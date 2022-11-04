13 хаков, которые сделают эксплуатацию авто еще проще и приятнее, хотя, казалось бы, куда еще

Когда у человека появляется новый автомобиль, первое время он сдувает с него пылинки, а потом раз собаку прокатил, пару раз детей в детский сад отвез, и вот уже сиденье покрыто шерстью, да еще эти отпечатки детских ножек на обивке. Опускаются руки. Но давайте не будем их опускать, это мы всегда успеем сделать, ведь дурное дело не хитрое. Давайте лучше зарядимся энтузиазмом от людей, придумавших классные автохаки, которые помогут нам в эксплуатации авто и поддержании чистоты в салоне.

Используйте зубную пасту, чтобы почистить фары

Не зря паста отлично очищает зубы, в ней есть абразивные вещества, и они отлично справятся с налетом на фарах. Заклейте участок вокруг фары малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Чистить так же, как стекло или зеркало: немного пасты выдавите на тряпочку или губку и потрите фары круговыми движениями. Готово, фары сияют.

Пемза от шерсти

Если вы любите вывозить пушистиков на прогулку, то знаете, сколько шерсти остается на полу и тканевой обивке. В химчистку не наездишься, и тут на помощь приходит пемза. Проведите пемзой в одном направлении, затем в противоположном. Если остались шерстинки, которые «вплелись» в ткань, повозите пемзой еще немного, и они отстанут.

Пластырь от трещин на стекле

Наверное, вы слышали байку о том, что женский хак с колготками, которые перестают расползаться, если намазать место разрыва лаком, работает и в мужских интересах — убережет лобовое стекло. Правда, это не работает и может даже навредить — сделать ремонт более дорогостоящим, а иногда и невозможным. Чтобы действительно помочь автомобилю, нужно заклеить это место скотчем или пластырем. Мера временная, но действенная.

Масло для очистки приборной панели

Слегка смочите тряпку оливковым маслом и натрите приборную панель. Она будет блестеть так, будто вы только что забрали своего железного коня из автосалона. Даже трудно поверить, что для этого не требуется каких-то особенных средств, достаточно того, что есть у вас на кухне.

Подготовьте дворники

Мало просто начать разбрызгивать воду или незамерзайку в непогоду. Дворники нужно подготовить — смочите тряпку вашим средством для мытья стекол и протрите их, результаты оцените, когда поедете под снегом или дождем. А чтобы они не скрипели, нанесите силиконовую смазку на движущиеся части — плавное и бесшумное очищение лобового стекла обеспечено. Еще один забавный хак — надевать на дворники носки, чтобы за ночь они не промерзли.

Если завтра мороз, готовь железные сани с вечера

Пока сосед с утра будет бегать вокруг авто, подалбливая лед с лобового стекла, вы, победно улыбаясь, просто смахнете с него пару снежинок. А все потому, что еще вечером воспользовались нашим лайфхаком — наполнили пульверизатор самодельной антиморозной смесью. Пропорции такие: 3/4 уксус, 1/4 вода. Уксусная кислота предотвратит замерзание.

Слайм для мгновенной очистки салона от мелкого мусора и пыли

Если не хочется выгребать мелкие крошки и пылинки, просто возьмите слайм и запихните в самые труднодоступные места. К нему моментально приклеится весь мусор, останется только радоваться, как здорово, что вы узнали этот хак, да вернуть ребенку слайм, предварительно его сполоснув в воде с мылом.

Копеечный держатель для планшета

Забыли держатель для планшета, а дети на заднем сиденье громко требуют новую серию «Леди Баг»? На то вы и суперродитель, чтобы знать, как сделать что угодно своими руками из того, что есть под руками. Берем файл, снимаем подголовник, делаем пару дырок в файле, надеваем обратно, внутрь убираем планшет. Готово, на вид сомнительно, но «работает» на ура.

Очистка от запахов с помощью пищевой соды

Сода универсальна — в сочетании с водой она поможет очистить салон от пятен. А распыление пищевой соды непосредственно на тканевую обивку устранит неприятные запахи. На действие нужно не меньше 15 минут. Если запах стойкий и едкий, просто положите пищевую соду в миску и не некоторое время оставьте в салоне. Но помните, что сода категорически не подходит для кожаного салона.

Чтобы стекло быстро поднималось и опускалось

Стекло хорошо и быстро опускается, а поднимается медленно со скрежещущим звуком «э-э-э». Значит, нужно срочно промыть салазки, по которым ездит стекло. Зуб даем, там полно грязи. Промыть эти места можно просто тряпочкой и мыльной водой. Еще лучше, если после этого вы промажете их силиконовой смазкой. Все, ваш стеклоподъемник стал быстрым, как ветер.

Кондиционер для белья вместо стеклоомывающей жидкости

Это средство гораздо эффективнее, чем привычная стеклоомывающая жидкость, ведь стекло покрывается невидимой пленкой, с которой грязь просто скатывается. В сухую погоду на стекло налипает меньше пыли. Рецепт прост: один колпачок ополаскивателя (это около 50 мл) или жидкости для мытья посуды на 4 литра дистиллированной воды. Тщательно перемешиваем и заливаем в бачок, можно и просто распылить пульверизатором на окна, тут уж как вам больше нравится.

Держатель для телефона из крупной канцелярской прищепки

Зачем покупать, если можно сделать самим? Обычная крупная канцелярская прищепка цепляется за отверстия дефлектора, а железные края прищепки плоскогубцами загните внутрь, чтобы они уверенно цепляли телефон. А чтобы лапки не расходились, их стягиваем обычной резинкой. Если боитесь поцарапать телефон, просто обмотайте железные лапки прищепки изолентой.

Липучка, чтобы коврики в салоне не скользили

Как же надоело, что эти коврики постоянно ерзают под ногами и съезжают куда-то вбок. Выход есть — покупаем жесткую липучку для одежды, переворачиваем коврик и, не жалея суперклея, приклеиваем липучку к изнанке коврика. Дадим хорошенько просушиться, и — вуаля! — можно дрыгать ножками, коврик останется на месте.