10 интернет-переписок, в которых подчас разыгрывается настоящая драма
Наши переписки в мессенджерах и соцсетях — настоящий кладезь всяких уморительных вещей. Иногда среди повседневных сообщений можно найти такие перлы, что впору снимать короткометражки.
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В переписках порой встречаются диалоги еще ярче и остроумнее. Загляните и в другие наши подобные статьи:
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/10 интернет-переписок, в которых подчас разыгрывается настоящая драма
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