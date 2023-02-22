12 проблем дома, из-за которых знакомых в гости калачом не заманишь
Говорят, что, придя в гости, нужно быть слепым, чтобы не замечать каких-то недостатков, а уйдя — немым, чтобы о них никому не рассказывать. Многие гости так и делают, но случайно увиденное иногда настолько шокирует, что возвращаться в такой дом не хочется ни за какие коврижки. Мы решили проанализировать высказывания пользователей сети о том, что их обескуражило в чужих квартирах, чтобы избежать ошибок при приеме гостей.
Невоспитанные домашние животные
Для многих людей их питомцы — равноправные члены семьи. Четвероногим любимцам позволено спать в хозяйской кровати, ходить по столам, есть из общих тарелок. При всем хорошем отношении к животным в большинстве своем гости не хотели бы получить, например, кусок торта в блюдце, которое еще вчера мог облизывать любимый песель хозяйки, или угощаться печеньем из вазочки, в которую кот положил свой хвост.
- Сидели в гостях. Кот запрыгнул с улицы в окошко, прошел по столу и стал хлебать рассол из-под оливок. Видимо, наши большие глаза и отпавшие челюсти выглядели очень экспрессивно, так как хозяин тут же среагировал и унес и котика, и оливки. Для них-то это нормально, а гостям не очень. © NoName / ADME
Грязная посуда
Гостей часто угощают чаем или кофе, поэтому чистота посуды имеет немалое значение. Вряд ли кому-то приятно пить из чашки, на которой виден темный налет или следы чужой губной помады. И даже если сами хозяева на такие «мелочи» внимания не обращают, то к посуде для гостей стоит относиться более внимательно.
- Однажды я была в гостях и хозяйка попросила меня разлить чай. Я не нашла ни одной чистой чашки, в каждой был какой-нибудь кусочек грязи: то капуста, то варенье, то недоеденная конфета. Я вымыла себе одну чашку и все. Сама хозяйка себе чашку не мыла, а лишь ополоснула и спокойно пила чай. А еще был случай, когда хозяин дома заварил мне чай на воде после варки сосисок! Это было эпично. Я ржала в голос, без стеснения. Больше мы не общались. © Очень интересное имя / ADME
Отсутствие предметов декора
Дом, в котором человек живет достаточно продолжительное время, может многое рассказать о своем хозяине. Возможно, именно поэтому жилища людей, в которых нет индивидуальности и толики уюта, вызывают ощущение тревоги. Кажется, будто человек что-то скрывает, у него нет ни близких, ни дорогих сердцу людей (их фотографий) и вещей, а это немного странно.
- Я как-то видела в гостях рамки для фотографий на стене, в которые были вставлены образцы фото. В пустом, лишенном жизни месте (при том, что человек живет там давно и деньги на декор у него есть) эти грустные случайные фотографии смотрелись тревожно. © tarantulawarfare / Reddit
- Отсутствие вещей для повседневной жизни и декора в квартире девушки — это для меня сигнал о том, что ее никогда нет дома, она не готовит, не приглашает к себе друзей. Это значит, она хочет развлекаться каждую ночь. И еще это говорит о том, что у нее нет какой-либо индивидуальности, которую она хотела бы выразить. © mike_d85 / Reddit
Когда детям хозяев можно все
Современное общество сильно детоцентрично. Зачастую малышам разрешается очень многое: встревать в разговоры взрослых, перебивать говорящего, брать еду руками даже из чужой тарелки. Некоторые родители сами потакают капризам малышей и на все их проделки лишь пожимают плечами, мол, что с них возьмешь, это же дети. Далеко не всем гостям приятно за этим наблюдать.
- Двоюродная сестра пригласила в гости на юбилей. Наготовила целый стол вкусностей, торт испекла, всю родню собрала. Сидим на кухне, хозяюшку нахваливаем, за ее здоровье компот пьем. В середине застолья смотрю, ее 3-летняя дочка тащит горшок, ставит его посередине кухни и усаживается делать свои дела. Немая сцена. А хозяюшка как ни в чем не бывало смотрит на гостей и выдает: «Вы на дочку внимания не обращайте. Она просто привыкла на кухне по-большому ходить». В общем, что-то аппетит у меня сразу пропал.
Слишком дорогой интерьер
Когда мы общаемся с человеком, то обычно имеем о нем некоторое представление: кем он работает, чем увлекается, какая у него семья. И если, например, мы идем в гости к коллеге, с которым получаем примерно одинаковую зарплату, а он снимает дорогущую квартиру в центре и хвастается недавно купленной антикварной мебелью, то это вызывает некоторый дискомфорт. Кажется, что либо человек живет двойной жизнью (и не факт, что законной), либо все эти вещи ему не принадлежат и в квартиру в любой момент могут вломиться законные хозяева.
- Меня настораживает, когда люди покупают то, что не могут себе позволить. Например, если человек зарабатывает довольно средне, но при этом коллекционирует дорогущие часы или всегда одевается в модные вещи от-кутюр. © parttimepicker / Reddit
Бардак
Во многих квартирах периодически можно наблюдать беспорядок, когда вещи лежат не на своих местах. Но в этом пункте речь идет не о таких случаях, а о полнейшем бардаке, когда невозможно сделать шаг, чтобы не наступить на тарелку с остатками пиццы, фантик или грязную футболку. Кажется, будто хозяин такого жилья катастрофически нечистоплотен.
- Меня в квартире парня покоробили простыни, которые пахли и выглядели грязными. Явные доказательства того, что он ест прямо из кастрюли или сковороды. Раковина, полная посуды, в которой уже начала зарождаться новая жизнь. Куча мусора вокруг компьютера. Бе-е-е. © daisy-chain-of-doom / Reddit
- Какое-то время общалась с парнем по переписке, а потом мы решили увидеться. Я вошла в его квартиру и заметила в углу огромную кучу мятой и явно ношеной одежды. Позже я лицезрела, как он рылся в этой куче, пытаясь выбрать что-то менее грязное, чтобы надеть. Надо было сразу бежать, но я пыталась ему помочь и только время потеряла. © GuineaPigApocalypse / Reddit
Когда хозяева выясняют отношения при гостях
Гостям о семейных проблемах хозяев знать совсем не обязательно. Никому не хочется становиться участником семейных разборок, слушать скандалы и упреки, успокаивать и мирить супругов. Поэтому, даже если хозяйка поругалась с мужем за минуту до прихода гостей, стоит на время отложить выяснение отношений и намеки на негатив.
- Муж моей сестры любит выяснять отношения при гостях, ему нужны зрители. Вот забежишь к сестре чайку попить, и если он дома, то начинается: «Наташа детей разбаловала — едят одни сладости!», «У всех жены работают, а я один семью тащу (младшему сыну и года нет)» и прочие претензии. Сестра, сколько может, сдерживается. А потом и у нее нервы сдают, она отвечает — и все, пошло-поехало. Ругань, крики, скандал. Даже в дом к ним заходить не хочется.
Отсутствие элементарных чистящих и гигиенических средств
Когда в доме нет ни мыла, ни половой тряпки, ни полотенца, это вызывает массу вопросов: как соблюдать гигиену и почему это не волнует хозяина. Если простой процесс мытья рук после прихода с улицы или посещения туалета превращается в квест по поиску необходимых для этого вещей, возвращаться в такой дом точно не захочется.
- Однажды я ночевала в чужом доме и принесла свою зубную щетку, чтобы почистить зубы утром. У хозяина не оказалось зубной пасты, только жидкость для полоскания рта. Самое странное в том, что у него были отличные зубы! © PurpleCat14 / Reddit
- Однажды в гостях я заметила, что в туалете нет бумаги. Когда я попросила ее у хозяина, он протянул мне свою грязную футболку и сказал: «Используй ее». © sstannley / Reddit
Замок в ванной, который несколько раз меняли
В квартирах есть мелкие детали, которые могут заметить только люди, попадавшие в определенные ситуации. Например, некоторые советчики в интернете рекомендуют обратить внимание на то, как выглядит дверь в ванной комнате, а точнее, замок. Это достаточно любопытное наблюдение, которое не мешает взять на заметку.
- Если замок в ванной выглядит так, будто его несколько раз меняли, уходите и больше не возвращайтесь. Почему? Все просто: когда хозяева находятся в оскорбительных отношениях, один из них часто запирается в ванной, чтобы спрятаться от обидчика. Если дверь в ванную регулярно выбивали ногой, замок в ней неоднократно меняли. И это плохой знак. © EmpireofAzad / Reddit
Наличие насекомых
Тараканы, муравьи, мошки могут появиться в любом доме, даже у ярых фанатов чистоты. В конце концов, нередко насекомые попадают в квартиру от соседей и избавиться от них не всегда просто. Но если хозяева в курсе такой неприятности, как насекомые в собственной квартире, вероятно, временно не стоит звать туда гостей, ведь многие люди крайне брезгливо относятся к подобным «питомцам».
- Пошла в гостях помыть руки, включаю свет в ванной — все аж шевелится, везде тараканы. Я сразу ушла из этого дома. Была зима, я на улице сняла дубленку, шарф, шапку и долго трясла и оглядывала свои вещи на предмет того, не унесла ли с собой насекомых. Шок потом был неделю. © Натали Сергеева
Своеобразные запахи
В каждой квартире есть свой особенный запах. У кого-то пахнет свежеприготовленными пирожками, у других — духами хозяйки, у третьих — свежевыстиранным бельем. Но встречаются и дома, где вас встречает запах кошачьего туалета, заношенной обуви, мусорного ведра. И конечно, в такое жилье не хочется ни приходить, ни возвращаться.
- Есть у меня одна коллега, такая ухоженная стильная красотка 38 лет. Как-то пришлось мне забежать к ней домой по делу. Она дверь открыла, и я чуть в осадок не выпала от резкого запаха кошачьего туалета и гниющей картошки. Увидев мое лицо, она сделала большие глаза и спросила: «Опять в подъезде канализацией пахнет, да?» Ароматов своей квартиры она попросту не чувствует. Мрак.
Чистота как в операционной
Есть настолько чистоплотные хозяйки, что в их квартирах не найти ни пылинки, ни соринки. Там все стоит на своих местах, как в музее, и отношение к дому соответствующее: лучше ничего не трогать, никуда не садиться и не ходить, чтобы не нарушить чистоту и порядок. Это очень красиво, но крайне утомительно и для хозяев, и для гостей.
- Меня пугает, когда хозяйка повернута на чистоте. Пришла я в гости, сняла обувь в коридоре, а хозяйка уже схватила мои кроссовки, переставила их в другое место и давай подметать и мыть коридор. И так было весь день: сделала чай — сразу помыла весь стол, вышла я из ванной — она туда бежит протирать насухо умывальник. Это реально странно и страшно. © Lena Chernyavskaya
- Свекровь в кои-то веки пригласила в гости. Мы с годовалым сыном взяли да и приехали. Малой только зашел в зал — и началось: «По ковру не ходи — примнется», «Стол не трогай — испачкаешь», «Отойди от зеркала — заляпаешь». Бедному внуку только что дышать не запрещалось. А потом ее чуть инфаркт не хватил, когда мой сынуля схватил со стола статуэтку (хорошо, что я успела ее быстро забрать и вернуть на место). Пробыли мы в этом доме минут 15, на чай решили не оставаться, а то вдруг прольем, сахар просыплем или чашку разобьем. Ну его, от греха подальше.