14 человек, которые не испугались, что в старости им никто стакан воды не принесет, и выбрали бездетную жизнь

Популярной страшилкой о стакане воды в старости многих из нас пугали с детства. И хотя сегодня общество относится к личным решениям гораздо лояльнее, чем раньше, отголоски стереотипа о необходимости рождения ребенка в каждой семье порой все-таки оказывают влияние на наше существование.

Мы в ADME захотели разобраться в том, как и какими интересами живут люди в возрасте, которые однажды не стали заводить детей.

Есть у моей бабушки подружки, классные такие бабульки. И вот одна из них — 79 лет — вызывает у меня просто бурю позитивных эмоций: у нее нет детей, никогда не было мужа, за что для многих она «несчастная одинокая женщина». Однако как бы не так: эта якобы «бедолага» до сих пор в прекрасной форме, статная, одета всегда сдержанно, но стильно, с кучей подружек, откладывает часть своей пенсии каждый месяц, чтобы каждый год бывать за границей . Гостинцы подружкам везет да магнитики. © Подслушано / Ideer

. Гостинцы подружкам везет да магнитики. © Подслушано / Ideer Когда в 16 лет я объявила родителям, что никогда не заведу детей, все только крутили у виска и мне не верили. Сегодня мне 65, и свое юношеское решение я не предала и ни капли об этом не жалею. Я объездила весь мир, пожертвовала кучу денег благотворительным организациям и живу на красивой вилле в Испании. А еще я счастлива в браке вот уже целых 32 года. © Janet Christian / Quora

Обожаю старшую сестру моей бабушки. Ей 86 лет, она ходит на танцы, по утрам катается на велике, в курсе всех модных тенденций. Она 4 раза была замужем и до сих пор имеет кучу ухажеров. А еще она просто ненавидит, когда ее зовут бабушкой или по имени-отчеству, для всех она просто Вера. У нее нет детей, и она всегда говорит, что ее образ жизни никогда не был совместим с детьми. В таких случаях она кивает на свою сестру — мою бабушку, вечно замученную теперь уже внуками. Пока меня съедает быт с мужем и детьми, она живет самой насыщенной жизнью . © Подслушано / Ideer

. © Подслушано / Ideer Всякий раз, когда я вижу, как родители изо всех сил пытаются успокоить своего кричащего ребенка, я думаю про себя: «Как же я все-таки рада, что меня однажды не угораздило завести детей!» Впрочем, я бездетна еще и из-за состояния здоровья: беременность могла бы подорвать его еще сильнее. © Elizabeth Johnston / Quora

Работаю учителем, мне хватает детского общения, так как я посвятила всю свою жизнь чужим детям. А дома я от них отдыхаю. У нас с мужем несколько собак и кот. Нас все устраивает, так как вместе мы уже 26 лет. Сестра младшая вообще не то что о детях — о муже слышать не хочет и живет в свое удовольствие. © Елена Купцова

Есть у мамы подруга 45 лет, ни разу не была замужем . Детей нет, живет в свое удовольствие, не злая, на людей не кидается. Путешествует, работает по душе, столько у нее историй веселых. Всегда поддержит и поможет нашей семье. Красивая, стройная. Но вот только если мужчины делают ей предложение, она сразу отказывает , говоря, что детей никогда не родит и она эгоистка. Очень многие ее осуждают, обзывают, а я ей в свои 22 завидую. Никаких обязанностей, никого не обхаживает, сердце свободно и жизнь весела. © Подслушано / Ideer

. Детей нет, живет в свое удовольствие, не злая, на людей не кидается. Путешествует, работает по душе, столько у нее историй веселых. Всегда поддержит и поможет нашей семье. Красивая, стройная. Но вот только если мужчины делают ей предложение, , говоря, что детей никогда не родит и она эгоистка. Очень многие ее осуждают, обзывают, а я ей в свои 22 завидую. Никаких обязанностей, никого не обхаживает, сердце свободно и жизнь весела. © Подслушано / Ideer Мне уже за 60, я женат, но у меня никогда не было детей. В результате у нас с супругой была куча времени, чтобы сосредоточиться не только на карьере и хобби, но и друг на друге. Однако общение с детьми считаю все-таки важным элементом в жизни: дети интересны, и времяпровождение с ними дает нам возможность по-новому взглянуть на нас самих. © Colorblocked / Reddit

Вот уже 27 лет я работаю учительницей в школе, но при этом ни секунду в своей жизни я не жалела о своей бездетности. У меня есть возможность хорошо спать по ночам, делать все, что душе захочется, и не быть при этом изолированной от общества на время декрета. А еще меня невероятно мотивирует пример моих таких же бездетных 90-летних соседей, которые в своем возрасте умудряются вести относительно беззаботную и счастливую жизнь. © Anna Serpa / Quora

Я ни разу не жалела о том, что у меня так и не появились дети. И это при том, что мне сейчас 63 года, а моему супругу уже 66. Я радуюсь своему спокойствию, тишине и комфорту, а еще я могу свободно путешествовать, тратить деньги на что хочу и жить своей жизнью, а не жизнью родных. Думаю, мне очень повезло, что мой супруг думает точно так же. © Yvonne Martin / Quora

Мне уже за 60, детей у меня не было и нет. Мой первый муж категорически не хотел их заводить, а второй супруг, с которым мы поздно познакомились, уже не мог их иметь. Чувствую, что однажды я умудрилась упустить один из самых ярких жизненных опытов , только вот я никогда не испытывала в этой связи какого-то болезненного сожаления: вместо этого я посвятила много времени своему мужу, друзьям, карьере, хобби, волонтерству и путешествиям. Я не чувствую, что моя жизнь стала менее насыщенной и полезной из-за моего выбора. © PunkLibrarian032102 / Reddit

, только вот я никогда не испытывала в этой связи какого-то болезненного сожаления: вместо этого я посвятила много времени своему мужу, друзьям, карьере, хобби, волонтерству и путешествиям. Я не чувствую, что моя жизнь стала менее насыщенной и полезной из-за моего выбора. © PunkLibrarian032102 / Reddit Нам с женой по 60 лет, до выхода на пенсию работали учителями. И хотя мы с супругой решили не заводить детей из-за ряда проблем с ее генетикой, мы можем назвать своими дочками сразу троих своих учениц. Все они сами обратились к нам с этой необычной просьбой, а мы просто не посмели им в этом отказать. Родители в таком «удочерении» совершенно не возражали, они охотно согласились передать часть своих родительских обязанностей. В общем, теперь у нас есть и дети, и внуки, которые пришли к нам просто потому, что однажды им всем была нужна любовь. © Robert Horning / Quora

Мне 58, я замужем более 30 лет за любимым мужчиной, мы оба успешные и признанные научные деятели, способствуем научному прогрессу, имеем параллельно свой бизнес. Я могу с уверенностью сказать, что моя жизнь удалась и я по-настоящему счастлива. И у меня нет детей. Нет и никогда не хотелось. Тепло, поддержку и любовь мы с мужем сами даем друг другу. После себя я оставила нечто большее, чем просто потомство, — мое научное наследие, все деньги мы завещали WWF, а стакан воды мне принесут специально обученные люди. Пишу это лишь для того, чтобы развеять миф, что все чайлдфри к старости ужасно жалеют о «бесполезно» прожитой жизни. © Подслушано / Ideer

Когда в 14 лет я увидела, через что прошла моя мама, чтобы почти в одиночку вырастить меня и еще семерых моих братьев и сестер, я твердо решила, что у меня никогда не будет детей. Она разводила кур и продавала яйца соседям, а потом не выдержала всех трудностей и попросту сошла с ума. Сейчас мне почти 80, и я никогда не жалела о своем решении. Детей нужно заводить лишь тем, кто уверен в своей финансовой и эмоциональной стабильности. Такое удовольствие не каждый может себе позволить. © Gloria Cole / Quora

Мне 65 лет, и я всегда была убежденной чайлдфри. Я совершенно не спорю с тем, что дети приносят море радости, однако я никогда не думала, что однажды смогу стать хорошей родительницей. Мне нравится проводить время с моими племянниками, и я с нетерпением жду появления на свет моей первой внучатой племянницы через несколько месяцев. Впрочем, вопрос о том, кто же в старости подаст мне стакан воды, порой меня все-таки накрывает. © ianaad / Reddit