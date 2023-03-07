14 человек, которые столкнулись с чем-то настолько загадочным, что у них волосы встали дыбом
Режиссеры любят снимать ужастики о старых домах с привидениями или зловещих квартирах с полтергейстом. И в реальности бывает, что человек пугается, находясь у себя дома. Иногда загадочным происшествиям находятся объяснения — весьма забавные, но далеко не всегда. Предлагаем вам пощекотать нервы с этой подборкой.
- Очень хотелось в туалет, и коллега пригласила к себе. Сижу и слышу, как коллега чавкает, ору ей: «Приятного аппетита!» Она в ответ: «Ты тоже это слышишь?!» Отвечаю: «Да, ты громко ешь, это даже мило». Выхожу, она смотрит ошарашенными глазами и рассказывает, что до этого никто не слышал, кроме нее. Говорит, что уже год такая фигня. И хату ей сдали подозрительно быстро и очень дешево. Каждый вечер эти чавканья. Боится, но жить выгодно. Сказала, что в гостях никто не задерживается: у всех мигрень начинается, но при этом звуков не слышат. © Подслушано / Ideer
- Я чуть вход в Нарнию не обнаружил: снимал квартиру и был там встроенный шкаф. Открываю его, а там фанерка на задней стенке от старости чуть отошла. Я ее подергал, чтобы поставить нормально, и в итоге вытащил. А за фанеркой — обычная дверь, рассохшаяся от старости, поэтому открыть просто так ее не получилось. Но я же упертый. На следующий день притащил ломик и все-таки смог ее открыть. Не буду мучить: там была еще одна дверь, ведущая в шкаф в соседней квартире. Когда я это понял, вернул все как было, а дверь заколотил. © serg.berezh / Pikabu
- Мне было 19. В гости пришел приятель, и я положил его спать в свою комнату, а сам лег на диван. Ночью я проснулся и открыл глаза. На расстоянии вытянутой руки от меня стояло существо. Ростом около метра. Помню, что у него были волосы, скрывающие большую часть лица. В тот миг все мое тело наполнилось ужасом. Зажмурился и отвернулся к стенке. Дальше я услышал шепот: «Я знаю, что ты меня видишь». Я еще больше испугался. Лежал молча и не двигался, пока не заснул. © Sleepyear3366911 / Reddit
- Моя семья построила дом на горе. В 1900-х там был шахтерский поселок, но эти места давно заброшены. Однажды вечером вся семья была дома. Я стоял в прихожей, и вдруг засов на входной двери стал отпираться и запираться сам собой. Мама подошла к двери, открыла ее, а там — никого. Она закрыла дверь и сказала: «Это был просто ветер». Я говорил с соседом, он тоже считает, что в этих местах есть что-то злое. © Pasayten_Slim / Reddit
- Я как-то снимала квартиру: с хорошим ремонтом, все дела. Но по ночам слышала на кухне жуткие звуки. Будто кто-то ходит по потолку. Потолок был с такой пластиковой отделкой. И вот звук, будто кто-то ходит по нему, проминая этот пластик. Жуть! Оказалось, все дело в том, что я на кухне на ночь оставляла форточку открытой. И из-за перепада температур пластик и трещал. © Аноним3578414 / Ideer
- Сняла комнату в квартире. В одной жила, другая закрытая была. Больше никого в квартире не было. И вот эта закрытая комната меня очень пугала. Мало ли что там закрыто? В первую ночь мне не спалось, страшно было. Вторая ночь. Я закемарила — и вдруг будто мою голову положили между ударными тарелками и ударили по ушам. Грохот жуткий. И вдруг внезапно все оборвалось. Я чуть не поседела, лежала тряслась и думала: «Что за звук?» Дотряслась до рассвета, пошла обследовать квартиру. Оказалось, в ванной комнате большой цинковый таз, висящий под потолком, упал на кафель. У меня все. © 11ore11 / Pikabu
- Мы с мужем сняли дом. Ничего странного не происходило, пока однажды телефон мужа не слетел со стола, не перевернулся в воздухе и не упал на пол. Это была первая странность. Была я одна дома, сидела на кровати в телефоне. Отошла в туалет, вернулась — нет телефона. Нашла его внутри пододеяльника, который застегивается на молнию. Мы завели кошку, и странности сразу прекратились. © Keshet279 / Reddit
- Муж принимал душ в ванной, а я была в комнате. Он зовет меня и спрашивает, что я хотела. Оказывается, он видел женщину через занавеску в душе и решил, что это я. Через пару недель в гости пришел племянник. Мужа дома не было, ребенок смотрел мультики. И малыш сказал, что видел мужчину, который вошел в нашу спальню. Излишне говорить, что я не заходила в спальню, пока муж не вернулся. © ChampionQuirky2482 / Reddit
- Подруга сняла квартиру в старом доме. Я осталась у нее на ночевку. Честно скажу, чувствовала себя неуютно, может, потому, что там было как-то пусто и еще не обжито. Утром подруга спрашивает: «Ну, как спаслось? Бабушка тебя не тревожила?» Я: «Какая еще бабушка?» Тут подруга и объяснила, что раньше здесь жила бабулька, как отошла в мир иной, так родственники квартиру и сдали. И теперь то свет мигает, то вилки со стола сами падают. Ночевать я там больше не оставалась.
- Дочке 5 лет — спит за стенкой с открытой дверью. Просыпаюсь ночью от бормотания в дочкиной комнате. Понимаю, что голос мужской и такой — дикторский. Вот, думаю, коза: смотрит планшет. Заглядываю в комнату — дочь спит. Планшет на зарядке за кроватью на полу светится. Сам, значит, работает. Я поднимаю его, подношу поближе к лицу — и тут на весь экран это: жуткое лицо с огромным ртом и зубищами. Как я тот планшет швырнула! Кое-как трясущимися руками отключила и поскакала к мужу под бок. Еще час, наверное, не могла уснуть. До сих пор не понимаю, как планшет сам включился, да еще и такую дрянь стал показывать. © Nehotja / Pikabu
- В детстве я лежала в постели и видела, как тень какого-то маленького человека выбежала из родительской спальни, этот человечек спустился по лестнице. Я даже услышала шаги. Через пару секунд из комнаты вышла мама, и я спросила, что это было, но она сказала, что ничего не видела. © omf0503 / Reddit
- Сестра снимала квартиру. Однажды пришлось у нее заночевать, она постелила мне на диване в гостиной. Лежу, не могу уснуть, ощущение странное, словно кто-то следит за мной, но не злой. А такой изучающий как бы взгляд. Только начала засыпать, и кто-то как прыгнет на ноги. Перепугалась, вскочила, врубила свет. Нет никого. Сестра тоже выскочила из спальни. В общем, этой ночью мы спали с ней на одной кровати в спальне. Сестра потом призналась, что уже пару раз такие эксцессы случались с подругами, причем именно на диване. Котов сестра не держит. Утром на ногах, куда это что-то запрыгнуло, обнаружились красивые такие синяки. © Tell.amonet / Pikabu
- У меня на участке 2 дома: один старый, второй еще не достроен, но жить уже можно. Так вот, в старом доме ночью часто слышен звук работающего дизеля. Открываешь окно — на улице тишина. Закрываешь окно — дизель работает. Дом бревенчатый, одноэтажный, канализации нет. Слышу не только я, но и моя жена и дети. Звук приглушенный, как будто вдалеке. Но уже лет 10 так. А в новом доме — он через 20 метров — ничего такого нет. © Mr.CMYK / Pikabu
- Я вырос в очень старом доме, который моя мама унаследовала от своих родителей. Однажды ночью я был дома совсем один — сидел и играл на компьютере. Моя комната находилась наверху и имела 2 входа: одна дверь вела в прихожую, а другая — на чердак. Итак, я сидел за компом и услышал шепот из-за двери на чердак. Кто-то звал меня по имени: «Открой, открой». Ну я подумал, что это мой брат вернулся от друзей и хочет меня разыграть. Тогда я решил обойти дом, залезть на чердак и напугать брата. Подхожу к двери на чердак, а она закрыта! Вернулся в комнату. Шепот продолжался еще минут 20. Я его игнорировал. Мне было 14. Сотовых тогда не было, а позвонить со стационарного в полицию мне просто не пришло в голову. Больше этот шепот не повторялся, но были и другие странные случаи. Иногда я думаю, что бы случилось, если бы я тогда открыл дверь. © Tough_Stretch / Reddit
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AdMe/Народное творчество/14 человек, которые столкнулись с чем-то настолько загадочным, что у них волосы встали дыбом
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