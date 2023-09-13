14 человек, которые так влипли, что до сих пор вспоминать и стыдно, и смешно

Бывают такие ситуации, что нарочно не придумаешь: то в стирке вдруг находятся чужие женские трусики, а муж клянется, что в глаза их раньше не видел, то коллеги устраивают вечеринку в честь вашего дня рождения не в вашу смену. В такие моменты не знаешь, что выбрать: то ли сквозь землю провалиться, то ли похохотать до слез.