есть», и другие при этом только посмеются. Но если бы я разговаривал с кем-то с избыточным весом и сказал что-то вроде: «Ого, ты толстый! Ты должен меньше есть!», меня сочли бы дураком. Тощий или толстый — в любом случае вы высмеиваете чью-то внешность. © ScreaminDemon3 / Reddit

Люди должны считаться с выбором вегетарианцев, а они могут настаивать на том, что вам надо стать как они

Если вы готовите мясо и к вам приходит вегетарианец, вы должны состряпать и вегетарианскую еду. Если вы идете поужинать к ним, вам предложат вегетарианскую еду, настаивая на том, что «вам понравится, если вы просто попробуете». © unknown author / Reddit Быть вегетарианцем под силу не каждому. Существует множество причин, по которым люди отказываются такой диеты и снова начинают есть мясо.

Судить женщин по гендерному признаку плохо, делать то же самое с мужчинами — нормально

Женщины могут одновременно жаловаться на сексизм, а затем начать обсуждать кого-то, начиная с фразы: «Все мужчины...» © kirkhammett**0 / Reddit

Парень, говорящий: «Мне нравятся девушки с красивой фигурой», на самом деле не сильно отличается от девушки, говорящей: «Мне нравятся парни с кубиками». Тем не менее, когда парень делает такое заявление, он сексист, а девушка «просто знает, чего хочет». © sarcazzmoe / Reddit

Если вы с приятелями прокомментируете внешность проходящей мимо девушки и это услышат другие женщины, они скажут, какие вы свиньи, и будут правы — мы не должны объективизировать женщин. Но, знаете, девушкам почему-то так можно поступать. У нас в коллективе достаточно девчонок, которые постоянно комментируют внешность симпатичных парней. © DarylStenn / Reddit

Разница в росте хороша, только когда мужчина выше

ROBYN BECK / AFP / East News , Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Если высокий мужчина встречается с невысокой женщиной, это «мило». Если мужчина встречается с высокой женщиной, это «странно». Люди не выбирают себе рост, но все же низенькие мужчины и высокие женщины постоянно сталкиваются с осуждением. © PepperedDemons / Reddit



Не ходите на работу или на учебу, если вы больны, но если вы пропустите школу или работу, у вас будут проблемы

На моих прошлых работах всегда вначале заявляли: «Если ты болен, не приходи. Тебе нужно отдыхать и поправляться. И мы не хотим, чтобы ты кого-то заразил». Но когда я действительно заболевал, то слышал: «О, ты уверен, что не сможешь прийти? Без тебя сегодня будет очень трудно». © tenakee_me / Reddit

Некоторые школы награждают за 100%-ю посещаемость. Это как бы заставляет тех, кто не получил награду, чувствовать себя плохо. Эти поощрения даже не учитывают причины, по которым ты отсутствовал. Самая распространенная — болезнь. Получается, вас поощряют за то, что вы игнорируете заболевание и все равно приходите, и в то же время стыдят за то, что вы можете заразить других. Крайне противоречиво. © TheFantasticXman1 / Reddit

Ты должен прийти на собеседование вовремя, но это нормально, если интервьюер опаздывает

Пару лет назад у меня было собеседование. Мы с эйчаром начинаем разговаривать, но через 10 минут появляется начальник и задает мне те же вопросы, на которые я только что подробно ответил. Проходит еще 10–15 минут, входит начальник начальника, и мне приходится начинать заново, ведь он спрашивает все то же самое. Мое время так же ценно, как и ваше. Вы ожидаете от меня пунктуальности, и я жду того же от вас. Послал на фиг эту работу. © bravesfalconshawks / Reddit

и задает мне те же вопросы, на которые я только что подробно ответил. Проходит еще 10–15 минут, входит начальник начальника, и мне приходится начинать заново, ведь он спрашивает все то же самое. Мое время так же ценно, как и ваше. Вы ожидаете от меня пунктуальности, и я жду того же от вас. Послал на фиг эту работу. © bravesfalconshawks / Reddit Однажды у меня было забавное (на самом деле нет) собеседование. Интервьюер опоздал примерно на полчаса и сказал: «Извините, я из соседнего города». Ага, я живу там же, и я приехал даже пораньше. © offspringphreak / Reddit

Двойные стандарты надоели всем хуже горькой редьки. И хотя со временем их становится меньше, все равно существует множество примеров похожей несправедливости. А особенно обидно, когда подобные стандарты как нечто само собой разумеющееся преподносят нам кинематографисты, буквально пичкая ими романтические ленты.