14 человек, которые не привыкли пасовать перед обидчиками и виртуозно постояли за себя

Наверное, каждому из нас хоть раз приходилось сталкиваться с не очень приятными личностями, которые обожают делать нелепые замечания или хамить на пустом месте. Из-за неожиданности и напора, с которым действуют грубияны, в подобных ситуациях очень легко растеряться и не найти подходящих слов. Однако некоторым людям все-таки удается собраться и выдать в ответ такое, что хочется поаплодировать стоя. Именно таких смельчаков и остряков мы и собрали в этой статье.