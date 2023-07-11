13 мужчин, которые чертовски устали от стереотипов

К сожалению, гендерные стереотипы в нашем обществе пока что существуют. И с ними часто сталкиваются не только женщины, но и мужчины. От них ожидают, что они будут вести всех за собой, будут всегда сильными. Они должны знать, как справиться с любой проблемой — от починки крана до решения финансовых вопросов.