14 человек, которые на хамах и наглецах отточили свое остроумие до совершенства

Каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с неприятными личностями, чья наглость не знает конца и края. Такие грубияны всегда появляются неожиданно, поэтому в таких ситуациях легко растеряться и не найти подходящих слов. Однако некоторым людям все же удается не стушеваться и ответить так, что хочется аплодировать им стоя.