12 проблем дома, из-за которых знакомых в гости калачом не заманишь

Говорят, что, придя в гости, нужно быть слепым, чтобы не замечать каких-то недостатков, а уйдя — немым, чтобы о них никому не рассказывать. Многие гости так и делают, но случайно увиденное иногда настолько шокирует, что возвращаться в такой дом не хочется ни за какие коврижки. Мы решили проанализировать высказывания пользователей сети о том, что их обескуражило в чужих квартирах, чтобы избежать ошибок при приеме гостей.

Невоспитанные домашние животные

Для многих людей их питомцы — равноправные члены семьи. Четвероногим любимцам позволено спать в хозяйской кровати, ходить по столам, есть из общих тарелок. При всем хорошем отношении к животным в большинстве своем гости не хотели бы получить, например, кусок торта в блюдце, которое еще вчера мог облизывать любимый песель хозяйки, или угощаться печеньем из вазочки, в которую кот положил свой хвост. Сидели в гостях. Кот запрыгнул с улицы в окошко, прошел по столу и стал хлебать рассол из-под оливок. Видимо, наши большие глаза и отпавшие челюсти выглядели очень экспрессивно, так как хозяин тут же среагировал и унес и котика, и оливки. Для них-то это нормально, а гостям не очень. © NoName / ADME

Грязная посуда

Гостей часто угощают чаем или кофе, поэтому чистота посуды имеет немалое значение. Вряд ли кому-то приятно пить из чашки, на которой виден темный налет или следы чужой губной помады. И даже если сами хозяева на такие «мелочи» внимания не обращают, то к посуде для гостей стоит относиться более внимательно. Однажды я была в гостях и хозяйка попросила меня разлить чай. Я не нашла ни одной чистой чашки, в каждой был какой-нибудь кусочек грязи: то капуста, то варенье, то недоеденная конфета. Я вымыла себе одну чашку и все. Сама хозяйка себе чашку не мыла, а лишь ополоснула и спокойно пила чай. А еще был случай, когда хозяин дома заварил мне чай на воде после варки сосисок! Это было эпично. Я ржала в голос, без стеснения. Больше мы не общались. © Очень интересное имя / ADME

Отсутствие предметов декора

Дом, в котором человек живет достаточно продолжительное время, может многое рассказать о своем хозяине. Возможно, именно поэтому жилища людей, в которых нет индивидуальности и толики уюта, вызывают ощущение тревоги. Кажется, будто человек что-то скрывает, у него нет ни близких, ни дорогих сердцу людей (их фотографий) и вещей, а это немного странно. Я как-то видела в гостях рамки для фотографий на стене, в которые были вставлены образцы фото. В пустом, лишенном жизни месте (при том, что человек живет там давно и деньги на декор у него есть) эти грустные случайные фотографии смотрелись тревожно. © tarantulawarfare / Reddit

tarantulawarfare / Reddit Отсутствие вещей для повседневной жизни и декора в квартире девушки — это для меня сигнал о том, что ее никогда нет дома, она не готовит, не приглашает к себе друзей. Это значит, она хочет развлекаться каждую ночь. И еще это говорит о том, что у нее нет какой-либо индивидуальности, которую она хотела бы выразить. © mike_d85 / Reddit

Когда детям хозяев можно все

Современное общество сильно детоцентрично. Зачастую малышам разрешается очень многое: встревать в разговоры взрослых, перебивать говорящего, брать еду руками даже из чужой тарелки. Некоторые родители сами потакают капризам малышей и на все их проделки лишь пожимают плечами, мол, что с них возьмешь, это же дети. Далеко не всем гостям приятно за этим наблюдать. Двоюродная сестра пригласила в гости на юбилей. Наготовила целый стол вкусностей, торт испекла, всю родню собрала. Сидим на кухне, хозяюшку нахваливаем, за ее здоровье компот пьем. В середине застолья смотрю, ее 3-летняя дочка тащит горшок, ставит его посередине кухни и усаживается делать свои дела. Немая сцена. А хозяюшка как ни в чем не бывало смотрит на гостей и выдает: «Вы на дочку внимания не обращайте. Она просто привыкла на кухне по-большому ходить». В общем, что-то аппетит у меня сразу пропал.

Слишком дорогой интерьер

Когда мы общаемся с человеком, то обычно имеем о нем некоторое представление: кем он работает, чем увлекается, какая у него семья. И если, например, мы идем в гости к коллеге, с которым получаем примерно одинаковую зарплату, а он снимает дорогущую квартиру в центре и хвастается недавно купленной антикварной мебелью, то это вызывает некоторый дискомфорт. Кажется, что либо человек живет двойной жизнью (и не факт, что законной), либо все эти вещи ему не принадлежат и в квартиру в любой момент могут вломиться законные хозяева. Меня настораживает, когда люди покупают то, что не могут себе позволить. Например, если человек зарабатывает довольно средне, но при этом коллекционирует дорогущие часы или всегда одевается в модные вещи от-кутюр. © parttimepicker / Reddit

Бардак

Во многих квартирах периодически можно наблюдать беспорядок, когда вещи лежат не на своих местах. Но в этом пункте речь идет не о таких случаях, а о полнейшем бардаке, когда невозможно сделать шаг, чтобы не наступить на тарелку с остатками пиццы, фантик или грязную футболку. Кажется, будто хозяин такого жилья катастрофически нечистоплотен. Меня в квартире парня покоробили простыни, которые пахли и выглядели грязными. Явные доказательства того, что он ест прямо из кастрюли или сковороды. Раковина, полная посуды, в которой уже начала зарождаться новая жизнь. Куча мусора вокруг компьютера. Бе-е-е. © daisy-chain-of-doom / Reddit

daisy-chain-of-doom / Reddit Какое-то время общалась с парнем по переписке, а потом мы решили увидеться. Я вошла в его квартиру и заметила в углу огромную кучу мятой и явно ношеной одежды. Позже я лицезрела, как он рылся в этой куче, пытаясь выбрать что-то менее грязное, чтобы надеть. Надо было сразу бежать, но я пыталась ему помочь и только время потеряла. © GuineaPigApocalypse / Reddit

Когда хозяева выясняют отношения при гостях

Гостям о семейных проблемах хозяев знать совсем не обязательно. Никому не хочется становиться участником семейных разборок, слушать скандалы и упреки, успокаивать и мирить супругов. Поэтому, даже если хозяйка поругалась с мужем за минуту до прихода гостей, стоит на время отложить выяснение отношений и намеки на негатив. Муж моей сестры любит выяснять отношения при гостях, ему нужны зрители. Вот забежишь к сестре чайку попить, и если он дома, то начинается: «Наташа детей разбаловала — едят одни сладости!», «У всех жены работают, а я один семью тащу (младшему сыну и года нет)» и прочие претензии. Сестра, сколько может, сдерживается. А потом и у нее нервы сдают, она отвечает — и все, пошло-поехало. Ругань, крики, скандал. Даже в дом к ним заходить не хочется.

Отсутствие элементарных чистящих и гигиенических средств

Когда в доме нет ни мыла, ни половой тряпки, ни полотенца, это вызывает массу вопросов: как соблюдать гигиену и почему это не волнует хозяина. Если простой процесс мытья рук после прихода с улицы или посещения туалета превращается в квест по поиску необходимых для этого вещей, возвращаться в такой дом точно не захочется. Однажды я ночевала в чужом доме и принесла свою зубную щетку, чтобы почистить зубы утром. У хозяина не оказалось зубной пасты, только жидкость для полоскания рта. Самое странное в том, что у него были отличные зубы! © PurpleCat14 / Reddit

PurpleCat14 / Reddit Однажды в гостях я заметила, что в туалете нет бумаги. Когда я попросила ее у хозяина, он протянул мне свою грязную футболку и сказал: «Используй ее». © sstannley / Reddit

Замок в ванной, который несколько раз меняли

В квартирах есть мелкие детали, которые могут заметить только люди, попадавшие в определенные ситуации. Например, некоторые советчики в интернете рекомендуют обратить внимание на то, как выглядит дверь в ванной комнате, а точнее, замок. Это достаточно любопытное наблюдение, которое не мешает взять на заметку. Если замок в ванной выглядит так, будто его несколько раз меняли, уходите и больше не возвращайтесь. Почему? Все просто: когда хозяева находятся в оскорбительных отношениях, один из них часто запирается в ванной, чтобы спрятаться от обидчика. Если дверь в ванную регулярно выбивали ногой, замок в ней неоднократно меняли. И это плохой знак. © EmpireofAzad / Reddit

Наличие насекомых

Тараканы, муравьи, мошки могут появиться в любом доме, даже у ярых фанатов чистоты. В конце концов, нередко насекомые попадают в квартиру от соседей и избавиться от них не всегда просто. Но если хозяева в курсе такой неприятности, как насекомые в собственной квартире, вероятно, временно не стоит звать туда гостей, ведь многие люди крайне брезгливо относятся к подобным «питомцам». Пошла в гостях помыть руки, включаю свет в ванной — все аж шевелится, везде тараканы. Я сразу ушла из этого дома. Была зима, я на улице сняла дубленку, шарф, шапку и долго трясла и оглядывала свои вещи на предмет того, не унесла ли с собой насекомых. Шок потом был неделю. © Натали Сергеева

Своеобразные запахи

В каждой квартире есть свой особенный запах. У кого-то пахнет свежеприготовленными пирожками, у других — духами хозяйки, у третьих — свежевыстиранным бельем. Но встречаются и дома, где вас встречает запах кошачьего туалета, заношенной обуви, мусорного ведра. И конечно, в такое жилье не хочется ни приходить, ни возвращаться. Есть у меня одна коллега, такая ухоженная стильная красотка 38 лет. Как-то пришлось мне забежать к ней домой по делу. Она дверь открыла, и я чуть в осадок не выпала от резкого запаха кошачьего туалета и гниющей картошки. Увидев мое лицо, она сделала большие глаза и спросила: «Опять в подъезде канализацией пахнет, да?» Ароматов своей квартиры она попросту не чувствует. Мрак.

Чистота как в операционной