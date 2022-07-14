13 летних лайфхаков, с которыми вы забудете о назойливых комарах и испепеляющей жаре

Уже началась самая горячая пора лета. Хочется прямо сейчас схватить купальник, набрать фруктов, побежать на пляж и забыть обо всех заботах. Главное, чтобы мелкие неудобства не смогли омрачить ваш отдых.

Мы в ADME хотим, чтобы наши читали во всю насладились жарким летом, поэтому охотно публикуем советы, которые в эту пору актуальны как никогда.

1. При ожоге крапивой используйте одуванчик

Если вы, отдыхая на природе, обожглись крапивой, то необязательно возвращаться в цивилизацию, чтобы убрать раздражение. Найдите одуванчик, расщепите стебль и его внутренней стороной обработайте место ожога. Одуванчик может облегчить зуд и снять жжение.

2. Замораживайте ягоды. Они помогут вам легче переносить жару

Когда достанете ягоды из морозилки, ополосните их водой. Так они станут немного мягче и есть их будет приятнее. Также замороженные ягоды можно добавить в любой напиток, чтобы охладить его и придать сладкий вкус.

3. Кладите полотенце на приборную панель

В результате темная поверхность будет не так сильно нагреваться под палящим солнцем. Кроме того, полотенцем можно обернуть и спинки сиденья, чтобы позже вы не прикасались голыми плечами к раскаленному материалу.

4. Перед выходом на солнце наносите на кожу и увлажняющий, и солнцезащитный кремы

Если при уходе за кожей вы используете увлажняющий крем, то его можно совмещать с солнцезащитным. Чтобы максимально защититься от солнца, лучше сначала наносить увлажняющее, а затем солнцезащитное средство.

5. Используйте фольгу, чтобы быстрее делать лед

Наполните форму для льда водой, оберните дно фольгой и отправьте в морозилку. Фольга имеет высокую теплопроводность, и поэтому вода замерзнет быстрее.

6. Отправляясь на пляж, кладите ценные вещи в упаковку из-под влажных салфеток

Это верный способ спрятать драгоценные предметы, когда вы отдыхаете на пляже. Мало кому придет в голову проверять, есть ли в этой непримечательной упаковке что-то, кроме салфеток.

7. Держите в шкафу мешочек с кофейной гущей

Часто летом в квартире бывает довольно влажно, поэтому вещи медленно сохнут или вообще постоянно остаются немного сырыми и иногда неприятно пахнут. Проблему может решить кофейная гуща, которая впитывает в себя нежелательные запахи и к тому же дезодорирует вещи.

8. При сильном ветре пользуйтесь солнечными очками

Если вы отправились на отдых и обнаружили, что забыли взять с собой резинку для волос, то просто закрутите волосы и скрепите их солнечными очками.

9. На место укуса комара наносите яблочный уксус

Яблочный уксус снимает воспаление и помогает убивать микробов. Чтобы успокоить зуд от укуса комара, смочите ватный тампон уксусом и обработайте пораженное место.

10. Оборачивайте мороженое или холодные напитки пузырчатой пленкой

Такая пленка сохранит продукты холодными, и вы без проблем сможете донести их до места пикника или отдыха в жаркую погоду.

11. На пикнике вас выручит простой кед или кроссовка

Поставьте стакан или бутылку с напитком в обувь — так он не опрокинется и не потеряется из виду.

12. Готовьте средство от комаров сами

Налейте мятную жидкость для полоскания рта в бутылочку с распылителем и опрыскайте тело. Мята отпугнет не только комаров, но также мух и муравьев.

13. Сделайте ловушку для насекомых

Положите в банку кожуру от фруктов, накройте пищевой пленкой и проткните несколько дырочек зубочисткой. Надоедливые мухи и жуки заползут внутрь приманки и не смогут выбраться. Это сделает ваш пикник гораздо комфортнее.