13 остроумных комментаторов, которые подняли на уши весь интернет

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Некоторые люди комментируют что-то в сети с разумной точки зрения, другие просто приходят пофлудить, но есть и такой тип комментаторов, которым только дай волю — и их ироничные замечания и саркастичные шуточки уже не остановить. Мы просто не смогли пройти мимо этих шедевральных диалогов в сети и решили немного повеселить вас.

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Для создания этого материала был использован источник: Phentogramm / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: varantt / Pikabu

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