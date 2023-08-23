14 человек, которые в нужный момент выкрутили смекалку на максимум

Обстоятельства порой вгоняют в краску: мы теряемся или смущаемся, а на щеках проступает румянец неловкости. А иногда собеседник ужасно грубит или, напротив, не знает, что сказать, и это тоже вызывает дискомфорт. Герои нашей подборки умудрились красиво выйти из ситуаций, в которых многие бы просто опустили руки или растерялись.