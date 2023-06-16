14 бесподобных переписок, в которых, как в чеховской драме, отразилась вся наша жизнь
Иногда обычные текстовые сообщения превращаются в настоящие литературные произведения малой формы. Они смешны, абсурдны и порой совершенно непредсказуемы. Именно такие переписки стали для нас настоящей отдушиной посреди трудовых будней. Надеемся, что и в вашу жизнь они добавят щепотку юмора.
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Если чтение забавных сообщений вас так увлекло, что невозможно остановиться, вот еще 15 переписок, концовку которых можно предсказать разве что с помощью магического шара.