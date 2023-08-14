13 твитов, которые попадают в самое сердечко — ведь они об идеальных начальниках

Как правило, лидерами рынка становятся компании, которые создают лучшие условия для своих сотрудников. Мудрое начальство знает, что их счастливые работники всегда с удовольствием позаботятся о клиентах. Пользователи сети вспомнили случаи, когда они поняли, как же им повезло с работодателем, и опубликовали очень милые твиты. А в бонусе — парочка постов о лучших начальниках.