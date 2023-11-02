13 вещей, которые мы не глядя отправляем в мусорное ведро, а люди вообще-то за них готовы деньги отстегивать
Во время очередного расхламления внимательно присмотритесь к тому, что собираетесь выкинуть. Ведь некоторые вещи, которые кажутся ненужной ерундой, могут оказаться очень даже ценными. Многие в порыве ностальгии с радостью купят ваши старые игры и технику. Но заработать можно не только на винтажных вещичках, а даже на вполне обыденных, например, на пустых коробках и флаконах.
Старые игры
Настольные и даже видеоигры из нашего детства являются заветными для тех, кто хочет окунуться в прошлое. Винтажные игры, особенно если они в хорошем состоянии, очень ценны, стоимость некоторых из них может составлять несколько тысяч долларов.
- Иду как-то мимо помойки и вижу коробку от старого настольного хоккея. Я вообще не любитель по помойкам шариться, но знаю, что такие винтажные штуки иногда можно дорого продать. Посмотрела в интернете — за игру можно около 5 тыс. получить. Решила я ее забрать. Коробка была тяжелая, явно чем-то забита. Но она была вся заклеена скотчем, мне не хотелось там у баков околачиваться, поэтому я ее схватила и понесла домой. Дома дрожащими руками открываю, а там полный комплект, даже инструкция на месте. Только одни ворота чуть-чуть треснули, а так состояние отличное. Выставила на продажу, покупатели налетели моментально.
- Я однажды убиралась и все свои игры и старые консоли по-быстрому продала через какой-то сторонний сайт за $ 50. А если бы продавала через специализированный игровой магазин, то могла бы выручить больше $ 500. © goddessofthewinds / Reddit
Старые компьютеры или приставки
Как бы смешно и громоздко не выглядели старые компьютеры и ноутбуки, некоторые из них можно выгодно продать. Любители поностальгировать покупают ретро-компьютеры в рабочем состоянии или детали для них.
Даже ваша старая приставка Nintendo или Sony, которая годами собирает пыль, может стоить немалых денег. Старинная электроника, особенно в рабочем состоянии, высоко ценится у коллекционеров. Так что, прежде чем что-то выбрасывать, узнайте ее стоимость.
- История, которая не дает мне покоя долгие годы. Затеяли у меня родители ремонт и начали разбирать старые вещи. Открыли огромный чемодан, в котором хранились все старые детали для компа, все клавиатуры и мышки и даже первый пузатенький монитор. Они все разом выкинули и еще удивлялись, что эти вещи моментально кто-то с помойки забрал.
- Мой отец всегда хранил сломанную технику: гейм бои, CD-плееры и всякое такое. Примерно в 2012 году мы с мамой, наконец, убедили его избавиться от всего этого. Теперь я оглядываюсь назад и думаю, что мой муж, возможно, смог бы все это починить и продать как предметы ностальгии. © Glittering-Search-25 / Reddit
Стеклянные бутылочки и флаконы от духов
«У меня уже разных бутылочек штук 20 накопилось. Как думаете, за сколько их можно продать?»
Так называемые аптекарские и парфюмерные флаконы могут очень даже неплохо стоить. На стоимость влияет несколько факторов: «возраст», цвет, состояние и тип бутылочки. Особенно ценятся максимально старые пузырьки в отличном состоянии и с оригинальной упаковкой или этикеткой. Что касается цвета, то фиолетовые, желто-зеленые и кобальтовые считаются особенно редкими и дорогими.
Но в ходу не только винтажные флаконы от духов — некоторые готовы купить и современные. Кто-то переливает в них ароматы из тестеров, другие просто коллекционируют, а есть и те, кто любит пускать с их помощью пыль в глаза.
- Я знаю человека, который покупает пустые флаконы от дорогих духов и притворяется, что у него только что закончились духи. Наверное, чтобы похвастаться. © LibbyGoods / Reddit
- А я однажды купил крышку от пустого флакона, чтобы мой тестер Bvlgari Black выглядел как обычный флакон. © pmrp / Reddit
Старые телефоны
Возможно, вы думаете, что ваша старая «раскладушка» ничего не стоит, но старинные мобильные телефоны становятся предметом коллекционирования. Особенно если это первая модель какого-либо бренда и она в хорошем состоянии. Вместо того чтобы выбрасывать их, продайте их через интернет.
Книги
Первые издания популярных книг, особенно с автографами автора, могут представлять огромную ценность. К примеру, некоторые первые издания «Гарри Поттера» могут принести тысячи долларов. В следующий раз, когда задумаете очистить свою книжную полку, проверьте, нет ли у вас чего-то подобного.
- У меня была любимая книга, подарок отца. Во время наших переездов она потерялась, что меня очень огорчило. Мой брат решил купить такую же на замену, и оказалось, что это лимитированный экземпляр, который больше не печатается и стоит просто кучу денег. © AliCracker / Reddit
- Я нашла в мусорном баке книгу, которую мне так и не удалось прочитать в детстве — «Ветер в ивах». Дочитала ее до конца, потом погуглила дату издания, и оказалось, что это коллекционный экземпляр стоимостью $ 300 долларов. Кто бы мог подумать. © SillySunflowerGirl / Reddit
- Моя мама выкинула первое издание «Гарри Поттер и философский камень». Это же такая редкая книга, ее легко можно было продать, а она просто взяла и избавилась от нее. © Arata_Nox / Reddit
Журналы и комиксы
Стопка старых журналов или газет тоже может иметь определенную ценность. Старинные выпуски, особенно те, в которых рассказывается о значительных культурных событиях или известных личностях, могут дорого стоить. Что касается комиксов, то стоимость первых выпусков может превышать сотни тысяч долларов.
- Родители выкинули все мои 24 первых выпуска самых разных комиксов. Однажды в магазине комиксов я увидел, что все эти коллекционные издания стоят от $ 1500 до $ 2400. Я сказал продавцу: «У меня когда-то все это было». Продавец, даже не подняв на меня глаз, ответил скучающим голосом: «Знаете, сколько раз в день я это слышу?» © requisitename / Reddit
Картонные втулки от туалетной бумаги
Звучит практически абсурдно, но втулки от бумаги действительно можно превратить в деньги. Конечно, миллионером так не стать, но немного подзаработать на них можно. Их охотно покупают для изготовления всяческих поделок и игрушек.
Лоскутные одеяла ручной работы
«Нашла на чердаке в старом доме под грудой вещей это одеяло и несколько других. К ним была прикреплена записка с небольшой историей».
Если по наследству нам «перепало» старое одеяло, над которым трудилась ваша бабушка, а лучше прапрабабушка, знайте — его можно продать. Если одеяло в отличном или хотя бы хорошем состоянии и имеет свою историю, то покупатель найдется. Чем старше одеяло, тем выше цена. А если его изготовление было привязано к определенному историческому событию, то это вообще золотая жила.
Пустые коробки и пакеты
«Пытаюсь навести порядок в своем шкафу. Что же мне сделать со всеми этими коробками и пакетами?»
Пустые коробки и пакеты известных брендов для многих людей представляют большую ценность. Например, их с удовольствием покупают те, кто продает товар этой фирмы — с коробкой его стоимость возрастает. Но порой их покупают для того, чтобы создать видимость роскошной жизни.
«Всегда прошу одну родственницу отдать мне свои роскошные дизайнерские пакеты от покупок».
- Если вы продаете винтажные игрушки, предметы домашнего декора или дизайнерские вещи, то стоимость этих товаров возрастает, если к ним прилагается оригинальная упаковка. © Libby_Lu / Reddit
- Я однажды купил приставку Nintendo и продал пустую коробку за $ 75. С тех пор я продал еще несколько пустых коробок по цене от $ 10 до $ 20. © ******tiki / Reddit
- На прошлое Рождество я подарила маме винтажную сумку Chanel, купила для нее коробку в интернете и пакет, чтобы было удобнее дарить. Какие же они были дорогие! © xerxesthefalcon / Reddit
- Я неплохо зарабатываю, продавая пустые коробки от видеоигр, которые нахожу на помойках у магазинов. Пустые коробки известных брендов, например, Rolex, разлетаются как горячие пирожки. © Romy90210 / Reddit
Кухонные ножи
Конечно, речь идет не о любых ножах, ведь за простые, которые можно купить в обычном магазине, много не выручишь. Ценятся винтажные, особенно ручной работы и с карбоновым лезвием.
«Эти ножи принадлежали моему дедушке, который был крутым поваром и ценил настоящее качество».
- Я не очень разбираюсь в ножах, знаю только, что коллекционеры ножей не прочь потратить деньги на действительно хороший нож. © L3ic3st3r / Reddit
Музыкальные инструменты
Нередко у людей годами пылятся старые инструменты, на которых никто не играет. Но не стоит спешить их выкидывать, ведь в некоторых случаях на них можно неплохо заработать. Конечно, продать можно любой инструмент, если он не поврежден, но некоторые винтажные модели, особенно струнные и особенно определенных фирм, ценятся высоко.
- У моего отца 50 лет была ненужная уродливая акустическая гитара Gibson. В конце концов, он решил отшлифовать ее корпус, чтобы она выглядела посимпатичнее. Потом он отнес ее на настройку к нашему соседу, который владел музыкальным магазином и был коллекционером. Сосед просто в ярость пришел, когда увидел гитару. Оказалось, что если бы отец не содрал логотип, то она стоила бы около 50 тысяч долларов. А без логотипа она совершенно бесполезна. © SynchronizedCalamity / Reddit
- Купил как-то дешевую гитару Martin, потому что был на мели, но хотел играть. Тогда я не придал этому значения, но сейчас она стоит несколько тысяч долларов, потому что была выпущена ограниченным тиражом. Она подорожала до такой степени, что мне пришлось ее застраховать. © TwoSoxxx / Reddit
Видеокассеты
Ваши старые видеокассеты тоже могут стоить тысячи долларов. Если у вас есть «классика» в хорошем состоянии, поздравляем, вы обладатель сокровища. Наиболее ценными для коллекционеров считаются кассеты с фильмами «Назад в будущее», «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» и «Охотники за привидениями» — их стоимость на аукционах может доходить до 25 тысяч долларов.
- Во время развода я позволила своему бывшему мужу забрать себе больше сотни диснеевских фильмов на VHS в идеальном состоянии. Я собирала их для детей. Дочь до сих пор из-за этого злится, потому что он не заботился о них так, как заботилась бы я. Теперь некоторые из этих видеокассет стоят очень много, но муж, конечно же, понятия не имеет, куда они делись. © Whohead12 / Reddit
Одежда
«Продаю вот свою коллекцию курток из редкой и ограниченной коллекции».
То, что ненужную одежду можно продать — это, конечно, всем понятно. Но некоторые ее виды ценятся куда сильнее и, соответственно, стоят намного дороже. Мы имеем в виду вещи от обычных брендов масс-маркета, которые создавали коллекции в коллаборации со знаменитыми домами моды. Такие коллекции выпускают очень ограниченным тиражом, поэтому и спрос на них велик. Если вы в свое время успели купить что-то подобное, и вещь вам не подошла или вы просто хотите на ней заработать, обратите внимание на специализированные сайты и смело назначайте цену.
«Нашла в секонд-хенде платье из коллаборации Versace и H&M за $ 25. В обычных магазинах такое стоит $ 150».
- Я купила два платья из модной коллаборации. Одно оставила себе, а второе мне не нравится, поэтому, скорее всего, продам. Да, я надеюсь получить прибыль. © d0lltearsheet00 / Reddit
- Я так ждала коллаборацию H&M x Simone Rocha, но ее не было в наличии в моем регионе. Теперь я вижу, что вещи из этой коллекции продают в интернете, и стоят они намного-намного дороже, чем изначально в магазине. © teacuptrooper / Reddit
Кстати, найти классную вещь и даже из заветной лимитированной коллекции вполне можно и в секонд-хенде. Именно там многие находят настоящие сокровища: брендовые вещи и украшения.