14 человек, чья жизнь сделала такой крутой поворот, что они едва успели в него вписаться
Жизнь часто подбрасывает нам сюрпризы. Именно поэтому даже самый рутинный поход в садик может обернуться настоящим детективом, а сдача экзамена — остросюжетным блокбастером.
- Работала в фирме, где владелец завел любовницу из числа менеджеров. Все все понимали, но молчали при его жене. Однажды он прислал ей фото, на котором в зеркале засветилась эта его блондинка. Жена пришла на работу искать любовницу, я побежала искать владельца. Тот предложил сделку: притворяюсь его любовницей (блондинка тоже) — он меня увольняет и выплачивает разово сумму, равную зарплате за полгода. Лишь бы иметь возможность оставить при себе реальную любовницу. Согласилась, а он позже помог с работой. © Подслушано / Ideer
- Шла с подругой. Увязались два парня. Я для красоты всегда ношу на безымянном пальце правой руки кольцо. Резко поворачиваясь, выдаю: «Соня, 20 лет. Замужем». Показываю кольцо. Подруга, уловив суть: «Настя, 20 лет. Была подружкой невесты на свадьбе, поймала букет. Желающие есть?» Итог: сейчас я готовлюсь стать женой одного из тех парней, а за другого Настя на этой неделе вышла замуж. Смелые попались. © Подслушано / Ideer
- Иду на работу, дорога на спуск, до перекрестка метров 5. Меня обгоняет скейт, на котором пацан лет 7-8 едет, стоя на коленках. Слева по главной едет грузовик, но из-за кустов пацана не видно. Понимаю, что сейчас произойдет, бросаю сумку с контейнером с едой и бегом кидаюсь за ребенком. За секунду до аварии хватаю пацана на руки и ногой успел скейт в сторону сбить. Пацан начинает с перепугу орать, тут подбегает его мамаша и орет на меня, что я прицепился к ребенку. © Подслушано / Ideer
- Я тут слышал, как документы теряют и деньги. Как выпавшие из заднего кармана брюк телефоны смывает в туалет. Это все банально, хоть и печально. А я сегодня высморкался на улице, и у меня вышибло обе контактные линзы из глаз. За 3 тысячи. Последние. Зрение — −9.5. © DomMilDom / Pikabu
- Ехал в междугороднем автобусе, заснул. Просыпаюсь, а ко мне подсела девушка. Не буду описывать ее красоту, но все особи мужского пола свернули шеи, глядя на нее. Я от такого счастья оторопел. Думал, как с ней познакомиться, как завести беседу. И тут она собирается скоро выходить. Не помню, что я плел, все выпрашивал ее телефон. Она чиркнула быстро на бумажке, сунула мне в кулак и выскочила из автобуса. Я был на седьмом небе от счастья. Я получил заветный приз! Разворачиваю записку, а там: «Я занята». © Подслушано / VK
- На прошлой неделе написал одноклассник, с которым не виделись и не общались уже 100 лет. Наш диалог начался с его слов: «Привет, Даша. Во-первых, прости, что постоянно шутил и смеялся над тобой в школе. Во-вторых, скажи, пожалуйста, ты еще работаешь адвокатом?» Честно, я сначала удивилась, но сразу же поняла, что он круто влип, если прибежал ко мне извиняться за школьные приколы. Адвокатом я его стала, дело, оказывается, действительно не из легких, но мне до сих пор смешно. © Палата № 6 / VK
- Отвела сына в садик в новых ботинках. Вечером прихожу забирать, ботинки стоят точно такие же, размер тот же, но как будто бы в них несколько лет отходили. Спрашиваю у воспитателя, разводит руками. Ботинки совсем не дешевые, натуральная кожа, мех, жалко. На следующий день поиски воспитателей не привели к успеху, сын опять ушел домой в обносках. Потом выходные. В понедельник предупредила начальство, что задержусь, и пришла в садик очень рано. Жду. Вдруг вижу — приходит мамаша с ребенком в новеньких ботинках сына. На мою просьбу вернуть начинается истерика: мол, мне жалко что ли новые ботинки? Ведь она такие же точно оставила, они удобнее, разношенные! Объяснила ей, в чем разница, и что если еще что-то пропадет, то заявление пойду писать сразу. © Ligastaff / Pikabu
- Однажды примеряла слитный купальник. У него сзади было несколько перекрученных лямок без застежек. Сел купальник отлично, но вот снять оказалось огромной проблемой. В панике, вся потея, уже хотела звать на помощь, так как самостоятельно вылезти из него не получалось. Мечтала хотя бы просто выжить в этой схватке. Все обошлось. Но к слитным купальникам до сих пор испытываю неприязнь. © Bubukisa***** / Pikabu
- Как-то проснулся в квартире у симпатичной дамы. Пока спутница готовила завтрак, предложил сходить за минералкой в магазин. Вернувшись с покупками во двор я осознал: ни номера квартиры, ни номера подъезда, ни телефона ее у меня нет. Так и поехал домой и больше ее не видел. © ***.psy / Pikabu
- Моя младшая сестра выходила замуж уже 5 раз, без шуток. Каждый раз она хотела свадьбу, просто роспись ее не устраивала. На свадьбе мне вручили микрофон и сказали произнести тост. Я перед этим подготовился и нашел тот же текст, который говорил 4 раза до этого. Вот только не учел один момент — жених уже не Влад, а Денис, но ясно это стало лишь тогда, когда я уже произнес. Сестра потом еще пыталась дуться и обижаться, но я пообещал, что на следующей свадьбе такого не будет, и она успокоилась. © Палата № 6 / VK
- На одном из праздников муж подруги начал заваливать меня комплиментами. Восторгался, что я выгляжу намного моложе своих лет. Стройная, красивая, ни морщинки, ни сединки. А вот его жена, моя подруга-ровесница, распустилась, тетка-теткой! Я улыбнулась и сказала, что хорошо выгляжу, потому что трачу на это кучу денег. Питаюсь качественными продуктами, много сплю, хожу к косметологам, да у меня одни витамины и биодобавки стоят несколько десятков тысяч, про косметику вообще молчу. А у его жены нет такой возможности, потому что когда она купила профессиональный шампунь, он закатил ей скандал. Тьфу, комплиментщик. © Подслушано / Ideer
- Стояла в магазине, выбирала фрукты. Взяла связку бананов и меня по рукам тут же ударила какая-то женщина лет 50. Сказала, что она их первая увидела и мне надо вернуть. Я от неожиданности засмеялась: передо мной целый ящик одинаковых бананов. А ей именно эти нужны? У незнакомки явно день не задался, так решила сорваться на мне. Сказала, что знает таких, все мы любим урвать чужое, вырвала из рук бананы и ушла. © Палата № 6 / VK
- Однажды я решила сходить на маникюр к новому мастеру. После завершения процедуры девушка попросила разрешения сделать пару фото моих свежеокрашенных ногтей. Я разрешила, мне ж не жалко. А она достала откуда-то бритвенный станок и попыталась сбрить мне волосы на пальцах. Мол, чтобы фото лучше получилось. +1 комплекс в копилку, спасибо тебе, добрая девушка. © Kevinuq48 / Pikabu
- В универе я долго не могла сдать любимый предмет, в котором считала себя асом. Препод по практике тоже была в шоке: как так? Наконец, старшекурсники сжалились надо мной и объяснили, в чем дело. А то бы так меня и отчислили. Оказалось все просто: я была слишком сильно похожа на бывшую пассию экзаменатора. Решение назрело само собой: я перекрасила волосы, попросила у подружки другую одежду. Сдала. © Марина Алексеевна / VK
Лазить в чужом телефоне или компьютере считается недостойным делом. Мол, это вторжение в личное пространство, неуважение к человеку. Одна женщина тоже совершила вроде бы неблаговидный поступок — решила втайне от мужа посмотреть записи видеорегистратора в его авто. Однако вряд ли у кого-то язык повернется ее критиковать.
AdMe/Народное творчество/14 человек, чья жизнь сделала такой крутой поворот, что они едва успели в него вписаться
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