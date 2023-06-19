14 бесцеремонных людей, которым палец в рот не клади, а то руку по локоть откусят

Многим из нас приходится сталкиваться с неприятными «персонажами»: людьми, которые думают, что им все можно, а окружающие им должны. Вот о таких ситуациях и пойдет речь в нашей подборке. И как же приятно, когда хотя бы изредка наглецов щелкают по носу.