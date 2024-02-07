14 человек, которые внезапно выяснили, что их знакомые — неприлично богатые и знаменитые люди
Бывает так, что мы долгое время не подозреваем, что наши коллеги или друзья не совсем обычные люди, пока они сами не расскажут. Или пока тайна не выплывет наружу случайным образом. Вот и участники этой подборки внезапно выяснили, что их знакомые на самом деле неимоверно богатые люди, а в некоторых из них даже течет королевская кровь.
- Я устраивалась в новостное агентство. Зарплата скромная. На испытательный срок взяли меня и еще одну девушку. Она выглядела ухоженной, вела себя дружелюбно, но вот о семье своей ничего не говорила. И тут я шла мимо ТЦ и увидела ее на рекламном плакате. Это был магазин шуб. Оказалось, девушка была из очень обеспеченной семьи, а шубы — один из «бизнесов» ее мамы. Она могла и не работать, но хотела стать журналистом, поэтому и пошла набирать опыт за небольшую зарплату.
- Внучка спросила, может ли она остановиться у нас со своим молодым человеком. Парень оказался красавчиком, воспитанным и умным. На лето он нашел подработку на ферме. А потом позвонила моя дочь: «Вы в курсе, с кем встречается ваша внучка?» К нашему удивлению, он оказался родственником бывшей жены Билла Гейтса. А мы-то считали, что он из обычной семьи. Думаю, он просто не хочет привлекать к себе излишнее внимание. © Ann Roberts / Quora
- Работал поваром в школе. Однажды к нам на кухню зашел мужчина из попечительского совета (мы людей оттуда тоже кормили) и спросил, остался ли еще пирог. Он буквально подсел на мои пироги и потом всегда за ними приходил. Сказал, что даже поделился своим восхищением со своей кузиной. А его жена приходила со мной ругаться: «Не давайте ему так много, он толстеет из-за ваших пирогов». Пару лет спустя мы с родителями были на одном мероприятии, где я увидел того мужчину с пирогами. Перебросился с ним парой слов, а мой отец такой: «Ты вообще знаешь, кто это?» Оказалось, мой знакомый был герцогом, да еще и кузеном королевы! © Steve Twigg / Quora
- Соседи пригласили на шашлык. Все были одеты по-дачному: полинявшие штаны, рваные футболки. Разговорился с одним мужчиной. Он был одет так же просто, да еще и небрит. Мы потом пару раз пересекались, болтали о всяком. И тут я узнаю, что он владелец фирмы с оборотом $ 400 млн в год! Всегда вежливый, простой. Никогда бы не подумал, что он богач. © Dimitris Felas / Quora
- В колледже встречался с одной девушкой. Думал, что она из обычной семьи, но нет. Когда закончились экзамены, она пригласила меня поехать на каникулы в Европу. В аэропорту нас ждал частный самолет, а по Европе мы ездили на новеньком Lamborghini. Оказалось, отец девушки специально купил машину для нашей поездки. Не буду называть фамилию девушки, скажу лишь, что ее дед основал одну из крупнейших производственных компаний в мире. © Dan Gibbs / Quora
- Работал в садовом центре. Один из сотрудников изумительно разбирался в однолетних растениях. Он был средних лет, приятный, но не особо общительный. Зато с достоинством держал себя даже с самыми капризными клиентами. Моя коллега как-то вздохнула: «Эх, если бы они только знали, с кем разговаривают... Да он может купить весь этот центр». Оказывается, загадочный сотрудник был сыном графа из Европы. Он учился в Швейцарии, каникулы проводил в Монако. И ему просто очень нравились растения. Некоторые богатые клиенты узнали его и потом специально приезжали на консультации, чтобы их сады цвели круглый год. © Dave Corbett-Kelsall / Quora
- К нам в пожарную часть пришел работать новичок. Он был умным, приветливым и всем нравился. Схватывал все на лету. Я подметил, что он всегда был хорошо одет и ездил на дорогом авто. С учетом его зарплаты меня это удивило, но я решил для себя, что парень просто умеет экономить. А через 4 года из-за несчастного случая на работе он получил травму и был вынужден уйти. Только потом я узнал, что он принадлежит к одной из богатейших семей страны, но хотел пойти своим путем. Надеюсь, он нашел свое призвание. © David Sandbrook / Quora
- Я был еще студентом. На своей старенькой колымаге поехал в другой город, и тут тачка заглохла. Стою и не знаю, что делать. Вдруг подходит пожилой мужчина в стареньком джинсовом комбинезоне и говорит, мол, сейчас вызову эвакуатор и машину отвезут на ремонт. Вот только денег у меня не было, так что я впал в отчаяние. А дед такой: «Ничего, что-нибудь придумаем». В итоге через пару дней пошел я забирать свою машину, а в салоне говорят: «Денег с тебя не возьмем». Внутри машины я нашел записку: «В следующий раз плати вперед». Словами не передать, в каком шоке я был. Они поставили новую резину, новые тормоза, заправили машину. Оказалось, мастерская принадлежала тому старичку. И да, с тех пор я всегда по возможности оплачиваю все услуги заранее. © David Greer / Quora
- Я был продюсером музыкальной группы. Был у нас один гитарист, он выглядел как типичный кантри-музыкант. Единственное, чем он отличался от других, так это тем, что никогда не жаловался на зарплату. Однажды кто-то из группы стал над ним прикалываться, предлагая пойти на соляную шахту. Парниша ответил, что на шахтах не был, ведь они принадлежали его деду. Другой участник группы спросил, в чем прикол этих шуточек про соль. А лидер группы ответил: «Чувак, его фамилия — Мортон». А «Мортон» — это крупнейшая компания по производству соли. © Howard Galt / Quora
- В 19 лет познакомился с милой девушкой, мы сдружились. Девушка сказала, что батя велел ей сводить друзей на обед и за всех заплатить. Ну я согласился, хотя подумал, что это как-то странно. Это оказался самый пафосный спортивный клуб в нашем городе. Подруга заказала нам напитки за $ 70. Я говорю, мол, а нам денег-то хватит? А она: «Не волнуйся». Дальше нам подали стейки, креветки и другую дорогую еду. Мне аж поплохело, я сидел и думал, сколько это все стоит. Приносят счет на $ 500. Девушка говорит: «Папа будет недоволен». Я в ужасе: «Но ты же сама пригласила меня». А она рассмеялась и объяснила: «Нам надо было потратить $ 700. Моему отцу каждый месяц присылают счет на такую сумму, независимо от того, тратил он тут деньги или нет». © Chris Kaufmann / Quora
- Я преподавал в университете в ОАЭ. Мы планировали одну поездку для студентов и собирали паспорта для виз. Я никогда не видел местных документов и из любопытства спросил у одного студента, можно ли посмотреть. Беру его паспорт в руки, открываю и не верю своим глазам. Там написано: «Член королевской семьи». Он оказался принцем, но для меня и всех ребят на потоке он был просто Али. © Gary Christopher / Quora
- Подрабатывала кассиром в банке. Со мной трудилась одна девушка из Азии, и обычно у нас совпадали графики. Однажды она позвала меня пройтись по магазинам. Накупила дорогих шмоток и расплатилась кредиткой. У меня челюсть отвисла, спрашиваю, мол, откуда у тебя такие деньги при нашей-то зарплате. А она ответила, что у нее богатый отец в Гонконге. Он без вопросов оплачивал все ее счета. А работа в банке на неполный день — это так, хобби, чтобы вытащить себя из дома. © Joan Vredik Broadley / Quora
- Этого человека зовут Артур Шурклифф. Он был социальным работником в приюте для бездомных, где и я трудился. Артур помогал бездомным более 30 лет. Его невероятное терпение творило чудеса, он для каждого находил доброе слово. Однажды он пригласил меня к себе, и я, мягко говоря, удивился, когда увидел, что он живет в особняке за несколько миллионов долларов. Оказалось, его дед был известнейшим ландшафтным архитектором, а отец — выдающимся физиком. © Jay Matthews / Quora
- Работал в отделе обслуживания клиентов некой телефонной компании. У нас была одна сотрудница, милая и приветливая. Как-то на праздники ее муж уехал в командировку, а она решила навестить своих родителей в другом городе. Ей было по пути с нашим коллегой. Он-то и рассказал потом ее секрет.
Дом ее родителей был обнесен стеной, и там дежурила охрана. Я думал, подобное бывает только в кино. Их гараж был забит итальянскими спортивными тачками. Был даже роллс-ройс с шофером. Оказывается, ее дед изобрел нечто связанное с рефрижераторными установками, и семья разбогатела на грузоперевозках. Та девушка могла вообще не работать, но предпочла вести обычную жизнь. © Todd Beaubien / Quora
Как говорится, не стоит судить человека по одежке. Еще 17 человек на собственном опыте убедились в том, что первое впечатление бывает ну очень обманчивым.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые внезапно выяснили, что их знакомые — неприлично богатые и знаменитые люди
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