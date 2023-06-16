14 человек, которые на хамах и наглецах отточили свое остроумие до совершенства
Каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с неприятными личностями, чья наглость не знает конца и края. Такие грубияны всегда появляются неожиданно, поэтому в таких ситуациях легко растеряться и не найти подходящих слов. Однако некоторым людям все же удается не стушеваться и ответить так, что хочется аплодировать им стоя.
- Делаю прививку от столбняка. Медсестра уже примеряется к моему плечу, вдруг дверь открывается, и какая-то настырная дама начинает выяснять, когда ее, наконец, примут. Медсестра выгоняет, та ни в какую. Тут я не сдержалась и как рявкну: «Я как знала, сегодня красивый бюстгальтер надела! И раз вы не выходите, то распахните дверь пошире!» Дама ошалело извиняется и реально распахивает дверь во всю ширь, видимо, зачарованная моим командирским тоном. Так я в режиме реалити-шоу и получила прививку. © Anastomus / ADME
- Мама работает официанткой. Когда ей попадаются грубые гости, она, как правило, произносит очень нежным и поистине обеспокоенным голосом: «Ой, простите! Вы первый раз вышли в приличное общество?» Вряд ли подобное сработает с родственниками и друзьями, но для незнакомцев самое то. © Alison Bennett / Quora
- У нас в подъезде была очень вредная консьержка. Вечно ругалась на меня, что ноги не вытираю, топчусь по вымытому полу. Была постоянно недовольна и вообще сварлива. А еще у нее в каморке жил попугай. Так вот, я в отместку решил обучить его плохим словам. Каждый раз ловил момент, пока консьержка отходила, и повторял ему по несколько раз всякие фразы. Через месяц обучения попугай начал обругивать всех, кто заходил в подъезд. Консьержке пришлось отнести его домой. © Палата № 6 / VK
- Отдыхала в санатории, лежу на массаже. Вдруг в кабинет вваливается какая-то грозная тетка с криком: «Я следующая». Массажистка: «А ничего, что я тут еще с клиентом не закончила?» Тетка в ответ всем видом показывает, что не сдвинется с места. И тут я начинаю приподниматься с вкрадчивым: «А хотите на меня посмотреть?» Тетка чуть дверь не вынесла: на мне же, кроме полотенца, ничего не было. © Конфуз / ADME
- Как-то объявился мой бывший. Я уже была замужем, он — женат. Писал раз в пару месяцев, фото дочки присылал. Расстались мы давно и по-дружески, пусть себе пишет, думаю. И вот у меня тоже родился ребенок, о чем и решила ему сообщить. Ответ вогнал меня в ступор: бывший тут же предложил забирать его дочку из школы, раз я все равно не работаю. Школа всего в двух остановках метро от меня. А то его жена должна отпрашиваться с работы, и на нее там уже косо смотрят. Отказалась, на что он спросил: «Это потому что у нас были отношения?» Недолго думая, написала ему: «Нет, просто боюсь перенести неприязнь к тебе на твоего ребенка». Больше не писал. © Татьяна Лобанова / ADME
- В колледже я была старостой группы. Однокурсник-раздолбай, когда в чем-то косячил, оправдывался перед преподавателями, мол, он не виноват, это его староста не предупредила. Некоторые делали ему замечания, но в основном наезжали на меня. В конце концов мне это надоело, начала при всех говорить ему что-то вроде: «Саша, не забыл сходить в туалет? А то не добежишь потом, а я виновата буду». Его хватило на несколько дней. Оказалось, что он вполне в состоянии запомнить, во сколько начинаются пары, и переписать себе изменения в расписании. © Подслушано / Ideer
- Шел около какого-то дома, впереди меня мужик. Тут с балкона 2-го этажа мелкий мальчишка кинул в этого мужика кулек с водой, но тот застрял в ветках деревьев, аккурат недалеко от потенциальной жертвы. В итоге мужик снял кулек и кинул его обратно на балкон. Там все в воде, пацан тоже, и тут мальчишка ка-а-ак зарыдает! Услада для глаз и ушей. © Подслушано / Ideer
- За столом тишина, нотариус разбирается в бумагах. Мне стало скучно, поэтому я отвернулась и стала разглядывать часы. Старинные, с кукушкой — красотища. Сижу себе, рассматриваю, как вдруг нотариус начинает вопить мерзким и самодовольным тоном: «Я понимаю, что вам неинтересно, но будьте добры развернуться и смотреть на меня. Вас же не насильно привели!» Так я все последующее время, пока участники сделки подписывали договор и о чем-то с ним беседовали, смотрела ему прямо в глаза, не отрывая взгляда. Ему явно было не по себе. © marimo.angelika / Pikabu
- История, после которой мои бабушка и дедушка в первый раз пошли на свидание. Дедушка тогда работал кассиром, они с бабушкой уже виделись несколько раз. И вот однажды она приходит, а дед, не придумав ничего лучше, решает пошутить: «И как ты смогла выжить с такой внешностью?» На что бабушка выдала: «Не знаю, но у тебя-то явно в этом больше опыта». Уже кучу лет счастливы в браке. © tangelok / Reddit
- Консультировала 2 девочек. Заявился мужчина в костюме и галстуке и начал требовать, чтобы я ему телефон срочно показала, а то он, мол, торопится. Предложила дождаться своей очереди и ознакомиться с ассортиментом на витрине. Ой, что тут началось! Заявил мне: «Ты что, не видишь, кто перед тобой? Сначала я, потом они. Девки подождут». Ответила, что тут его и его самомнение обслуживать не будут, пусть ищет другой магазин. Ушел с воплями и обещанием вернуться на серьезный разговор. Жду уже года 3. © Ler9305 / Pikabu
- Мой муж работал в одной компании, где его невзлюбило руководство. Постоянно докапывались до мелочей, штрафы выписывали. Зарплата была хорошая, поэтому муж терпел и старался подстроиться под требования руководства. Но ничего не помогало — претензии постоянно менялись. Муж психанул, уволился, устроился в контору, которой подчиняется предыдущая его компания, и устроил им бюрократический ад. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз выступал перед публикой. И тут какой-то наглец с задних рядов крикнул: «Бездарь, это никуда не годится!» Я подошел к авансцене, поднес руку к глазам, защищаясь от света прожекторов, и с иронией спросил: «Папа, это ты что ли?» © Carl Grant / Quora
- Стояла как-то в очереди, передо мной были пожилая пара и девочка-подросток. Последняя болтала по телефону без умолку, и в какой-то момент дед огрызнулся на нее, что, мол, вообще жить не можешь без своих этих технологий. А она моментально парировала, даже не поднимая глаз: «Простите, а разве вы, например, не пользуетесь кардиостимулятором?» © SilverLullabies / Reddit
- Моя подруга — невыносимая скупердяйка. За 10 лет ни разу ничего мне не подарила. Но на свою свадьбу потребовала в подарок 10 тысяч, плюс макияж и укладку на халяву (я визажист-парикмахер). Ошалев от наглости, я решила наконец дать отпор. В ночь перед ее свадьбой я обмотала ногу бинтами, сфотографировала и выложила в сеть с комментарием: «Ой-ой, ногу сломала!» В итоге она позвонила чуть ли не рыдая и стала орать, что я ей все испортила. И именно в этот момент мое терпение лопнуло, я высказала ей все и порвала отношения. С тех пор живу себе спокойно и счастливо. © Подслушано / Ideer
Как хорошо, что мир состоит не только из наглецов! Есть люди, которые умеют подмечать необычные мелочи, согревают душу своими историями и привносят немного позитива в нашу жизнь.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые на хамах и наглецах отточили свое остроумие до совершенства
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