14 историй о людях, чьему умению наводить интригу позавидовали бы и сценаристы мексиканских сериалов
Представьте, вы красили волосы в парикмахерской, вам смыли краску, и тут парикмахер начинает охать, а на ваши обеспокоенные вопросы никак не отвечает. Или спокойно смотрите фильм, как вдруг сотрудник кинотеатра требует пройти с ним на выход. Героям этой статьи и представлять такого не надо — с ними это случилось на самом деле. Но вот чем все эти истории закончились, стоит узнать: обещаем, развязка будет по-настоящему неожиданной.
- У моей знакомой свекровь в 3 часа ночи ворвалась к ним с мужем в спальню. После чего спросила: «Сынок, а ты знаешь, почем курага на базаре?» © Назиля Улубекова
- Сегодня утром прибыл маленький пациент, пострадавший во время тренировки. Записываю данные. Узнаю его имя, дату рождения, дохожу до вопроса, какая у него школа, а в ответ: «Кекусинкай». Смотрю недоумевающе, но тут вступает в разговор отец: «Номер школы какой у тебя? Где математика, а не каратэ». Тут парнишка протягивает: «А-а-а, 52». Дружно поржали. Оказалось, парень ударенный в спорт и о чем-то другом мало задумывается. © miliekosti / Pikabu
- Сижу в кино, смотрю фильм, никого не трогаю. Вдруг подходит работник кинотеатра, который ходит с прибором ночного видения во время сеанса и проверяет, чтобы никто не снимал на видео. Молодой паренек, симпатичный. Просит пройти с ним. Я отнекиваюсь, ничего же не сделала. Он настойчиво берет меня за локоть и просит. Я, растерянная, иду за ним. Вышли из зала, он поворачивается и такой: «Девушка, а можно ваш номер?» Я прифигела, спрашиваю, зачем. А он: «Вы мне понравились, хочу куда-нибудь вас на выходных пригласить». И добавляет с улыбкой: «Только не в кино, пожалуйста». © Палата № 6 / VK
- Утром чистил зубы, а батя зашел в ванную, приобнял меня за плечи, повернул к себе и, вздохнув, сказал: «Сын! Ты уже совсем большой. И, кажется, пора рассказать тебе правду». У меня аж дыхание перехватило, думаю, блин, какую еще правду он мне расскажет? Я что, приемный?! А он паузу выдержал и выдает: «Когда тебе было 9 лет и мама отругала тебя за то, что ты без спросу съел все мороженое из морозилки... Знай, на самом деле, его съел я». И со ржачем вышел. © Палата № 6 / VK
- Лежала мама лет 40 назад в больнице с язвой. В ее палате была женщина с повреждением голосовых связок. Обязали их пройти всех врачей для выявления возможных дополнительных болячек. К каждому доктору запускали по двое пациентов из палаты, и так весь этаж, эдакий конвейер. Так мама с соседкой зашли в какой-то кабинет, названия которого не успели прочесть. На вопрос врача «На что жалуетесь?» соседка просвистела: «На горло». Врач выдал: «Оригинально... Снимайте штаны, сейчас посмотрим». Оказалось, это был проктолог. © Стриж3109 / ADME
- Жду своей очереди, чтобы сдать экзамен по вождению автомобиля.
Я: «Мам, а почему на моей карточке социального страхования другая фамилия?»
Мама молчит.
Я: «Мам...?»
Женщина-экзаменатор: «Почему на его карточке социального страхования указана другая фамилия? Мы не можем выдать ему разрешение, пока вы это не исправите».
Мама (даже не взглянув на меня): «Ну... Потому что до сегодняшнего дня он не знал, что его усыновили». © onfire9123 / Reddit
- 4-летняя дочка не ест пюре, которое я готовлю дома. В садике лупит только так, а дома — ни в какую. Пожаловалась свекрови, а она мне рассказала историю про моего мужа. В детстве муж обожал есть желтки из яиц, сваренных в крутую, но только в садике. А дома просил сварить, а потом не ел. Обижался и говорил, мол, в садике другие желточки!
Свекровь от этого сходила с ума. В садике у воспитателей по 100 раз спрашивала, чем эти яйца такие особенные. На кухню к поварам прорывалась. Яйца были самыми обычными.
Пока не выдержала: «Ну чем те яйца отличаются от этих? Ну вот чем?!»
На что малыш, всхлипывая, ей ответил: «В садике холодные. И серенькие». © Jekaver /Pikabu
- Приятельница познакомилась с парнем, пригласила его домой. Пока она варила кофе, он взял с полки семейный альбом. Спрашивает:
— Откуда у тебя эта фотография?
— Это моя группа, а вот я, — сказала она.
— А вот я, — указал он на мальчика, сидящего рядом с ней.
Оказалось, они вместе в один детский сад ходили. © Елена Акодус
- Жена пришла с хитрым лицом и подсунула мне код «Одтчпшсвдд». Говорит: «Разгадай». Ну, а я ж азартный, говорю, мол, давай! 3 часа мучился. Разные ключи подставлял, пытался как в анаграммах буквы переставлять, гласные добавлять. А жена еще время от времени подходит и ехидно говорит: «А первоклассники этот код за 5 минут разгадывают!». Забил, сдался. А сегодня утром на работу ехал, на светофоре стоял. И вдруг осенило!!! Я так заорал, что впереди даже пешеход испугался! Блин, все так просто оказалось... © Палата № 6 / VK
- Однажды у моей девушки до жути разболелся живот. Настолько сильно, что она попросила меня вызвать скорую. Приезжаем в больницу, она сдает анализы. После чего выходит врач и сообщает: «Все хорошо. Раскрытие на 10 сантиметров, она готова рожать». Я в шоке, а врач такой: «Кажется, у меня есть для вас новости». 55 минут спустя я стал отцом. Наш ребенок родился недоношенным, и у моей любимой не было никакого живота! © freelancer1010 / Reddit
- Несколько лет назад компания, где я работал, стала постепенно приходить в упадок, поэтому я подыскивал другую работу. Когда я получил работу на той должности, которую хотел, решил уведомить о своем уходе менеджера. У нас состоялся диалог:
— Мне предложили другую работу, и я согласился. Увольняюсь.
— Ах, какая жалость! Если не секрет, то куда ты устроился?
Я сказал название компании, и вдруг менеджер в лице переменился и смачно выругался. Я в шоке смотрю на него, а он такой: «Я тоже подавал заявку на эту должность». © Contorto103 / Reddit
- Лет 30 назад папа держал магазин на радиорынке по продаже комплектующих для компьютеров и мониторов в том числе. Пришел к нему покупатель. И тут продавец в магазине напротив начинает переманивать этого покупателя, расхваливая свой монитор, а папа в свою очередь нахваливает свой. И тут мой батя решил выдать решающий аргумент: «Вот у меня этот монитор уже полгода, сам им пользуюсь, и, не поверите, он пыль на себе вообще не собирает!» Продавец напротив в шоке, покупатель тоже. Как так? Продажа состоялась. Дома папа рассказал об этом маме, а она посмотрела на него и выдала: «Андрей, ты дурак? Я его каждую неделю протираю». © Ob*****sya / Pikabu
- Недавно в парикмахерской пережила самые тяжелые 10 минут в своей жизни. Пришла к своему парикмахеру, она какую-то краску намазала, стали смывать, а она вдруг: «Ой, ничего себе! Ой, офигеть какой цвет! Вань, иди скорей сюда, посмотри!» Приходит Ваня и тоже начинает ахать, охать и квохтать, на шум сбежалась толпа, все меня обступили, стоят и тоже издают звуки, как Ваня, и все — междометиями. Я как-то поднапряглась, говорю: «Ребят, мне уже нужно начинать беспокоиться?» А они все резко разбежались по углам, прям как тараканы. Краску смыли, волосы замотали полотенцем, я на негнущихся ногах иду к зеркалу сушиться, полотенце снимают — и тут я начинаю: «Ой, ничего себе! Ой, офигеть какой цвет!» В общем, причина восторгов — 100% попадание в мой натуральный цвет, причем седина закрасилась полностью. © squirrel / ADME
- В 25 лет я начал встречаться с 18-летней девушкой. Я был не на шутку влюблен в нее, но считал наши отношения неправильными из-за разницы в возрасте. Она к тому времени только окончила школу, и я подумал, что было бы лучше расстаться, чтобы она могла повидать жизнь. Я пригласил ее на свидание, чтобы сказать, что нам пора разойтись. Всю ночь репетировал свою речь. Заготовил фразы вроде «Дело не в тебе, дело во мне», «Так будет лучше для тебя», «Потом ты поймешь». И вот свидание окончено, я останавливаюсь перед ее домом, собираюсь толкнуть речь, но вдруг выпаливаю: «Ты выйдешь за меня замуж?» А я тогда даже не задумывался о браке! Сам не понимаю, почему ляпнул это. Но мы женаты уже 51 год и до сих пор любим друг друга. © John Roberts / Quora
А вы разгадали код, который жена загадала мужу в истории выше? Если нет, то даем разгадку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не расстраивайтесь, если не удалось разгадать: следующие истории доказывают, что порой задания даже для дошкольников могут вогнать в ступор своей абсурдностью или «правильным ответом».
AdMe/Народное творчество/14 историй о людях, чьему умению наводить интригу позавидовали бы и сценаристы мексиканских сериалов
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