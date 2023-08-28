13 вещей, чье предназначение понять так сложно, что того и гляди голову сломаешь

Непонятные нам детали вещей — такие, как ромбики из кожи на рюкзаках, помпоны на шапках или цветочки на прокладках, мы привыкли списывать на фантазию дизайнеров. Но мы копнули глубже и выяснили, что у всего этого, оказывается, есть свое предназначение, в том числе и у странной штуки из бонуса.

Заклепки на джинсах

Эти крошечные заклепки на джинсах называются хольнитены. Их размещают в тех местах, которые чаще всего стираются и рвутся. Благодаря им любимые джинсы могут служить практически вечно.

«Пятачок» на рюкзаке

У многих рюкзаков спереди есть ромбовидная нашивка с 2 продольными разрезами. Она называется «свиной пятачок». Но придумали ее отнюдь не для украшения. Изначальная функция «пятачка» — облегчить жизнь туристам и велосипедистам. Через прорези можно с легкостью продеть веревку или шнурок, а на них подвесить фонарик, фляжку или другой необходимый предмет. Если вы не турист, то, как вариант, можно подвешивать к рюкзаку за шнурки вторую пару обуви или кроссовки для занятий в зале.

Слив-перелив

В стандартной раковине, как правило, есть 3 отверстия: для смесителя, для сифона и загадочная дырка на стенке — часть системы «слив-перелив». В керамических раковинах сток перелива встроен в саму конструкцию и ниже он соединяется со сливной трубой. Через него уходит вода, если вдруг нижний сток закрыт. Это минимизирует шансы устроить потоп. Но это отверстие не только для слива. Еще одна его функция — улучшение дренажа. Воздух, попадающий в сливную трубу, способствует более быстрому опорожнению раковины. Раковины же, у которых нет отверстий для перелива, как правило, сливаются медленнее.

Отверстие в седле велосипеда

Иногда посередине велосипедного седла вырезается отверстие для того, чтобы оно меньше давило на область промежности. Как правило, такие модели предпочитают велоспортсмены, которые могут тренироваться много часов подряд или участвовать в длительных заездах. Любители же коротких велосипедных прогулок разницы между обычным седлом и седлом с разрезом, скорее всего, не почувствуют.

Отверстия на палочке от чупа-чупса

Все помнят дырочку на палочке от чупа-чупса? В детстве многие из нас гадали, зачем она нужна. А теперь их и вовсе стало две. А делают отверстия вот зачем: когда леденец начинает таять во рту, дырочки помогают удержать его на палочке, чтобы карамель не съезжала и не падала с нее. Именно поэтому в отверстии всегда остается немного леденца, вплавленного внутрь.

Мини-карман на джинсах

Маленький карман в переднем правом кармане джинсов был частью оригинального дизайна. Почти 150 лет назад у первых синих джинсов было 2 передних кармана, а также крошечный карман для карманных часов — обычного аксессуара того времени. Позже он стал использоваться для хранения любых мелочей: монет, билетов, зажигалок.

Штифт на рукоятке пресса для чеснока

«Кто-нибудь знал, что чеснокодавка еще и очищает вишни от косточек? Моя жизнь никогда не станет прежней...»

Пресс для чеснока удобен для удаления косточек из вишни. В углубление, расположенное на конце пресса, вкладывается ягода, и при нажатии на ручку штырь на противоположной стороне выдавливает косточку.

Ремешки на плечах куртки

«Погоны» с пуговицами на плечах курток и пальто — привычный глазу декор. Но у него есть и практическая функция. Такие петельки помогают сумке или рюкзаку удержаться на плече и не соскальзывать.

Помпоны на шапке

Помпоны на шапках были придуманы для французских моряков, чтобы они не бились головами о низкие потолки на кораблях. И лишь потом помпоны попали на наши шапочки.

Отверстие в ложке для спагетти

Ложкой для спагетти удобно накладывать макароны. Но если с зубчиками все понятно, то отверстие в центре ложки вызывает вопросы. Оказывается, его идея очень проста. Количество сухих спагетти, которое умещается в это отверстие, считается одной порцией. Имея такую ложку под рукой, вы уже не будете бросать макароны в воду на глазок.

«Воздух» в чипсах

Пакеты для чипсов заполняют не обычным воздухом, как можно подумать, а одной из его составляющих — азотом, который призван сохранять свежесть чипсов, предотвращать возгорание и создавать необходимую амортизацию во время транспортировки, чтобы чипсы не крошились.

Дополнительные бретельки на бюстгальтере

«Эти лямки на бюстгальтере жены сбили нас обоих с толку. Они для чего-то нужны?»

Они больше служат для красоты. И регулируются так, чтобы лифчик не врезался, если женщина очень полная, и не провисал, если не полная. © awful_waffle_falafel / Reddit

Бонус: «Нашел эту мягкую штуку в моем кофе. Я зол до чертиков и не понимаю, что это»

Это похоже на застывший подсластитель, что-то вроде патоки. © Unknown author / Reddit