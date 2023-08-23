14 человек, которые в нужный момент выкрутили смекалку на максимум
Обстоятельства порой вгоняют в краску: мы теряемся или смущаемся, а на щеках проступает румянец неловкости. А иногда собеседник ужасно грубит или, напротив, не знает, что сказать, и это тоже вызывает дискомфорт. Герои нашей подборки умудрились красиво выйти из ситуаций, в которых многие бы просто опустили руки или растерялись.
- Мой старший брат — юрист. Как-то он был на встрече с клиентами и одна солидная пожилая дама случайно громко пукнула. Братец, заметив, что та смутилась, наклонился и тоже пукнул. Все начали смеяться, а тот вдогонку добавил: «Теперь, когда мы прояснили ситуацию, можем приступить к работе». © edge_of_ruin / Reddit
- Мой нынешний муж несколько лет назад судился с бывшей женой. Я ходила с ним, поддерживала. Выходим мы как-то из зала суда, заходим в лифт и буквально за пару мгновений до закрытия двери в кабину заскакивает его бывшая. Едем втроем, неловко молчим. И тут вдруг заиграла одна песня, которую я знаю. Я воодушевленно начала рассказывать о ней. Муж и его бывшая молчали, а я трещала. Так потом она попросила меня присутствовать на обсуждениях развода, ведь я умею ловко снимать напряжение. Моя находчивость сэкономила мужу кучу денег на судебных расходах. © funkyG / Reddit
- Как-то раз на тусовке у меня порвались джинсы на попе. Я сидела на стуле, из которого торчал болт, и, видимо, он порезал штаны. Я буквально сгорала со стыда и хотела провалиться сквозь землю. А мой друг, заметив это, шепнул мне на ухо: «Просто отнесись к этому с юмором, и тогда неловкая ситуация превратится в самую забавную историю в твоей жизни». В итоге я отлично провела время, а факт того, что я порвала джинсы, даже стал казаться забавным. © Anaïs Jordie / Quora
- Это был самый гениальный выход из неловкой ситуации, который я видел. Один препод шел с огромной стопкой бумаг. Он споткнулся и полетел вниз со всем своими папочками. Было 10 утра, куча людей вокруг. По всей лужайке валяются его бумажки, а он встает, оглядывается и говорит: «Та-дам!» © The_First_Drop / Reddit
- В одном магазине была акция «Второй товар — бесплатно». Я-то знала, что для максимальной выгоды в чеке должно быть 2 товара с одинаковой стоимостью. Но кассир отказалась пробить так, даже если я буду расплачиваться разными картами. Типа у них камеры пишут, ей влетит. Решили мы проблему гениально: я просто 5 раз заходила в магазин и рассчитывалась. © JuliaJoy / Pikabu
- Летом я подрабатывала в магазине. Однажды пришла зрелая дама с юной дочкой. Узнала, что я приезжая, и давай покровительственно жизни учить. Я киваю, поддакиваю, а та так высокомерно говорит: «А ты зачем сюда приехала? Любовь, да?» Я начинаю откровенно ржать. Говорю: «Какая любовь? Учеба! У меня красный диплом одного из лучших университетов страны, а тут я подрабатываю, пока визу жду. Выиграла стипендию, еду на учебу в магистратуру». Ушли сразу — назидание для юной дочери не получилось. © Подслушано / VK
- Однажды мне очень хотелось дать денег слепому скрипачу, но с собой была только одна крупная купюра. И я не придумал ничего лучше, чем положить ее и взять немного сдачи из стаканчика. © Tony_Kartony / Twitter
- Суббота, дел никаких нет, муж в командировке. Лежу на диване, ничего не делаю. Тут звонит свекровь и ставит перед фактом: через 20 минут будет у меня. В магазин сходить не успею, приготовить тоже, из еды в доме только вчерашние макароны. Решила достать из морозилки покупные пельмени и выдать их за свои. Свекровь, попробовав их, тут же начала хвалить, мол, тесто такое хорошее, мясо вкусное, сразу видно, что все домашнее — не то что эта магазинная дрянь. Было стыдно, но не очень. © Подслушано / VK
- Каждый раз, когда начальник ловил меня на том, что я чем-то не тем был занят на работе, я начинал спрашивать его мнение об этом деле, а затем просто говорил: «Ну, мне пора возвращаться к работе». Почему-то всегда срабатывало. © allmyguts / Reddit
- Отдал на дискотеке незнакомой девушке свои кеды, так как она споткнулась и сломала каблук. Через некоторое время она пропала. Ее подруги сказали, что уехала домой. Даже кеды не вернула. Ну и ладно. Иду домой в носках. © Unknown author / Pikabu
- Когда нависает неловкое молчание, я издаю какой-то странный звук, а потом начинаю ржать. Вообще, у меня целый арсенал странных звуков. Обычно собеседник тоже начинает смеяться или улыбаться, а затем спрашивает: «Что это было?» © Michaela Silver / Quora
- Наша соседка воспитала диванных увальней. Поняла она это, когда два 30-летних лба наотрез отказались съезжать от мамки и работать. Она и по собеседованиям их за ручку водила, и на сайтах знакомств анкеты им писала, но без толку. Решила проблему гениально: просто повесила замок на холодильник, разделила счета и перестала их лелеять. Через неделю оба нашли работу, а позже съехали. © Подслушано / Ideer
- Мне было 15, подрабатывала официанткой. Однажды я несла несколько тарелок с едой. Народу было очень много, и, как назло, я споткнулась и со всеми тарелками полетела на пол. Еда разлетелась, повисла тишина. Все смотрели на меня — я готова была сквозь землю провалиться. Но потом вскочила, глянула на лица людей и... откланялась. Толпа зааплодировала, а потом мне оставили шикарные чаевые. © strawberrylime / Reddit
- Я очень люблю своего мужа. Люблю настолько, что, когда он захотел развестись и уйти к нашей знакомой, я наняла человека, чтобы он подкатил к разлучнице. Все сработало! Тот познакомился и очаровал ее. А потом мы все подстроили так, чтобы мой благоверный застал их вместе. Стыдно ли мне? Нет. Я просто борюсь за свое счастье. © Подслушано / VK
Частенько бывает так, что в стрессовой ситуации люди, сами такого от себя не ожидая, разруливают все в лучшем виде. В этом случае, как правило, срабатывает смекалка, благодаря которой кто угодно выйдет сухим из воды.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые в нужный момент выкрутили смекалку на максимум
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