12 уникумов рассказали, как попали в ситуации, которые, казалось бы, не могли произойти
В мире, где живут миллиарды людей, с некоторым из нас происходят просто уникальные вещи. Но что бы ни случилось, всех этих везунчиков объединяет одно: желание поделиться с миром своими безумными историями. И поверьте, благодаря им вы поймете, что в этой жизни возможно все.
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Фото на превью FuriousFred / Reddit, Stas Ostrikov / Unsplash
AdMe/Народное творчество/12 уникумов рассказали, как попали в ситуации, которые, казалось бы, не могли произойти
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