14 человек, до которых намеки доходят как до жирафа
Если намек получится слишком тонким, есть риск, что его попросту не поймут. А толстый намек и вовсе не намек. Из-за этой специфической грани случаются потешные ситуации, которые люди потом пересказывают на посиделках с друзьями.
- Недавно столкнулась в магазине с парнем, по которому сохла еще в школе. Мне было 13, ему 15. Играли как-то раз все вместе на улице в мяч, друзей родители домой загнали и мы остались вдвоем. Стою и думаю, что ну вот сейчас он меня поцелует, а он такой: «Было классно, как-нибудь повторим» — и ушел. Так вот. Стоим в магазине, вспоминаем детство, он выдает: «Так хотел к тебе подкатить тогда, даже мама мне говорила: „Чего ты ждешь, сынок?“». Я намекаю, мол, вот сейчас у тебя есть шанс наверстать упущенное, а он такой: «Ага, был рад встрече, пока». © Marie Williams / Quora
- Снимаю комнату. Сосед — симпатичный парень, сразу влюбилась. Но ест постоянно какую-то картошку подгорелую, бутерброды, сосиски. Решила готовить на двоих. Уже две недели готовлю супы, картошечку, плов, салатики. Пересолила пару блюд. Думала, может, спросит: «Ты что, влюбилась?» Но он ест — и ничего. А сегодня случайно подслушала его разговор по телефону: «Блин, она так ужасно готовит, но приходится все есть, терпеть, ведь она мне так нравится». Что же ты, глупенький, молчал? © Палата № 6 / VK
- Мы с мужем около месяца ругались. Купили новую квартиру, сделали там ремонт. Оставалась только мебель. Все самое необходимое обставили, мне для уюта не хватало столика в гостиную. Я месяц ему сверлила мозги, чтобы купил или поехали выбрать вместе. А он вечно говорил: «Не переживай, успеется». Жуть как бесил меня, я целый месяц скандалила. Неужели просто нельзя выполнить такую мелочь? Вчера решила: вот придет с работы, а я прямо при нем соберусь. Поеду в магазин и куплю этот чертов стол. Но муж меня опередил, принес из мастерской деревянное произведение искусства. Делал его своими руками специально для нашей квартиры. Вот я дуреха. © Палата № 6 / VK
- Подруга сама сделала предложение парню. Они встречались 4 года, ей уже 30. Она намекала, на свадьбы подружек водила — ни в какую. В итоге сделала плакат с надписью: «Женись на мне» — и купила два кольца, а парень такой: «Так ты замуж хочешь? А я думал, ты мне намекаешь, что я такой махровый интроверт, поэтому зовешь куда-то все время. Ок, давай поженимся, если хочешь».
- Сидели мы как-то с одним парнем на вершине горы, смотрели на закат. Болтали до двух часов ночи, укрывшись пледиком, я ему даже голову на плечо положила. И тут он поворачивается ко мне и такой: «А как понять, что ты нравишься девушке?» © frapp-my-ccino / Reddit
- Я была молодой и глупой. Однажды встретила парня на год старше. Он оказывал мне знаки внимания, но мне казалось, что я придумываю. Последней каплей стал тот факт, что он сказал, что у меня красивый блеск для губ.
— Спасибо, — ответила я.
— А какой он на вкус? — продолжил он.
У меня из головы вылетело, с каким вкусом помада, я стояла и вспоминала. Говорю, мол, клубника, кажется, и пошла дальше. Разобрались только спустя пару недель. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Вчера со мной случилась такая история. Парень спрашивает:
— А как понять, что девушка с тобой флиртует?
— Ну, например, пока вы разговариваете, она часто к тебе притрагивается.
— Что-то вообще не помню такого.
— Да не может такого быть, — сказала я и игриво шлепнула его по руке.
— Реально, ни одного такого случая вспомнить не могу. © aimeeerp / Reddit
- Одна девчонка сняла с меня шапку, погладила по волосам и вдруг спросила, почему у меня такая шевелюра шикарная. А я начал ей рассказывать, что купил новый шампунь. © Guns_57 / Reddit
- Когда я еще не была замужем за своим мужем, то всячески пыталась намекнуть ему, что хочу отношений. Хоть каких-нибудь отношений. Сказала, что родители уехали на неделю, квартира в моем полном распоряжении и можно зайти вечерком. Он ответил, что мне везет, так как его семья никогда никуда не ездит. Вот что это было, а? Пришлось самой просить его руку и сердце. В браке мы уже 25 лет. И все 25 лет я говорю прямо, не хожу вокруг да около. Ибо останусь с розами вместо любимых ирисов. Или без шубы, но с новыми пуговицами к ней. © Мамба Танго / ADME
- В школе со мной за партой сидела одна девушка. У нас были смешанные уроки: она училась в выпускном классе, а я был младше. Занималась чирлидингом, а я со спортом на «вы». Короче, решил для себя, что не моего поля ягода. Но целый год она постоянно так садилась, что задевала меня ногой. Закончили мы школу, прошло 13 лет, случайно встретились. Выяснилось, что ноги моей она касалась намеренно, а я намеков не понимал. Женаты уже 23 года. © Jack Brennen / Quora
- Расстались с девушкой по ее инициативе. Спустя два месяца она два раза мне почти в лоб намекнула, что была бы не против сойтись. Когда я все обдумал и хотел с ней это обсудить, она ответила, что ей не нужны отношения. Зачем намекала раньше, так и не понял, но забил. А через две недели она позвала меня в совместный отпуск. Есть какая-то инструкция к женщинам? © Подслушано / Ideer
- Когда была маленькая, мне в руки попал каталог Lego. На одной из страниц были представлены милые кукольные домики с домочадцами и мебелью. Я так хотела получить в подарок такой домик, что больше месяца «засыпала» с каталогом, раскрытым на этой странице. Жаль, родители не поняли мои намеки. Прямо сказать о своем желании я стеснялась. © Подслушано / Ideer
- В универе влюбилась в парня. Мы пару раз ужинали после пар вдвоем. Я ему намекала по-разному, а он не понимал. И вот близился День святого Валентина. Я спросила парнишу, не хочет ли он со мной куда-то выбраться. Он согласился и позвал меня в кафе, где мы еще ни разу не были. Прихожу на встречу, все вокруг украшено к празднику. Говорю: «Ой как мне повезло, что в этом году ты — мой Валентин». Парень покраснел, но дальше дело не пошло, я от него отстала. Прошел год. Я призналась, что сильно сохла по нему, а он удивился и не верил, что я это серьезно говорю. © saigonino / Reddit
- А со мной произошла следующая ситуация. Общался с одной девчонкой, мы с ней гуляли на выходных. А через месяц она меня кому-то представила как своего парня. © Salchi_ / Reddit
Вот еще одна подборка про людей, которые совсем не понимают намеков.
AdMe/Народное творчество/14 человек, до которых намеки доходят как до жирафа
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