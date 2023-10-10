14 историй о людях, чьему умению наводить интригу позавидовали бы и сценаристы мексиканских сериалов

Представьте, вы красили волосы в парикмахерской, вам смыли краску, и тут парикмахер начинает охать, а на ваши обеспокоенные вопросы никак не отвечает. Или спокойно смотрите фильм, как вдруг сотрудник кинотеатра требует пройти с ним на выход. Героям этой статьи и представлять такого не надо — с ними это случилось на самом деле. Но вот чем все эти истории закончились, стоит узнать: обещаем, развязка будет по-настоящему неожиданной.