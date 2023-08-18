13 диких историй про увольнение, которые вызывают желание надавать начальникам по шапке
Некоторые руководители прощаются со своими сотрудниками легко и быстро. Их решения могут озадачить и вызвать негодование. Пользователи сети вспомнили настолько нелепые истории увольнения, что расскажи кому — не поверят.
- Я как-то прошла стажировку в одной фирме, со мной должны были заключить контракт уже на полную зарплату. А перед этим попросили пройти тест на IQ. Прошла. Выяснилось, что мой IQ выше, чем у любого руководителя и директора в фирме. Меня решили не брать, так как «не смогли бы мне указывать, что делать». Правда, потом несколько раз заключали со мной временные контракты. © Violetta / ADME
- Трудилась я как-то в конторе. Вдруг руководству захотелось перемен, инициативы от работников, улучшения показателей. Демонстративно уволили одного из сотрудников. Результат не заставил себя ждать — уволенный умудрился найти новую работу и перетянуть к себе самых толковых людей, за ними ушли и клиенты. В общем, если есть приз гениям мотивации, то я знаю, кому его вручать. © Подслушано / Ideer
- Меня уволили за то, что подал клиентке мало соуса. Она позвонила, нажаловалась на меня и заявила, что я отказался дать ей добавку. Скорее всего, это был лишь повод, ведь я возмущался по поводу условий работы. © Zadojla / Reddit
- Мне не нравились обеды, которыми нас кормили на работе. Как-то раз отдала свой обед маме и попросила ее принести мне что-то другое поесть. И меня за это уволили. Судя по всему, решили, что я ворую еду. © theonlyblackredditor / Reddit
- Уволили, потому что не сдал $ 20 на подарок начальнику. Мне было 17, я зарабатывал $ 6,75 в час, а моя мама недавно лишилась работы, и начальство прекрасно об этом знало. © h***osputo / Reddit
- А меня турнули из-за того, что я слишком быстро работал, а в свободное время сидел. Я — кассир на АЗС. Спросил у менеджера, почему я должен стоять, даже когда клиентов нет. Он ответил, что это, мол, профессионально. Я не удержался и ляпнул: «Тогда почему вы все время сидите в своем кабинете?» © CelebrationBrief4184 / Reddit
- Устроилась однажды на работу в офис. Под конец первого дня в туалете закончились бумажные полотенца, о чем я и сообщила менеджеру. Это услышала начальница компании. Наорала на меня, сказала, что бумажные полотенца для клиентов, а работники ими пользоваться вообще не должны, это расточительство. Вот так меня уволили после первого дня работы. Из-за бумажных полотенец. © Подслушано / Ideer
- Работала буфетчицей. Как-то у одного студента не хватило денег на обед. Ну я и доплатила. Меня выставили практически мгновенно. © saywhat1206 / Reddit
- Первая работа меня вполне устраивала. Взяли стажером-тестировщиком ПО в крупную компанию. Деньги там крутились. Отработала 2 года. Конфликтов ни с начальством, ни с коллегами не было. Я не гуляла, больничные не брала, работала нормально. Как-то раз меня вызвали в коридор поговорить. Крупный заказчик отказался спонсировать проект, начальство выше велело сокращать штат. Мол, без обид, ты молодая, умная, ты себе еще найдешь работу. И дали в конверте зарплату за 4 месяца, не обидели. Но как я ревела и переживала! © Екатерина / ADME
- Мы с друзьями работали курьерами в одной пиццерии. Однажды я поссорился с сыном владельца. Тот нас всех тут же уволил и заявил, что таких сотрудничков всюду пруд пруди. А через 3 недели я увидел прекрасное — владелец развозил пиццу на своей крутой спортивной тачке. © TurdPartyCandidate / Reddit
- Работала по 60 часов в неделю и решила во что бы то ни стало найти способ сократить количество работы. Пересмотрела действующие процедуры, научилась макросы писать, упростила все. Некогда ужасный бюрократический процесс стал работать как часы. Итог: меня уволили, так как вся схема и без человека теперь сама хорошо функционирует. Дооптимизировала. © Подслушано / Ideer
- Я устроилась кассиром в продуктовый на неполную занятость, а по факту постоянно работала более 50 часов в неделю. Наконец-то набралась смелости и сказала начальнику, что меня вообще-то брали на 20-часовую рабочую неделю, 30 часов — это потолок. Он тут же уволил меня «из-за нежелания работать и неблагодарное отношение». © Ronjanitan / Reddit
- На работе начальники изменились в лице, когда я сообщила, что ненадолго уйду в декрет. С мужем договорились, что через 2 месяца в декрет уйдет он, так как его зарплата в 4 раза меньше моей, и мы на нее не проживем. И вот через 3 месяца я вернулась на работу, полная сил и желания творить. И меня уволили. За то, что в декрете силит муж, а я, оказывается, ни во что не ставлю институт семьи. Это мне нашептали на ушко, официально причина другая: можно сказать, ответила за косяк своего подопечного, который он допустил, пока меня не было. Я вот сижу и пытаюсь понять. То есть жене в декрет уходить — это плохо, но если муж уходит — тоже плохо? А что тогда хорошо? Не рожать вообще? С рождения нанимать няню? Или это только у меня такое ограниченное начальство? Надеюсь, с новой работой повезет больше. © Подслушано / Ideer
Есть сотрудники, из-за которых и коллеги, и начальство в первый же день готовы на стену лезть. Пользователи сети рассказали о ситуациях, когда человека уволили так быстро, что тот и глазом моргнуть не успел.
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