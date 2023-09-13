14 человек, которые так влипли, что до сих пор вспоминать и стыдно, и смешно
Бывают такие ситуации, что нарочно не придумаешь: то в стирке вдруг находятся чужие женские трусики, а муж клянется, что в глаза их раньше не видел, то коллеги устраивают вечеринку в честь вашего дня рождения не в вашу смену. В такие моменты не знаешь, что выбрать: то ли сквозь землю провалиться, то ли похохотать до слез.
- Ужинали с женой в нашем любимом ресторане. Супруга отлучилась в дамскую комнату, в это время администратор подошел ко мне и тихонечко говорит: «Тут Настя недавно была. Вас искала». Я в непонятках: «Ну, окей». Моя супруга как раз вернулась из туалета, стояла у администратора за спиной и все слышала. Дождалась, пока тот уйдет, и спросила меня, что еще, блин, за Настя? Я начал оправдываться, что даже не знаю человека с таким именем. А жена вдруг как засмеется и говорит, что верит мне, потому что у меня все на лице написано. Спустя годы это стало семейной шуткой: когда я опаздываю или куда-то ухожу, женушка говорит мне передать привет Насте или не заставлять Настю ждать. © HavingNotAttained / Reddit
- Возвращалась с дачи в соответствующем виде и решила шикануть — от метро доехать на такси. Заказала бизнес-класс, потому что он был ненамного дороже, чем эконом. Блин, пришлось же побегать мне за этим мерсом, а он все от меня отъезжал. Потом водитель 500 раз извинился, но так и не признал, что встретил меня все-таки по одежке. © Anna Eternal / VK
- Просыпаюсь как-то от того, что моя девушка в ярости швыряет мне в лицо лифчик и кричит, что я ей изменяю. Я в глаза этот бюстгальтер раньше не видел. Пришлось аргументированно объяснять, что ну никак я не мог привести свою гипотетическую любовницу домой к моей неработающей девушке, причем без ведома последней. Это заставило ревнивицу успокоиться, но мы до сих пор не знаем, откуда лифчик взялся. © Patsnation8728 / Reddit
- У нас в отделение на работу пришла новенькая санитарка. Молоденькая, неопытная. Просто готовая мишень для приколов. Кормит с ложки больного. Он наелся, а она подбегает ко мне:
— А он больше не хочет!
Говорю ей:
— Сама доедай!
Она:
— Как? Я не хочу!
Я ей:
— У нас порядок такой! Не хочешь — иди к заведующей, спрашивай у нее разрешения не доедать.
И пошла ведь! Я уже и пожалела, что сморозила такое, сижу, жду люлей от заведующей.
Но тут приходит санитарочка с совсем очумевшим лицом и говорит:
— Я ей сказала, как вы велели.
— И?
— А она мне ответила: «Оставь, я сама доем!» © adedas / Pikabu
- Однажды я увидела, как плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, и когда я вышла с покупками, мне стало его жаль. Я подошла к нему, предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. Оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженым через секунду. Мне было жутко стыдно и неудобно за неудавшееся «доброе дело» и за то, что смутила человека. © Подслушано / VK
- Коллеги как-то устроили мне в офисе вечеринку по случаю дня рождения. Вот только они не знали, что я работаю в ночную смену. Поэтому ели и праздновали без меня. © bruckkhy / Reddit
- Однажды занимался стиркой. Вытаскиваю из машинки трусики и, не глядя, бросаю их своей подруге со словами, что нашел ее белье. Она посмотрела на меня и спокойно так говорит: «Это не мой размер». Я аж закашлялся. Пораскинув мозгами, решил, что они принадлежали подруге кого-то из моих соседей по комнате. Вероятно, трусы каким-то образом попали в мою стирку, когда я съехал. © Not_Bernie_Madoff / Reddit
- Как-то по дороге с работы зашла в ателье, заглядевшись на дивные шубки в витрине. Понимала, что вряд ли это мне будет по карману, но от чего ж не поиграть в богачку?
Зашла, там милые девушки и один молодой человек суетятся вокруг шуб. Подхожу к первой попавшейся — высокая длинноногая блондинка, кого-то смутно напомнившая — и что-то ее спрашиваю про заказы. Она мило мне улыбается и отвечает.
Подходит другая, я с ней щебечу о шубках и мехах, чувствуя себя «красоткой» Джулией Робертс на Родео Драйв.
Краем глаза вижу, как блондинка меряет прелестную шубку и вертится перед молодым человеком. Думаю: надо же какой сервис! Молодой человек, наверное, своей девушке шубку выбирает, а продавщица ему показывает, как оно красиво.
И только дойдя до метро я понимаю, что блондинка — никакая не продавщица. А покупательница. К тому же — известная певица. © Jenny / ADME
- К нам в салон «Киа» как-то зашел странный мужик, да еще пах так неприятно, что менеджеры косились и даже хотели с охраной вывести его, чтоб посетителей не пугал. А через полчаса он купил новую «Киа Соул» за наличку под полный расчет. © Марина Щербакова / VK
- Когда мне было 4 года, мы с мамой гостили у ее родителей. В один из дней мама с бабушкой ушли по своим делам, а я осталась с дедом и младшим братом мамы. У дедушки была ручная машинка для стрижки волос, и я увидела, как он стрижет моего дядю. Конечно, я тоже очень захотела постричься! Дед был с чувством юмора и безумно любил меня, отказать не смог. Вернувшись, мама с бабушкой были в шоке, увидев меня лысой и довольной. Дед получил люлей, но сказал им: «Волосы отрастут, а радость ребенка бесценна!» © panzermarder / Pikabu
- В магазине примеряла джинсы. Из соседней кабинки постучали и робко спросили:
— Простите, вот вы, рядом, вы — женщина?
Подумав, я честно ответила:
— Скорее всего, да.
— Ой, женщина, помогите мне! Только тихо, прошу вас!
Я осторожно заглянула в кабинку. А там была наивная дама, убедившая себя в том, что сможет впихнуть свой 52-й размер в узкую юбку-карандаш двумя размерами меньше. И впихнула. Но встал вопрос, как выпихнуться. Юбка застряла намертво.
— Давайте позовем продавца, — предложила я.
Но дама, уже вся в слезах, взмолилась:
— Вы что?! Обвинят, что я испортила вещь! Вы вот тут потяните, она пойдет! Я тянула в разных местах. Она не шла. Наше сопение и копошение не осталось незамеченным, и в кабинку ворвались две бдительные продавщицы, за ними маячил охранник. Я объяснила, в чем проблема. Девицы прониклись сочувствием к несчастной. В следующие полчаса мы выслушали кучу добрых советов (вплоть до «намылить бока»). Коллективный разум — мощная вещь, и объединенными усилиями жертва была вызволена из удавьей юбочной хватки.
При спасательной операции никто, включая юбку, не пострадал. Отпоив даму минералкой, самая активная девица сердито сказала:
— Женщина, зачем вы взяли этот размер, разве не видели, что вам мало?
А обессиленная дама вздохнула:
— Видела. Но я надеялась. © isterysha / Pikabu
- Однажды я нашла в белье чужие трусики. Вытаскивала из машинки рабочую одежду мужа и — сюрприз — миниатюрные стринги. Я сама далеко не XS ношу, поэтому вопросы возникли. Муж божился, что не знает, откуда они взялись. Ну я и отправила фотографию трусов в семейный чат. В ответ получила сообщение, что они принадлежат подруге моего племянника. Она гостила у нас, когда внезапно у нее начались месячные, и девица просто бросила стринги в нашу стирку, не сказав никому ни слова. © MrsLoki12Odin / Reddit
- Моему отцу 70 лет, он ходит с палочкой после замены сустава, ездит на хорошей машине, имеет более-менее нормальную пенсию, в общем, не бедствует. Ждал меня как-то на парковке у дверей магазина, чтобы взять один из пакетов. А на нем была одежда грибника. Подходит к нему девчушка лет 20 и предлагает буханочку хлеба и карамелек насыпать, добрая душа. Тут выхожу я, отец берет у меня один из пакетов, садится за руль, лицо девушки в полном недоумении. Милота! © Подслушано / Ideer
- Понедельник, утро. Собираю дочку в детсад. Замечаю, что она надела левый сапог на правую ногу. Думаю, мол, сейчас наденет правый на левую и сообразит, что тут что-то не так. Не тут-то было! На левую ногу она надела левый сапог! Второй левый! Тут я наконец проснулся и осознал, что они действительно оба левые, да еще и разных размеров. Позвал жену. Жена смекнула моментально: открыла детсадовскую группу в WhatsApp, а там уже болтается вопрос: «Чей ребенок в пятницу ушел домой в розовом левом сапоге 28-го размера? У нас ваш правый сапог!» © panzermarder / Pikabu
Каждому человеку хоть раз хотелось провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а еще лучше стереть себе память. Ведь неловкие ситуации, которые вызывают чувство стыда, наш мозг хранит годами. Люди поделились историями, за которые стыдно так, будто они произошли с нами.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые так влипли, что до сих пор вспоминать и стыдно, и смешно
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