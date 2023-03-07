14 человек, которые столкнулись с чем-то настолько загадочным, что у них волосы встали дыбом

Режиссеры любят снимать ужастики о старых домах с привидениями или зловещих квартирах с полтергейстом. И в реальности бывает, что человек пугается, находясь у себя дома. Иногда загадочным происшествиям находятся объяснения — весьма забавные, но далеко не всегда. Предлагаем вам пощекотать нервы с этой подборкой.