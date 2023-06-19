14 бесцеремонных людей, которым палец в рот не клади, а то руку по локоть откусят
Многим из нас приходится сталкиваться с неприятными «персонажами»: людьми, которые думают, что им все можно, а окружающие им должны. Вот о таких ситуациях и пойдет речь в нашей подборке. И как же приятно, когда хотя бы изредка наглецов щелкают по носу.
- На заре своей юности снимал квартиру у одной женщины. Договорились, что раз в месяц будет приходить навещать, проверять, все ли в порядке. Естественно, заранее предупредив. Единственное, о чем просила, не выбрасывать пустые трехлитровые банки. Мол, потом как-нибудь заберет. Раз в неделю она звонила, спрашивала, полил ли я цветы. Но однажды выхожу из душа в чем мать родила, а в коридоре стоит хозяйка квартиры. Ну, я человек не скромный, поворачиваюсь к ней и жду объяснений, почему, собственно, вы зашли без предупреждения? Она: «За банками зашла!» Выходит и через дверь говорит: «Да уже и не нужны они мне». Больше без предупреждения не приходила. © Svolochtakaya / Pikabu
- В середине нулевых, весной, родители купили однушку. К концу года цены на жилье очень сильно выросли, допустим, на 400 тысяч. Звонит в декабре бывшая хозяйка и говорит: «Ну цены же хорошо выросли. Не дадите мне еще 200 тысяч за квартиру?» © Krumma / Pikabu
- Друзья купили у бабули дачу. Бабуля надавила на жалость, попросила помочь вывезти «немного» ее вещей. Вещей оказалось три «уазика». Ладно, помогли. Друзья решили, что можно выдохнуть, не тут-то было. Наступило лето, и бабуля им звонит: «Там у вас на участке куст, я хотела бы его забрать». А подруга ей и отвечает: «Ой, увы, мы его выкорчевали и построили там сортир». Бабуля была очень недовольна. © Ulyalya1901 / Pikabu
- Я невысокого роста. Люди часто гладят меня по голове и называют милой. Но меня это жутко бесит. Однажды я сказала одному парню, что если он снова погладит меня по голове, я этого не стерплю. Он сделал это снова, и я перехватила его запястье. Так парень сказал, что я очаровательна. Хочется поорать! Тот факт, что я невысокая, не дает окружающим право гладить меня, как собаку. © Cherie Wilkerson / Quora
- Будучи студентками ехали с подругой в маршрутке. Разговаривали вполголоса, обсуждали учебу. И вот уже наша остановка, мы просим остановить, тут поворачивается женщина, которая все это время сидела впереди нас, и выдает: «Ну наконец-то! Выходят они! Вы знаете, что разговаривать в общественном транспорте неприлично?» Мы растерялись: «Нет, не знаем. То есть нам нужно час ехать рядом и молчать?» Она: «Да! У меня от вас аж голова разболелась!» Тут я не выдержала и ответила, что нужно было сказать об этом раньше, ее болевого порога мы не знаем. Если бы она в дороге попросила потише, мы бы отсели на другие места. Да и у нее возможностей отсесть было масса. А такой хамский наезд прям ошеломил. © Lily was here / ADME
- Была история с коллегой. Им жилье снимала компания. Жена сидит дома, слышит, в двери ключ проворачивается, и кто-то заходит. Что это муж, маловероятно, не время, да и не стал бы своим ключом открывать, позвонил бы. Естественно, она напряглась, давай кричать: «Кто там?» и пошла к двери. А этот кто-то до того, как она успела увидеть, молча заскочил в туалет, заперся и продолжает молчать. Женщина позвонила в полицию. Пока набирала, пока объясняла суть, из туалета вываливается незнакомка и говорит, что она хозяйка квартиры, ей в туалет понадобилась, а что такого? А квартиру-то снимала контора, поэтому, естественно, никто из жильцов хозяйку в глаза не видел, да и видеть не должен был. В итоге обошлось без полиции. © Hromundartindur / Pikabu
- Я квартиру в ипотеку покупал. Вроде все гладко, хозяева адекватные. В итоге подходит время по договору, чтоб им съезжать. И тут звонит их дочь и спрашивает: «А можно родители еще пару месяцев поживут там, тебе же не жалко?». Я говорю: «Отличный у вас план, девушка. Ипотека уже моя, а жить будут чужие люди?» Конечно, отказал ей. © Arm84 / Pikabu
- Родителей выгнала бабушка из квартиры, и они влезли в большие долги, купили однушку, но в хорошем районе. Ремонт был «бабушкин» и с тараканами. Но! На следующий день, когда был переезд, вместо двойной входной добротной двери висела дверь меньшего размера, снизу было почти 10 см пустоты! Сняли люстры и лампочки, двери и косяки. Не было раковины на кухне, газовой плиты, раковины в ванной, линолеума! Короче, утащили все, даже плинтуса. Родителей чуть сердечный приступ не схватил. © Tatamos / Pikabu
- Я встречала историю, как бабульку почти год не могли выселить с дачи. У бабульки была квартира и дача, на которой она постоянно жила. Дачу продала, попросила у хозяев месяц на то, чтобы все собрать и выехать. Сама продолжала там жить. Новые хозяева были людьми вежливыми, но через полгода озверели. С огромным трудом выселили прежнюю хозяйку, так она на следующее лето позвонила и попросила выделить ей уголок на даче, типа столько лет там жила — привыкла. © OlgaBush / Pikabu
- Зарегистрировался на сайте знакомств. Приходит уведомление, что я совпал с одной девушкой, она мне пишет: «Мне просто любопытно, почему такой парень, как ты, думает, что такая девушка, как я, заинтересуется тобой?» Решил ей честно ответить, мол, ваша внешность не идеальна, но красотки ведут себя слишком высокомерно — я от них устал. А у нас с ней есть шанс узнать друг друга как личности. Она оскорбилась, назвала меня старым и некрасивым. Ну и не велика потеря. © Keith Albert / Quora
- Договорились с покупателем нашей квартиры, что после подписания договора они дают нам неделю на выезд. Естественно, на словах — что было ошибкой. И вот как только подписи поставили, деньги перечислили, он начал требовать выехать одним днем, сегодня. Угрожал полицией, расторгнуть договор, довел мою мать до истерики. В итоге мы оставили часть шкафов и новую кухню и выехали за один день. В чем была проблема ждать, я не знаю. Сами они жили в двушке в соседнем подъезде. Поэтому во всех следующих договорах прописывалось абсолютно все. © Naragul / Pikabu
- Я всегда хотела стать мамой. Но у нас с мужем так и не получалось зачать ребенка. В нашей семье есть три собаки, однажды я шла с ними мимо дома старушки-соседки. Она прокричала мне в спину: «Лучше бы рожала детей, а не нянчила всех этих собак». Я ей в ответ ничего не сказала, но прорыдалась. Но, несмотря на всех недоброжелателей, я счастлива. Благодаря ЭКО у нас появилась очаровательная девочка. И знаете, что? Она обожает наших собак, а те любят ее. © Iva Izabela Miholic / Quora
- Покупала квартиру. Через риелтора. Так она в договор внесла все, что было в квартире. Даже смесители. Я удивленно спросила, зачем? И она поведала мне историю, что один раз у нее сорвалась сделка. Она продавала шикарную квартиру за бешеные бабки, и вот, когда новый хозяин уже должен был подписать договор, он вдруг обнаружил, что бывшая хозяйка сняла и заменила смесители в ванной. Покупатель психанул и отказался от покупки. А жадина за такую цену продать квартиру уже не смогла. © IdealVorona / Pikabu
- Летела в самолете. Регистрировалась заранее и к иллюминатору — ребенка посадить, а сама села по серединке. Прихожу, на крайнем месте возрастная дама, и сходу мне заявляет, что она вот с ребенком, и мне надо пересесть, чтобы они рядом были. Ребенок в наличии, лет 5, через проход. То есть, никакой проблемы, чтобы «ужас-ужас» нет. Тон мне ее не понравился, поэтому я рявкнула, что я сама с ребенком, и мой ребенок мне важнее. © ФинтУшами / ADME
А здесь парень, продающий айфон, показал, что надо отвечать наглецам, которые просят отдать телефон бесплатно.
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