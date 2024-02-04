10 интернет-переписок, в которых подчас разыгрывается настоящая драма

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Наши переписки в мессенджерах и соцсетях — настоящий кладезь всяких уморительных вещей. Иногда среди повседневных сообщений можно найти такие перлы, что впору снимать короткометражки.

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Для создания этого материала был использован источник: ReLogan / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Tseunov / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: Gelloiss / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: HromoiHomyak / Pikabu

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.