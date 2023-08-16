14 человек, чья жизнь сделала такой крутой поворот, что они едва успели в него вписаться

Жизнь часто подбрасывает нам сюрпризы. Именно поэтому даже самый рутинный поход в садик может обернуться настоящим детективом, а сдача экзамена — остросюжетным блокбастером.

Лазить в чужом телефоне или компьютере считается недостойным делом. Мол, это вторжение в личное пространство, неуважение к человеку. Одна женщина тоже совершила вроде бы неблаговидный поступок — решила втайне от мужа посмотреть записи видеорегистратора в его авто. Однако вряд ли у кого-то язык повернется ее критиковать.