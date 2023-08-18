13 диких историй про увольнение, которые вызывают желание надавать начальникам по шапке

Некоторые руководители прощаются со своими сотрудниками легко и быстро. Их решения могут озадачить и вызвать негодование. Пользователи сети вспомнили настолько нелепые истории увольнения, что расскажи кому — не поверят.

Есть сотрудники, из-за которых и коллеги, и начальство в первый же день готовы на стену лезть. Пользователи сети рассказали о ситуациях, когда человека уволили так быстро, что тот и глазом моргнуть не успел.