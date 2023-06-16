13 случаев, когда обувь звездных красоток похитила все внимание публики и даже затмила роскошные платья

Во всеми любимой сказке «Золушка» главная героиня собиралась на бал, и фея превратила ее домашнюю одежду в шикарный наряд. Но все же самой важной частью ее образа оказались хрустальные туфельки. Надо сказать, наши любимые знаменитости тоже порой выбирают такую обувь, которая перетягивает на себя все внимание публики.

Зендея

Invision / Invision / East News

Зендея в буквальном смысле сверкала на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Звезда надела высокие сапоги от Alexander McQueen, которые идеально соответствовали «паучьей» ​​теме киноленты. Пятка, «висящая» в воздухе, смотрелась очень необычно.

Милли Олкок

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News , Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Аналогичную модель обуви с «парящей» пяткой выбрала и Милли Олкок. Звезда сериала «Дом Дракона» посетила в 2023 году Неделю моды в Париже и выглядела просто неотразимо в ансамбле голубых оттенков. Изюминкой образа были, несомненно, туфли.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон пришла на премьеру очередного фильма о Джеймсе Бонде в восхитительном платье. А золотые туфли от Aquazzura так и сверкали в свете софитов. Мы уверены, что все взгляды в тот вечер были устремлены на принцессу.

Леди Гага

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Леди Гага выбрала экстравагантный образ для появления на премии CFDA. Певица позировала фотографам в корсете, юбке со шлейфом и туфлях высотой 60 сантиметров. В такой обуви, конечно же, передвигаться сложно, поэтому артистку сопровождали ассистенты.

Королева Летиция

В этой паре обуви отражены 2 страсти королевы Летиции: любовь к красному цвету и необычным туфлям. Ажурные босоножки испанской правительницы превратили деловой наряд в нечто легкое и кокетливое.

Зендея

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Зендея в костюме цвета фуксии вошла в список самых стильных звезд, посетивших Неделю моды в Париже в 2022 году. Наряд дополняли розовые туфли на платформе с закрытым носком.

Флоренс Пью

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News , TIZIANA FABI / AFP / East News

Звезда фильмов «Солнцестояние» и «Маленькие женщины» покорила всех своим образом на кинофестивале в Венеции в 2022 году. Но больше всего внимания досталось ее необычной обуви. Эти туфельки на небольшом каблуке от Valentino имели еще и оригинальный декор в виде бантиков и своеобразных перьев на них.

Рэйчел Броснахэн

Quoin Pics / Everett Collection / East New

Сложно отвести взгляд от презентации сериала «Удивительная миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн, которая сыграла главную роль, появилась в крутых босоножках в тон костюма. Кисточки на завязках были просто волшебными.

Кейт Миддлтон

Чаще всего Кейт Миддлтон носит классические лодочки, но не в этот раз. Во время визита на Багамские острова принцесса позволила себе предстать в более расслабленном образе и выбрала туфли в этническом стиле с завязками.

Мы заметили здесь милую деталь: завязки украшает четырехлистный клевер, который, по поверьям, приносит удачу.

Ирина Шейк

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

В черном полупрозрачном платье от Balmain Ирина Шейк произвела настоящий фурор в Каннах в 2017 году. Но на подиуме этот наряд был представлен в сочетании с менее эффектной обувью. Ирина же выбрала туфли, украшенные массивными цепочками, и не прогадала.

Королева Летиция

Еще один блистательный выход доньи Летиции — на вручении премии в области журналистики. Черный комбинезон из струящейся ткани не выглядит мрачным благодаря удачно подобранным аксессуарам. Посмотрите, как гармонично сочетаются ремень, сумочка и туфли.

Обувь тут снова в центре внимания: ажурные узоры делают стопу легкой и воздушной.

Аврора Джеймс

Invision / Invision / East News

Дизайнер Аврора Джеймс по версии журнала Time входит в список 100 самых влиятельных людей мира. Здесь девушка выгуливает туфли своего бренда Brother Vellies. Кстати, это декоративный элемент между большим и указательным пальцем называется «globe» — по-английски «глобус».

Эмма Стоун

Когда мы смотрим на туфли Эммы Стоун на церемонии MTV Movie Awards в 2012 году, создается впечатление, что над ними дополнительно «поработала» любимая бабушка актрисы, обвязав каблуки пряжей для их большей сохранности и, конечно же, красоты. Но это не так. Перед нами — обувь бренда Brian Atwood с необычным декором. Выглядит она очень круто.

Иногда звездные красотки, как и многие обычные женщины, при выборе обуви отдают предпочтение ее привлекательности, а не удобству. Они выходят на красную дорожку в эффектных туфлях, но на протяжении мероприятия лишь мучаются. То пальцы проскальзывают за пределы стелек босоножек, то экстремально высокий каблук лишает свободы движений. Да, красота требует жертв.

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News