13 мужчин, которые чертовски устали от стереотипов
К сожалению, гендерные стереотипы в нашем обществе пока что существуют. И с ними часто сталкиваются не только женщины, но и мужчины. От них ожидают, что они будут вести всех за собой, будут всегда сильными. Они должны знать, как справиться с любой проблемой — от починки крана до решения финансовых вопросов.
- Жена умерла при родах, и я стал отцом-одиночкой. Тяжело было первые несколько лет, но в целом справлялся как-то, сына очень люблю. И бесит, когда приходишь в поликлинику, а врач говорит: «Позвоните жене, узнайте, есть ли у ребeнка аллергии». Я ей говорю, мол, нет аллергии ни на что. А она на меня смотрит, как на дурака, и выдает: «Нет, вы просто не знаете, наверное, при мне сейчас позвоните жене».
Приходилось объяснять, что нет у меня жены, нет у сына мамы. Нас начинали с причитаниями жалеть. В садике новые воспитатели и нянечки тоже заводили песню: «Ой, а что все вы забираете ребенка, где ваша мама, почему не приходит?» Устал бесконечно объясняться, огрызаться и отшучиваться, а люди, от парикмахеров до стоматологов, все лезут и лезут с вопросами. И мне вот интересно, почему к нам столько внимания? Остальные отцы вообще не участвуют в жизни детей, если, судя по всему, всех остальных детей всюду водят матери? Пусть ребенок, пришедший к врачу с отцом, станет нормой. © Подслушано / VK
- Мой дом выходит к каналу, а чуть дальше, на противоположной стороне канала, находится школа. Однажды мой отец пришел домой после прогулки и сказал, что впервые в жизни ему неловко смотреть, как дети играют во дворе. Он боялся, что люди могут подумать, что он чудак. Он сказал, что это печально, потому что так приятно видеть, как дети веселятся. Но, как пожилой человек, он боится, что люди будут относиться к нему с подозрением. Мне это показалось очень грустным. © Mr_Zeldion / Reddit
- Решили постелить линолеум на балкон. Жене говорю, мол, пошли выбирать вместе, а то я тебя знаю. А она ответила, чтобы пошел сам и взял любой самый дешевый. Заставил все-таки пойти вместе в магазин. В итоге оказалось: «Вот этот не подойдет, слишком темный. Этот слишком пестрый. У этого некрасивый рисунок, как ты вообще мог на него посмотреть». Один раз полку в ванной повесил, мол, вешай на свое усмотрение, так чуть до развода не дошло. «Как можно было додуматься ее сюда повесить? Я же лежа не достану». © AndreyRik / Pikabu
- Я отец двоих замечательных детей и сторонник того, что некоторые навыки необходимы и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих готовить, забивать гвозди, убираться дома и разбираться в устройстве автомобиля. Я замечал, что дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Но жена очень консервативна в плане воспитания детей и постоянно делает замечания сыну, когда он, например, готовит.
Говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается за неподобающие занятия. И время она хочет тоже проводить только с дочкой, игнорируя нас с сыном. Я много раз пытался поговорить с женой. Нехорошо, когда родители рассказывают детям разные вещи и не прослеживается единой линии. Вроде она со мной соглашается, но потом опять начинается все сначала. Не понимаю, откуда это у нее, так как мы дома делим все домашние дела, оба работаем. Не представляю, как правильно поступить в этой ситуации. © Подслушано / Ideer
- Люди все реже знакомятся просто так на улице. Теперь все происходит в интернете. Признаюсь, что мне так и хочется иногда подойти к незнакомой красивой девушке на улице и заговорить с ней. Последний раз, когда я так поступил, закончилось все не очень приятно. «Извините, дама, не хотели бы вы немного со мной поболтать?», — уверенно сказал я, выражая свое желание познакомиться.
Но ее выражение лица изменилось: «Ты извращенец! Отойди от меня!» Что я сделал не так? Почему она так отреагировала? Возможно, у нее были личные проблемы или она боялась незнакомцев, кто знает. Чувствую, что и мне скоро совсем перехочется знакомиться на улицах. © Палата № 6 / VK
- Все-таки есть в мире справедливость. Девушка бросила меня из-за того, что я не смог достать билеты на крутую театральную постановку: «Я пойду с тем, кто сможет билеты достать, а ты бездарь!». В итоге все-таки попал на это представление, причем пригласила меня самая красивая девушка у нас в офисе. Ее папа заведует этим театром. Видели бы вы глаза моей бывшей, когда она с каким-то хмырем теснилась где-то на последних местах. А я с шикарной девушкой прошел мимо них по направлению к первым рядам у сцены! © Палата № 6 / VK
- Все вокруг считают, что раз ты мужчина, то априори разбираешься в любой технике, знаешь все о столярном ремесле и вообще должен быть мастером на все руки. © grudthak / Reddit
- Поздно вечером иду я по улице. Было темно и немного туманно. В какой-то момент я заметил, что иду позади молодой женщины. Она явно шла быстрее, слегка оглядываясь на меня через плечо. Я понял ситуацию и остановился, делая вид, что смотрю на окна, чтобы она ушла подальше. Я понимаю, почему она нервничала, идя одна по темной улице. А сзади нее шел я. И как же печально из-за того, что такое происходит. © Material_Ambition_95 / Reddit
- Мой младший брат сходил на маникюр, и, можно сказать, семья разделилась на два лагеря. Он хотел сходить, так как кутикула постоянно отрастала и мешала. Его руки теперь выглядят очень красиво. К тому же, когда постоянно возишься с техникой, за руками нужно следить еще более тщательно (трещины, грязь). Маникюр не имеет пола, я считаю. Мать до сих пор недовольная ходит. А мы с дедушкой за него горой. © Подслушано / Ideer
- Я постоянно должен быть сильным, заботиться обо всем. Я не могу проявлять эмоции или слабость, потому что люди будут думать обо мне плохо. У меня не может быть проблем, и я не могу рассказать о них кому-то.
Я не могу испытывать стресс. Я должен нести все на своих плечах, потому что я мужчина. Я не могу сломаться. Я должен быть холодной, никогда не устающей машиной. Я ничего не могу! Это тяжело. Никто не готовил меня к этому. Я никогда не думал, что будет так трудно. © Unknown author / Reddit
- Я отец-одиночка. И мой сын обычно не участвует в таких мероприятиях, как празднования дня рождения его друзей. Наверное, потому что я не вписываюсь в компанию других родителей. Мне говорили это тысячу раз в разных вариациях. На самом деле они имеют в виду, что я мужчина, и мамы не хотят видеть меня рядом, потому что там обычно одни женщины. © wastelander78 / Reddit
- Жена в декрете. И она решила, что я должен ей помогать. «Помогать» — значит взять на себя часть забот. Я понимаю, что она устает за весь день, но ведь я тоже на работе устаю. А после работы мы вместе проводили время с ребенком, вместе гуляли, купались и укладывались. А она почему-то решила, что когда я прихожу с работы, то должен взять ребенка полностью на себя, чтобы она отдохнула, да еще и убираться. А у меня вот сил нет! Я тоже поспать хочу. А если я задерживался, то начиналась истерика в прямом смысле слова.
В общем, я принял волевое решение сменить работу. Устроился обычным рядовым сотрудником в офис, где нет ответственности, нормированный рабочий день с полноценным часом на обед, да и отпуск обещали. Домой прихожу веселый, беру ребенка в охапку, и мы идем на прогулку, пока родная моя спит или в интернете сидит — отдыхает. И готовить я, оказывается, люблю, и лайфхаки по уборке освоил, да и вообще энергия бьет ключом.
Месяц все было замечательно, а потом началось. Моей зарплаты хватает на коммуналку, продукты, вещи первой необходимости и бензин. А на реснички, маникюры, косметику, салоны и рестораны — нет. Начала вопить, что ей надо.
Сейчас умоляет меня вернуться на прежнее место работы, на все согласна, а я вот не хочу. Мне нравится, что у меня есть свободное время, что могу взять больничный и выходные без звонков и выездов на работу. Я высыпаюсь, в конце концов. И заработной платы хватает на нормальную жизнь без излишеств, квартира есть, машина имеется. © Подслушано / Ideer
- Никто не спрашивает, как у тебя дела, нужна ли тебе помощь. Если у тебя есть проблемы, ты просто должен справиться с ними сам. Это, конечно, хорошо, что я таким образом получаю кучу разного опыта. Но иногда я просто устаю и не хочу ничего решать сам.
Многим мужчинам не хватает внимания. Последний раз я слышал что-то положительное о своей внешности от бабушки. © Ashtar-the-Squid / Reddit
В силу общественного мнения мужчинам иногда сложно проявлять бурные эмоции и рассказывать о своих проблемах. Но за их суровостью таятся сердца, полные любви и нежности.
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