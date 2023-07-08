13 остроумных комментаторов, которые подняли на уши весь интернет
Некоторые люди комментируют что-то в сети с разумной точки зрения, другие просто приходят пофлудить, но есть и такой тип комментаторов, которым только дай волю — и их ироничные замечания и саркастичные шуточки уже не остановить. Мы просто не смогли пройти мимо этих шедевральных диалогов в сети и решили немного повеселить вас.
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Еще порцию эпичных комментариев от людей, которые могли бы держать язык за зубами, но решили ни в чем себе не отказывать, вы можете найти здесь.