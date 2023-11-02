13 вещей, которые мы не глядя отправляем в мусорное ведро, а люди вообще-то за них готовы деньги отстегивать

Во время очередного расхламления внимательно присмотритесь к тому, что собираетесь выкинуть. Ведь некоторые вещи, которые кажутся ненужной ерундой, могут оказаться очень даже ценными. Многие в порыве ностальгии с радостью купят ваши старые игры и технику. Но заработать можно не только на винтажных вещичках, а даже на вполне обыденных, например, на пустых коробках и флаконах.

Старые игры

Настольные и даже видеоигры из нашего детства являются заветными для тех, кто хочет окунуться в прошлое. Винтажные игры, особенно если они в хорошем состоянии, очень ценны, стоимость некоторых из них может составлять несколько тысяч долларов.

Иду как-то мимо помойки и вижу коробку от старого настольного хоккея. Я вообще не любитель по помойкам шариться, но знаю, что такие винтажные штуки иногда можно дорого продать. Посмотрела в интернете — за игру можно около 5 тыс. получить. Решила я ее забрать. Коробка была тяжелая, явно чем-то забита. Но она была вся заклеена скотчем, мне не хотелось там у баков околачиваться, поэтому я ее схватила и понесла домой. Дома дрожащими руками открываю, а там полный комплект, даже инструкция на месте. Только одни ворота чуть-чуть треснули, а так состояние отличное. Выставила на продажу, покупатели налетели моментально.

Я однажды убиралась и все свои игры и старые консоли по-быстрому продала через какой-то сторонний сайт за $ 50. А если бы продавала через специализированный игровой магазин, то могла бы выручить больше $ 500. © goddessofthewinds / Reddit

Старые компьютеры или приставки

Как бы смешно и громоздко не выглядели старые компьютеры и ноутбуки, некоторые из них можно выгодно продать. Любители поностальгировать покупают ретро-компьютеры в рабочем состоянии или детали для них. Даже ваша старая приставка Nintendo или Sony, которая годами собирает пыль, может стоить немалых денег. Старинная электроника, особенно в рабочем состоянии, высоко ценится у коллекционеров. Так что, прежде чем что-то выбрасывать, узнайте ее стоимость.

История, которая не дает мне покоя долгие годы. Затеяли у меня родители ремонт и начали разбирать старые вещи. Открыли огромный чемодан, в котором хранились все старые детали для компа, все клавиатуры и мышки и даже первый пузатенький монитор. Они все разом выкинули и еще удивлялись, что эти вещи моментально кто-то с помойки забрал.

Мой отец всегда хранил сломанную технику: гейм бои, CD-плееры и всякое такое. Примерно в 2012 году мы с мамой, наконец, убедили его избавиться от всего этого. Теперь я оглядываюсь назад и думаю, что мой муж, возможно, смог бы все это починить и продать как предметы ностальгии. © Glittering-Search-25 / Reddit

Стеклянные бутылочки и флаконы от духов

«У меня уже разных бутылочек штук 20 накопилось. Как думаете, за сколько их можно продать?»

Так называемые аптекарские и парфюмерные флаконы могут очень даже неплохо стоить. На стоимость влияет несколько факторов: «возраст», цвет, состояние и тип бутылочки. Особенно ценятся максимально старые пузырьки в отличном состоянии и с оригинальной упаковкой или этикеткой. Что касается цвета, то фиолетовые, желто-зеленые и кобальтовые считаются особенно редкими и дорогими. Но в ходу не только винтажные флаконы от духов — некоторые готовы купить и современные. Кто-то переливает в них ароматы из тестеров, другие просто коллекционируют, а есть и те, кто любит пускать с их помощью пыль в глаза.

Я знаю человека, который покупает пустые флаконы от дорогих духов и притворяется, что у него только что закончились духи. Наверное, чтобы похвастаться. © LibbyGoods / Reddit

А я однажды купил крышку от пустого флакона, чтобы мой тестер Bvlgari Black выглядел как обычный флакон. © pmrp / Reddit

Старые телефоны

Возможно, вы думаете, что ваша старая «раскладушка» ничего не стоит, но старинные мобильные телефоны становятся предметом коллекционирования. Особенно если это первая модель какого-либо бренда и она в хорошем состоянии. Вместо того чтобы выбрасывать их, продайте их через интернет.

Книги

Первые издания популярных книг, особенно с автографами автора, могут представлять огромную ценность. К примеру, некоторые первые издания «Гарри Поттера» могут принести тысячи долларов. В следующий раз, когда задумаете очистить свою книжную полку, проверьте, нет ли у вас чего-то подобного.

У меня была любимая книга, подарок отца. Во время наших переездов она потерялась, что меня очень огорчило. Мой брат решил купить такую же на замену, и оказалось, что это лимитированный экземпляр, который больше не печатается и стоит просто кучу денег. © AliCracker / Reddit

Я нашла в мусорном баке книгу, которую мне так и не удалось прочитать в детстве — «Ветер в ивах». Дочитала ее до конца, потом погуглила дату издания, и оказалось, что это коллекционный экземпляр стоимостью $ 300 долларов. Кто бы мог подумать. © SillySunflowerGirl / Reddit

Моя мама выкинула первое издание «Гарри Поттер и философский камень». Это же такая редкая книга, ее легко можно было продать, а она просто взяла и избавилась от нее. © Arata_Nox / Reddit

Журналы и комиксы

Стопка старых журналов или газет тоже может иметь определенную ценность. Старинные выпуски, особенно те, в которых рассказывается о значительных культурных событиях или известных личностях, могут дорого стоить. Что касается комиксов, то стоимость первых выпусков может превышать сотни тысяч долларов.

Родители выкинули все мои 24 первых выпуска самых разных комиксов. Однажды в магазине комиксов я увидел, что все эти коллекционные издания стоят от $ 1500 до $ 2400. Я сказал продавцу: «У меня когда-то все это было». Продавец, даже не подняв на меня глаз, ответил скучающим голосом: «Знаете, сколько раз в день я это слышу?» © requisitename / Reddit

Картонные втулки от туалетной бумаги

Звучит практически абсурдно, но втулки от бумаги действительно можно превратить в деньги. Конечно, миллионером так не стать, но немного подзаработать на них можно. Их охотно покупают для изготовления всяческих поделок и игрушек.

Лоскутные одеяла ручной работы

«Нашла на чердаке в старом доме под грудой вещей это одеяло и несколько других. К ним была прикреплена записка с небольшой историей».

Если по наследству нам «перепало» старое одеяло, над которым трудилась ваша бабушка, а лучше прапрабабушка, знайте — его можно продать. Если одеяло в отличном или хотя бы хорошем состоянии и имеет свою историю, то покупатель найдется. Чем старше одеяло, тем выше цена. А если его изготовление было привязано к определенному историческому событию, то это вообще золотая жила.

Пустые коробки и пакеты

«Пытаюсь навести порядок в своем шкафу. Что же мне сделать со всеми этими коробками и пакетами?»

Пустые коробки и пакеты известных брендов для многих людей представляют большую ценность. Например, их с удовольствием покупают те, кто продает товар этой фирмы — с коробкой его стоимость возрастает. Но порой их покупают для того, чтобы создать видимость роскошной жизни.

«Всегда прошу одну родственницу отдать мне свои роскошные дизайнерские пакеты от покупок».

Если вы продаете винтажные игрушки, предметы домашнего декора или дизайнерские вещи, то стоимость этих товаров возрастает, если к ним прилагается оригинальная упаковка. © Libby_Lu / Reddit

Я однажды купил приставку Nintendo и продал пустую коробку за $ 75. С тех пор я продал еще несколько пустых коробок по цене от $ 10 до $ 20. © ******tiki / Reddit

На прошлое Рождество я подарила маме винтажную сумку Chanel, купила для нее коробку в интернете и пакет, чтобы было удобнее дарить. Какие же они были дорогие! © xerxesthefalcon / Reddit

Я неплохо зарабатываю, продавая пустые коробки от видеоигр, которые нахожу на помойках у магазинов. Пустые коробки известных брендов, например, Rolex, разлетаются как горячие пирожки. © Romy90210 / Reddit

Кухонные ножи

Конечно, речь идет не о любых ножах, ведь за простые, которые можно купить в обычном магазине, много не выручишь. Ценятся винтажные, особенно ручной работы и с карбоновым лезвием.

«Эти ножи принадлежали моему дедушке, который был крутым поваром и ценил настоящее качество».

Я не очень разбираюсь в ножах, знаю только, что коллекционеры ножей не прочь потратить деньги на действительно хороший нож. © L3ic3st3r / Reddit

Музыкальные инструменты

Нередко у людей годами пылятся старые инструменты, на которых никто не играет. Но не стоит спешить их выкидывать, ведь в некоторых случаях на них можно неплохо заработать. Конечно, продать можно любой инструмент, если он не поврежден, но некоторые винтажные модели, особенно струнные и особенно определенных фирм, ценятся высоко.

У моего отца 50 лет была ненужная уродливая акустическая гитара Gibson. В конце концов, он решил отшлифовать ее корпус, чтобы она выглядела посимпатичнее. Потом он отнес ее на настройку к нашему соседу, который владел музыкальным магазином и был коллекционером. Сосед просто в ярость пришел, когда увидел гитару. Оказалось, что если бы отец не содрал логотип, то она стоила бы около 50 тысяч долларов. А без логотипа она совершенно бесполезна. © SynchronizedCalamity / Reddit

Купил как-то дешевую гитару Martin, потому что был на мели, но хотел играть. Тогда я не придал этому значения, но сейчас она стоит несколько тысяч долларов, потому что была выпущена ограниченным тиражом. Она подорожала до такой степени, что мне пришлось ее застраховать. © TwoSoxxx / Reddit

Видеокассеты

Ваши старые видеокассеты тоже могут стоить тысячи долларов. Если у вас есть «классика» в хорошем состоянии, поздравляем, вы обладатель сокровища. Наиболее ценными для коллекционеров считаются кассеты с фильмами «Назад в будущее», «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» и «Охотники за привидениями» — их стоимость на аукционах может доходить до 25 тысяч долларов.

Во время развода я позволила своему бывшему мужу забрать себе больше сотни диснеевских фильмов на VHS в идеальном состоянии. Я собирала их для детей. Дочь до сих пор из-за этого злится, потому что он не заботился о них так, как заботилась бы я. Теперь некоторые из этих видеокассет стоят очень много, но муж, конечно же, понятия не имеет, куда они делись. © Whohead12 / Reddit

Одежда

«Продаю вот свою коллекцию курток из редкой и ограниченной коллекции».

То, что ненужную одежду можно продать — это, конечно, всем понятно. Но некоторые ее виды ценятся куда сильнее и, соответственно, стоят намного дороже. Мы имеем в виду вещи от обычных брендов масс-маркета, которые создавали коллекции в коллаборации со знаменитыми домами моды. Такие коллекции выпускают очень ограниченным тиражом, поэтому и спрос на них велик. Если вы в свое время успели купить что-то подобное, и вещь вам не подошла или вы просто хотите на ней заработать, обратите внимание на специализированные сайты и смело назначайте цену.

«Нашла в секонд-хенде платье из коллаборации Versace и H&M за $ 25. В обычных магазинах такое стоит $ 150».

Я купила два платья из модной коллаборации. Одно оставила себе, а второе мне не нравится, поэтому, скорее всего, продам. Да, я надеюсь получить прибыль. © d0lltearsheet00 / Reddit

Я так ждала коллаборацию H&M x Simone Rocha, но ее не было в наличии в моем регионе. Теперь я вижу, что вещи из этой коллекции продают в интернете, и стоят они намного-намного дороже, чем изначально в магазине. © teacuptrooper / Reddit