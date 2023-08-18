13 вещей, от которых раньше балдели все кому не лень, но теперь косо на такое смотрят

Как правило, люди склонны поддерживать позицию большинства. Например, одни считают, что зубы должны быть абсолютно белыми, в то время как другим такой «идеал» кажется неестественным. Подобных примеров можно насчитать очень много, но мы попробуем разобраться с самыми популярными из них.

Мультимаскинг

Мультимаскинг вот уже несколько лет остается в тренде. В каком-то смысле это действительно удобно. Как известно, кожа на лице неоднородна, состоит из участков и зон с разными проблемами, и нанесение различных масок на каждую зону, как правило, помогает улучшить внешний вид кожи лица. Но не стоит забывать о следующем. Прежде чем экспериментировать, необходимо провести диагностику кожи. Неправильный подбор масок может вызвать сухость, закупоривание пор и даже стать причиной болезненных ощущений.

Необходимо следить за тем, сколько времени вы проводите с маской на лице. Если оставить их на лице слишком надолго, то можно даже навредить коже. Особенно это касается масок с глиной и кислотами. Пользователи на своем опыте испытали эту процедуру. Я пробовала это пару раз, но результаты были неоднозначными. С одной стороны, я понимаю, что это круто: на Т-зону я накладываю маску, сужающую поры; на подбородок — противовоспалительную, а на щеки — успокаивающую маску из розовой глины... Но потом приходит время, когда нужно смыть одну, а остальные оставить. И начинаются проблемы. © OfSquidAndSteel / Reddit

Ламинирование ресниц и бровей

В салонах ламинирование ресниц и бровей часто предлагается как питательная, восстановительная или лечебная процедура. Но на самом деле ее единственная функция — долговременная укладка. И далеко не всем она подойдет. Имеет смысл делать ламинирование, если у человека действительно густые, жесткие, непослушные брови, требующие ежедневной укладки. В остальных случаях эта процедура почти бесполезна .

. Во время ламинирования на брови наносятся химические растворы. Если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергии, лучше предварительно сделать тест.

В момент ламинирования все волоски находятся на разных стадиях роста. Пройдет несколько дней, некоторые старые ламинированные волоски выпадут, а новые вырастут в прежнем направлении. Иногда это не слишком заметно, но в некоторых случаях очевидно. Отзывы о процедуре говорят о многом. Года 2 назад я решила себе сделать модное тогда ламинирование бровей: это когда их зачесывают наверх, покрывают составом, из-за чего они в таком состоянии и остаются. У меня тонкие брови. Я думала, вот зачешут мне их, придадут форму — и красота будет. Но нет. Когда все было готово и я увидела себя в зеркале, просто рассмеялась. Они выглядели так странно, комично. Просто торчащие вверх брови. Я была рада, что уже вечер и меня с этими волчьими бровями не сильно видно будет . Ерунда полная.

. Ерунда полная. Ой, девочки, сделала себе ламинирование бровей, и теперь они живут своей жизнью: любое касание — и они разлетаются в разных направлениях. Спасает только фиксирующий гель. И то едва ощутимо, 2/10. Не рекомендую. © skate_mos / Twitter

Лазерная эпиляция

Некоторые могут подумать, что лазерная эпиляция — полное избавление от нежелательных волосков, а кожа после процедуры должна стать нежной, как у младенца. На деле, к сожалению, эффект часто оказывается противоположным. Вот что надо иметь в виду, прежде чем записываться в салон. Лазер разрушает луковицы волос, находящихся в активной стадии роста. Организм в ответ пытается заместить их и стимулирует рост новых, ранее дремавших. Так что избавиться от всех волос за одну процедуру не получится.

Для зоны бикини требуются одни настройки лазера, для пушка над верхней губой — другие. Например, грубые волосы могут полностью исчезнуть в результате 4–5 посещений, а для тонких волосков, как ни парадоксально, потребуется больше времени: они труднее поддаются лазерной эпиляции. Однако иногда в салонах сознательно игнорируют этот факт и часто делают все для того, чтобы увеличить число сеансов.

Загорать на солнце нельзя ни до лазерной эпиляции, ни после нее. Так что «привязать» процедуру к отпуску не получится.

Огромные накладные ресницы

Активно обсуждаемым предметом стали накладные ресницы. Пользователи сети говорят, что из-за них девушки похожи на кукол Bratz в натуральную величину. При этом добавляют, что накладные ресницы могут выглядеть красиво и естественно, но не в том случае, когда они похожи на пауков. Да и вообще, нередко мастера перебарщивают и становится очевидно, что ресницы у дамы не свои. Буквально пару дней назад я видел женщину, которая прогуливалась по району с коляской. Я сидел в машине и глазел на ее огромные ресницы, которые, казалось, были чуть ли не метр в длину. Стало интересно, что же сподвигло ее на такие ухищрения для простой прогулки по району. © griffinicky / Reddit

Слишком длинные накладные ногти

Существует столько видов маникюра, что все и не перечесть. Но многие пользователи обращают внимание именно на накладные ногти. Они считают, что те выглядят как минимум странно, да еще и усложняют жизнь. Иными словами — просто ох и ах. Некоторые говорят, что руки с такими ногтями смотрятся неестественно. У моей подруги ногти такие длинные, что она даже не может рассчитаться своей банковской карточкой в автомате для парковки. © koalandi / Reddit

Неестественно белые зубы

Некоторые люди очень требовательно относятся к уходу за зубами и, помимо профилактики и лечения, идут на дополнительные процедуры. Например, на отбеливание. И вот здесь важно не переборщить с идеальностью и не сделать свою улыбку неестественно белой. Ведь от природы таких ослепляюще-белых зубов не бывает. Видел рекламу какого-то продукта для отбеливания зубов. Там женщина строила разочарованное лицо перед зеркалом, рассматривая свои и без того белые зубы. В сцене «после» ее зубы были настолько абсурдно ярко-белыми, что скорее сбивали с толку. © gojistomp / Reddit

Работаю стоматологом. Перед процедурой я показываю своим пациентам шкалу оттенков и они выбирают самый белый. Я объясняю, что он не рекомендуется, потому что выглядит неестественно, что мы обычно подбираем оттенок под тон кожи. Но люди говорят, мол, я много плачу и хочу получить самую белую улыбку. © mahitheblob / Reddit

Куча фильтров и масок на фото и видео в соцсетях

Мы давно привыкли к тому, что в соцсетях, особенно специализирующихся на фото- и видеоконтенте, многие пользователи редактируют свои изображения. Кто-то просто меняет яркость, а кто-то активно накладывает фильтры. Есть люди, которым это нравится, но есть и те, кто от этого явно не в восторге. Одни недоумевают, зачем накладывать маски на фотографии маленьких детей. Другие не понимают девушек, которые используют фильтры, меняющие их до неузнаваемости. Моя родственница отказывается делать семейные фотографии, если мы их потом не «улучшим». Селфи, которые она публикует, отредактированы до такой степени, что она больше похожа на мультяшку, чем на реального человека. Некоторые люди просто не могут принять свое старение. © Mizar97 / Reddit

Бренды напоказ

Брендовые товары — удовольствие не из дешевых. Многие считают, что наличие таких вещей в гардеробе — это показатель статуса. Кому-то это нравится, а кто-то считает, что кичиться «фирмой» глупо. Я понимаю, у кого-то есть деньги, чтобы покупать «хорошие» вещи, но мне кажется, что таким людям просто нравится тратить их впустую. Когда я вижу футболку за $ 300, думаю, что человек богат, но с деньгами обращаться не умеет. © Searrowsmith / Reddit

Ирония в том, что реально богатые люди не любят хвастаться своим достатком, их одежда не бросается в глаза. Дорогие брендовые шмотки рассчитаны на небогатых людей, которые хотят кичиться достатком, которого у них нет. © twisted7ogic / Reddit

Перебор с автозагаром

Многие любят понежиться под лучами солнышка на пляже, где загар сам собой «прилипает». Но есть те, кому нравится загорать в солярии или наносить специальные средства. Здесь и начинаются разногласия. Некоторые считают, что натуральный цвет кожи куда красивее, чем искусственный суперзагар. Есть мнение, что он вообще выглядит отталкивающим. Был на пляже. Там увидел женщину с настолько неестественно загоревшей коричневой кожей, что белки ее глаз аж сверкали. © joeyGibson / Reddit

Выпирающая самоуверенность

Нет ничего плохого в том, чтобы быть уверенным в себе. Однако порой эта черта становится чересчур заметной и лишь отталкивает окружающих. Есть большая разница между нормальной самооценкой и той зашкаливающей уверенностью в себе, которую некоторые люди считают нормой. © anotherorphan / Reddit

Иногда самоуверенность переходит в нарциссизм. Я часто наблюдаю это у молодых женщин, которые таким образом завуалированно ищут возможность делать все, что им хочется. На самом деле это просто дерзость, смешанная с ощущением недостатка внимания. Скромность — такое недооцененное достоинство. © follow_illumination / Reddit

Перекачанные мускулы

Конечно, вкусы у всех разные. Это утверждение относится и к фигуре. Но многие люди отмечают, что их отталкивают слишком накачанные мышцы у мужчин. При этом добавляют, что женщин это тоже касается, если речь идет о непропорциональном увеличении отдельных частей тела.

Раздутые губы

Споры о том, стоит ли улучшать свой внешний вид с помощью искусственных манипуляций, все не утихают. Многим не нравятся увеличенные с помощью инъекций губы, а кому-то и другие части тела, которые после процедуры выглядят так, словно человека покусали пчелы. Кто-то считает, что слишком пухлые губы старят молодых женщин или что люди просто гонятся за стандартами красоты, считая себя неидеальными. Я знаю очень красивую девушку, которая увеличила себе губы. Она превратилась из совершенно потрясающей в совершенно нелепую всего за одну ночь. Некоторые люди в упор не замечают своей естественной красоты. © loobricated / Reddit

Идеальное тело

Наверняка многие задумывались о том, чтобы сделать свою фигуру соответствующей современным стандартам красоты. Но один пользователь сети задался вопросом, а стоит ли оно того. По его словам, некоторые просто не понимают, сколько усилий нужно приложить, чтобы тело стало идеальным. И люди идут на различные ухищрения, вплоть до хирургических вмешательств, которые могут привести к неприятным последствиям и даже испортить фигуру.