13 крутых вещей, которые могут стать незаменимыми помощниками в путешествии

Практически перед каждым путешествием необходимо подготовиться и собрать чемодан в дорогу. В этот момент возникает суета и волнение, ведь хочется взять с собой всего по максимуму, но в то же время остаться налегке. Сейчас интернет-магазины предлагают множество товаров, которые упрощают жизнь и занимают совсем немного места.

Специальные трусики для критических дней

Практически каждая женщина знает, какие трудности порой приходится испытывать в дороге во время месячных. Хорошо, если вы отправились в путешествие на поезде или самолете и есть возможность в любое время сходить в туалет. Гораздо сложнее, если непредвиденные обстоятельства застали во время поездки на машине — придется искать место для остановки, что не всегда удобно. Для таких случаев придумали специальные трусики, которые стоит надеть в дорогу, чтобы не бояться, что организм застанет вас врасплох.

Одноразовые сиденья на унитаз

Все мы привыкли к комфорту и чистоте, и при посещении общественного туалета в придорожном кафе, на вокзале или же в поезде возникает объяснимая брезгливость. Ведь мы не знаем, какую санитарную обработку проводили в уборной и делали ли ее вообще. Одноразовые сиденья для унитаза полностью решают эту проблему. Они надеваются на ободок и служат отличной защитой. Компактные, легкие, их всегда можно взять с собой в дорогу, а после использования просто утилизировать. Действительно хороший вариант.

Упаковка мыльных салфеток

Зачастую на заправочных станциях или в небольших придорожных забегаловках в уборной есть раковина, но нет жидкого или даже обычного мыла. Чтобы быть готовым к таким случаям, было бы неплохо взять с собой упаковку одноразовых салфеток, пропитанных мыльным раствором. Они занимают очень мало места, но в дороге могут оказаться просто незаменимыми.

Упаковка-дозатор для мусорных мешков

Каждый владелец собаки знает, что необходимо убирать за своим питомцем во время прогулки. Проще всего это делать при помощи одноразовых мешочков для мусора, но их же нужно где-то хранить. Отличным решением будет упаковка с дозатором, которую точно стоит взять с собой в путешествие, ведь места она занимает очень мало. Если закрепить ее на шлейке, то она всегда будет под рукой.

Сумка-мешок для мусора

Тем, кто часто путешествует на автомобиле, знакома ситуация, когда все кармашки в дверях или на сиденьях забиваются мусором: пакетами, обертками, салфетками. Если дорога выйдет долгая, то к концу пути из машины можно вытащить целую гору мусора, особенно если с вами едут дети. Для таких случаев отлично подойдет компактный мешок для мусора, который удобно крепится за подголовник сиденья. Из такого «пакета» точно ничего не выскочит и не рассыплется, а салон останется чистым на протяжении всей дороги.

Дорожный мини-сейф с кодовым замком

Деньги, документы, ключи — это те самые вещи, которые мы вечно проверяем, уходя из дома. Сюда еще можно отнести мобильный телефон. Если путешествовать предстоит на машине, то их можно сложить в бардачок. Однако во время поездки на велосипеде или же при посещении пляжа ценные вещи приходится прятать куда-нибудь в сумку или карман. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным в их сохранности. В дорожный мини-сейф с кодовым замком можно смело положить все перечисленные предметы и не переживать, что их кто-то возьмет без спроса или же они потеряются из-за невнимательности. Благодаря антивандальному ремешку сейф можно пристегнуть к шезлонгу, раме велосипеда или коляске.

Сумка-слинг для малыша

Отправляясь в путешествие с маленьким ребенком, важно помнить не только о мобильности, но и об удобстве. Коляску не всегда удобно брать с собой, например, на песчаный пляж или на прогулку по лесу. Универсальная сумка-слинг обеспечивает комфортную фиксацию и перенос малыша и имеет эргономичную форму и удобные карманы.

Женский мобильный писсуар

Практически каждая женщина знает, как порой бывает неудобно где-нибудь на пикнике «посещать туалет». Особенно если кругом высокая трава и тем более если она мокрая от утренней росы. Специальное силиконовое приспособление избавляет от подобного рода проблем. В нем будет удобно посещать туалет.

Солнцезащитный стик

Нет необходимости рассказывать о пользе солнцезащитного крема, ведь зачастую обойтись без него просто невозможно. Основная проблема всех подобных кремов — это упаковка в виде тюбика, которым не всегда удобно пользоваться, особенно если вы отдыхаете на пляже, а ваши руки в песке. Стик лишен такого недостатка, поэтому нанесение солнцезащитного слоя на кожу может быть гораздо удобнее.

Водонепроницаемый чехол для телефона

Некоторые модели современных телефонов изначально имеют защиту от воды, поэтому нет необходимости лишний раз беспокоиться, что где-то на пляже или в бассейне брызги попадут на гаджет и повредят его. Что же делать тем, у кого телефон лишен подобной функции? Разумеется, держать его подальше от воды: прятать куда-нибудь в сумку и стараться не брать его мокрыми руками. Но можно поступить проще и использовать специальный водонепроницаемый чехол. Некоторые чехлы позволяют с уверенностью погружаться даже под воду на глубину более 10 метров. Кстати, в такой чехол можно положить наличные деньги и купюры останутся сухими даже после водных процедур.

Компактная расческа с зеркальцем

В путешествиях очень важна компактность вещей, поэтому расчески в привычном формате с ручкой могут занимать лишнее место из-за своих размеров. В массмаркет-магазинах можно приобрести компактную расческу, выполненную в одном корпусе с зеркальцем. Возможно, вечернюю прическу с таким приспособлением сделать не получится, но взять в дорогу или небольшое пешее путешествие — отличный вариант.

Чехол для спонжа

Отправляясь в отпуск, следует навести порядок в косметичке и сумочке. Но когда дело доходит до макияжного спонжа, то возникают вопросы о его хранении. Одни просто кладут его в пластиковый пакет, другие хранят как есть, отчего содержимое косметички имеет непрезентабельный вид. Чтобы избежать такой неожиданности, можно взять в дорогу специальный мягкий чехол для спонжа. Он легко моется в обычной воде с мылом и занимает совсем мало места.

Детский столик в машину

Большинство семей с маленькими детьми отлично знают, что путешествие на машине может стать настоящим испытанием на стрессоустойчивость, особенно если малыш очень активный. Разбросанные игрушки и пролитые жидкости — это нормальное явление. Водонепроницаемый детский столик может стать настоящим спасением. Высокие бортики не позволят игрушкам скатываться за пределы стола, а в кармашки по периметру удобно складывать игрушки, карандаши или просто салфетки.