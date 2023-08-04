14 человек, которые решили снять или сдать жилье и теперь точно знают, кто такие неадекватные люди

Каждый арендодатель уверен в том, что его недвижимость — его правила. Ведь одно дело, когда люди наводят бардак в своей квартире и совсем другое, когда они не берегут чужую собственность. А квартиранты, наоборот, уверены, что раз они платят деньги, то и пользоваться чужим жильем могут на всю катушку.

Когда была беременна, искали квартиру поближе к роддому. Нашли объявление. Территориально прямо супер. По деньгам тоже укладываемся. Звоню. Такой допрос я проходила в первый и последний раз. И почему моя мама живет одна. И почему мы не хотим жить с ней. Когда сказала, что работаю на дому и муж тоже, узнала, что мы нахлебники. Повесила трубку, не выдержав накала страстей, так хозяйка перезвонила и начала мне дальше высказывать, что мы не сможем снять квартиру и что позорим родителей. © Алек-Ра Сел-Ва / ADME

Снимали с подругой комнату в квартире, где проживала и хозяйка. Кухней пользоваться было нельзя — правило аренды. Не беда, кафе в помощь. Однажды приходим домой, а купленных накануне сока и дыни в нашей комнате нет. Мы — к хозяйке. Она их, оказывается, в холодильник убрала «чтобы не пропало». Ну ладно. Утром встаем, топаем на кухню за соком и дыней, а там только корки да пустой пакет в мусорке. Мы — к хозяйке. Ответ: «А я вас предупреждала, что кухней пользоваться нельзя». © Мама Говарда / ADME Бесцеремонные люди часто любят обвинять в своих поступках других. И тому есть не одно подтверждение.

Однажды пришлось срочно подыскивать место жительства и выбор пал на комнату у бабушки, которая на первый взгляд казалась весьма адекватной, за исключением нескольких загонов. Типа, по дому обязательно ходить в тапочках, нужно всегда заправлять постель, а то «вдруг ко мне подружки придут». Что будут делать в моей комнате ее подружки, конечно, никто не объяснил. Но когда она потребовала, чтобы я завтракал на кухне только при свете, даже если я там один — это стало последней каплей и я быстро съехал. © Vlad Mikhalkin / ADME

Когда я искала квартиру, знакомая пыталась сдать мне полуподвальное помещение. Там, конечно, было электричество и вода, но это была прямоугольная комната без окон и с унитазом в углу. А ценник — как за квартиру. Она долго не могла понять, почему я отказываюсь от такого щедрого и выгодного предложения. © Fantom4ik / Pikabu

Подруга сдала студию в другом городе. Через месяц звонит ей соседка с претензией, мол, от детских визгов из той квартиры у нее уже голова раскалывается. «Какие дети? Там одна девушка живет». Ну да, одна, только она придумала себе работу на дому — сидит с детишками, типа частный детский сад. И у нее там по три-четыре карапуза одновременно с раннего утра до позднего вечера тусуются.

На днях пошел смотреть квартиру. Хозяйка говорит: «Жильцы еще не съехали, поэтому при них посмотрим». Ну ок, думаю. Долго звонили в дверь, нам не открыли. Хозяйка выдает: «Ничего страшного, своим ключом открою». И тут я понял, что эту квартиру мы снимать не будем. © chiefinthe / Twitter

Cнимала комнату в двушке, в другой комнате тоже квартирантка жила. Хозяйка квартиры была странной женщиной, вся из себя интеллигентная, но это ей не мешало регулярно заходить к нам без предупреждения, ходить в туалет, шариться в шкафах. Как-то прикопалась к тому, что на дверце старющего шкафа я вешалку-плечики оставила. Высказала, что я так поцарапаю шкаф и вообще нужно убирать все внутрь. Распахнула дверцы, начала рассматривать, что да как, советы давать. Ладно, хоть перекладывать вещи не начала. © North.girl / Pikabu

Снимали двухкомнатную квартиру у дяди. Все было отлично, но через два года дядина жена решила поселиться там же. Мысль о том, что в квартирке площадью 30 квадратов мы будем жить как в коммуналке, да еще и за ту же стоимость, нас не прельстила. А тетушка не могла понять, что тут такого. Мы же в разных комнатах будем. © Melissa / ADME Наглые люди часто прикрываются вопросом «А что такого?», делая вид, что они действительно не понимают, чем так сильно раздражают окружающих.

Сняли квартиру в отпуске. Хозяйка проводит инструктаж: «В квартире прохладно. Можете включать обогреватель круглосуточно. Тарелки и стаканы можете бить — это расходный материал. А вот дверь ломать уже не надо. За дверь уже отдельно придется платить». © schewa** / Pikabu

Снимал комнату в доме, хозяйка жила внизу, и мы с ней делили кухню и ванную. Она не разрешала пользоваться холодильником, но устроила скандал, когда я начал хранить еду у себя. Заходила в мою комнату, не спрашивая, без стука, чтобы «посмотреть» и порыться в моих вещах. Но хуже всего была ее собака — она врывалась ко мне, прыгала на кровати, будила или сидела у дверей, рыча и тявкая. © Clarnico_999 / Reddit

Крыса прогрызла дырку в нашей входной двери и начала рыться в мусорном ведре. В агентстве недвижимости сказали, что это мы виноваты — приманили ее. © Scotteh95 / Reddit

Выбирали квартиру поближе к школе сына, он только в первый класс пошел. Хозяйка была нормальная до тех пор, пока я не уехала в командировку. Она, как узнала, что муж с сыном одни, начала через день приходить, убирать, мыть посуду. Когда я у нее спросила: «Зачем?», невозмутимо ответила: «Я просто следила, чтобы твой муж никого не водил». А затем попросила оплатить этот присмотр и услуги по уборке. © Наталья / ADME

Мой последний арендодатель сказал, что мыши — это наша проблема, но при этом запретил завести кошку, потому что она может драть мебель. Вот только вся мебель там была наша! А когда сломалась входная дверь, этот кадр посоветовал просто оставлять ее открытой. © elmundio87 / Reddit

Снимали квартиру в Лондоне за £ 1,3 тыс. в месяц. Сломался унитаз. Хозяйка не хотела доплачивать за то, чтобы сантехник пришел побыстрее, и спросила, не можем ли мы пока что использовать ведро, «как это делают в некоторых других странах». © unknown author / Reddit