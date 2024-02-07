14 человек, которые внезапно выяснили, что их знакомые — неприлично богатые и знаменитые люди

Бывает так, что мы долгое время не подозреваем, что наши коллеги или друзья не совсем обычные люди, пока они сами не расскажут. Или пока тайна не выплывет наружу случайным образом. Вот и участники этой подборки внезапно выяснили, что их знакомые на самом деле неимоверно богатые люди, а в некоторых из них даже течет королевская кровь.