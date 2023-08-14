13 твитов, которые попадают в самое сердечко — ведь они об идеальных начальниках
Как правило, лидерами рынка становятся компании, которые создают лучшие условия для своих сотрудников. Мудрое начальство знает, что их счастливые работники всегда с удовольствием позаботятся о клиентах. Пользователи сети вспомнили случаи, когда они поняли, как же им повезло с работодателем, и опубликовали очень милые твиты. А в бонусе — парочка постов о лучших начальниках.
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Увы, не всем так повезло с работой. Некоторые сотрудники офисов явно не в восторге от коллег, начальства и прочих составляющих корпоративной культуры.
Фото на превью reddit_dis_dik / Reddit
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