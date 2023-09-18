13 женщин, которые вышли из маникюрного салона с полной сумочкой впечатлений
Обычно девушки старательно выбирают мастера по маникюру. И если результаты первой работы приходятся по душе, держатся за этого специалиста обеими руками. Но порой поход «на ногти» может обернуться целой морей впечатлений.
«Мастер что-то напутала с пигментами. Как же я испугалась, когда выключили свет!»
«Пришла с таким рисунком на маникюр. Вот что получила в итоге»
«Пошла в новый салон в городе»
«В салон пришел какой-то новый лак, и мы с мастером решили рискнуть и попробовать. Ей не понравился, и она хотела переделать, а мне пришлись по душе эти желейки»
«Хотела ногти под розовый мрамор, а получила стейк вагю»
«Хотела сделать дизайн, напоминающий воду в бассейне»
«Вот что бывает, когда на маникюре говоришь мастеру: „Удиви меня“. Безвкусица!»
«Попросила сделать мне французский маникюр. Хочется просто плакать»
«Позволила мужу выбрать цвет лака. Вот что вышло»
«Вот что бывает, когда выбираешь цвет лака, глядя не на ногти, а просто на флаконы»
«Сделала маникюр. Начальник постоянно спрашивает, почему мои ногти меняют цвет»
«Это стоило 2 с половиной часов в кресле»
«Попробовала повторить новый маникюр — корейский „кошачий глаз“ — с помощью обычного лака для ногтей, и вот что вышло»
А вот еще несколько примеров такого маникюра, что закачаешься.
Фото на превью driedkitten / Reddit
AdMe/Народное творчество/13 женщин, которые вышли из маникюрного салона с полной сумочкой впечатлений
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