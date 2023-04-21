14 человек, которые не привыкли пасовать перед обидчиками и виртуозно постояли за себя
Наверное, каждому из нас хоть раз приходилось сталкиваться с не очень приятными личностями, которые обожают делать нелепые замечания или хамить на пустом месте. Из-за неожиданности и напора, с которым действуют грубияны, в подобных ситуациях очень легко растеряться и не найти подходящих слов. Однако некоторым людям все-таки удается собраться и выдать в ответ такое, что хочется поаплодировать стоя. Именно таких смельчаков и остряков мы и собрали в этой статье.
- Консультировала 2 девочек. Заявился мужчина в костюме и галстуке и начал требовать, чтобы я ему телефон срочно показала, а то он, мол, торопится. Предложила дождаться своей очереди и ознакомиться с ассортиментом на витрине. Ой, что тут началось... Заявил мне: «Ты что, не видишь, кто перед тобой? Сначала я, потом они. Девки подождут». Ответила, что тут его и его самомнение обслуживать не будут, пусть ищет другой магазин. Ушел с воплями и общением вернуться на серьезный разговор. Жду уже года 3. © Ler9305 / Pikabu
- Мама работает официанткой. Когда ей попадаются грубые гости, она, как правило, произносит очень нежным и поистине обеспокоенным голосом: «Ой, простите! Вы первый раз вышли в приличное общество?» Вряд ли подобное сработает с родственниками и друзьями, но для незнакомцев самое то. © Alison Bennett / Quora
- У нас в подъезде была очень вредная консьержка. Вечно ругалась на меня, что ноги не вытираю, топчусь по вымытому полу. Была постоянно недовольна и вообще сварлива. А еще у нее в коморке жил попугай. Так вот, я в отместку решил обучить его плохим словам. Каждый раз ловил момент, пока консьержка отходила, и повторял ему по несколько раз всякие фразы. Через месяц обучения попугай начал обругивать всех, кто заходил в подъезд. Консьержке пришлось отнести его домой. © Палата № 6 / VK
- Мой муж работал в одной компании, где его невзлюбило руководство. Постоянно докапывались до мелочей, штрафы выписывали. Зарплата была хорошая, поэтому муж терпел и старался подстроиться под требования руководства. Но ничего не помогало — претензии постоянно менялись. Муж психанул, уволился, устроился в контору, которой подчиняется предыдущая его компания, и устроил им бюрократический ад. © Подслушано / Ideer
- Работаю охранником. Сегодня пришел курьер и говорит, мол, пиццу несу в офис на 3-м этаже. Спросил его, какой конкретно офис, позвонил туда и попросил сотрудницу, чтобы она спустилась за своей пиццей. Что тут началось... Она прибежала, начала на меня орать, оскорблять. Я все это послушал, а потом позвонил самому главному. Тот сказал, что мои действия правильны, и еще поинтересовался у сотрудницы, почему она ест в рабочее время. И вот я сижу с довольной физиономией. Директор даже пообещал премию. © Jermontaz / Pikabu
- В колледже я была старостой группы. Однокурсник-раздолбай, когда в чем-то косячил, оправдывался перед преподавателями, мол, он не виноват, это его староста не предупредила. Некоторые делали ему замечания, но в основном наезжали на меня. В конце концов мне это надоело, начала при всех говорить ему что-то вроде: «Саша, не забыл сходить в туалет? А то не добежишь потом, а я виновата буду». Его хватило на несколько дней. Оказалось, что он вполне в состоянии запомнить, во сколько начинаются пары, и переписать себе изменения в расписании. © Подслушано / Ideer
- Шел около какого-то дома, впереди меня мужик. Тут с балкона 2-го этажа мелкий мальчишка кинул в этого мужика кулек с водой, но тот застрял в ветках деревьев, аккурат недалеко от потенциальной жертвы. В итоге мужик снял кулек и кинул его обратно на балкон... Там всё в воде, пацан тоже, и тут мальчишка ка-а-ак зарыдает! Услада для глаз и ушей. © Подслушано / Ideer
- За столом тишина, нотариус разбирается в бумагах. Мне стало скучно, поэтому я отвернулась и стала разглядывать часы. Старинные, с кукушкой — красотища. Сижу себе, рассматриваю, как вдруг нотариус начинает вопить мерзким и самодовольным тоном: «Я понимаю, что вам неинтересно, но будьте добры развернуться и смотреть на меня. Вас же не насильно привели!» Так я все последующее время, пока участники сделки подписывали договор и о чем-то с ним беседовали, смотрела ему прямо в глаза, не отрывая взгляда. Ему явно было не по себе. © marimo.angelika / Pikabu
- История, после которой мои бабушка и дедушка в первый раз пошли на свидание. Дедушка работал кассиром, они с бабушкой уже виделись несколько раз. И вот однажды она приходит, а дед, не найдя ничего лучше, чтобы приударить за ней, решает пошутить: «И как ты смогла выжить с такой внешностью?» На что бабушка выдала: «Не знаю, но у тебя-то явно в этом больше опыта». Уже кучу лет счастливы в браке. © tangelok / Reddit
- Мой брат и его жена неплохо кинули меня на деньги, когда мы планировали вместе вложиться в общее дело. Сумма внушительная, но отдавать мне ее никто не собирается. Анонимно донес брату, что его жена якобы изменяет ему с начальником. Напрямую мы не общаемся, но через знакомых знаю, что атмосфера в семье очень напряженная. Хотелось бы, конечно, деньги обратно, но хоть цирком этим наслажусь. © Подслушано / Ideer
- Меня вызвали в школу из-за того, что сын надерзил учительнице. Все было примерно так: моему сыну очень не нравится его класс и он попросил классную руководительницу перевести его в другой. На что учительница язвительно заметила: «В какой класс? Пресмыкающихся?» — и засмеялась. Мой сын не растерялся и парировал: «Татьяна Михайловна, эта шутка такая же старая и бородатая, как вы!» — развернулся и пошел спокойно домой. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз выступал перед публикой. Вдруг кто-то с задних рядов крикнул: «Бездарь, это никуда не годится!» Я подошел к авансцене, поднес руку к глазам, защищаясь от света прожекторов, и просто спросил: «Ты ли это, отец?» © Carl Grant / Quora
- Стояла на заправке в очереди за пожилой парой и девочкой-подростком. Та разговаривала по телефону, и в какой-то момент дед огрызнулся на нее, мол, вообще жить не можешь без своих технологий. На что она моментально выдала, даже не поднимая глаз: «Прости, а разве ты не пользуешься кардиостимулятором?» © SilverLullabies / Reddit
- Моя подруга — невыносимая скупердяйка. За 10 лет ни разу ничего мне не подарила. Но на свою свадьбу потребовала в подарок 10 тысяч, плюс макияж и укладку на халяву (я визажист-парикмахер). Ошалев от наглости, я решила наконец дать отпор. В ночь перед ее свадьбой я обмотала ногу бинтами, сфотографировала и выложила в сеть с комментарием: «Ой-ой, ногу сломала!» В итоге она позвонила чуть ли не рыдая и стала орать, что я ей все испортила. И именно в этот момент мое терпение лопнуло, я высказала ей все и порвала отношения. С тех пор живу себе спокойно и счастливо. © Подслушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые не привыкли пасовать перед обидчиками и виртуозно постояли за себя
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