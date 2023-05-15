14 человек, которые за словом в карман не лезут, когда к ним подруливают хамы
Некоторые люди в ответ на хамство умудряются выдавать такие перлы, что хоть записывай. Удивительно ловко у них получается осадить наглеца, при этом не опускаясь до каких-либо оскорблений.
- Сегодня впервые в жизни на неуместное замечание какой-то бабульки в автобусе не смолчала, а ответила. И знаете, она опешила и ничего мне в ответ не сказала. Видимо, я сломала какую-то автоматическую программу в ее голове. Просто я уже не могу терпеть эти советы, рекомендации, замечания и мысли по поводу и без. Да, у меня тату на всю руку. Да, я хорошо подумала перед тем, как его сделать. В старости жалеть не буду. Да, оно со мной на всю жизнь, но это не так страшно, чем все время жить без чувства такта. Не терпите хамство в свою сторону. Без мата и ругани можно одной фразой таких бабулек на место поставить. © Палата № 6 / VK
- Еду домой на метро. Пересадочная станция, народу выходит много. Тетка, ожидающая на платформе, когда все выйдут и она сможет зайти, стоит и перекрывает на треть прохода. Пассажиры обходят молча. На лице у тетки написано нетерпение. И вот последней из вагона пытается выйти девушка. Тетка ее чуть ли не выкидывает из вагона рукой со словами: «Задолбали, черепахи!» — и вваливается в вагон. Я к ней подхожу и говорю: «Если бы вы не перегородили выход, то все вышли бы гораздо быстрее. И всем комфортнее было бы». Стоит красная от злости. Молчит, но пыхтит что-то под нос. Надеюсь, задумалась. © Ikarius / Pikabu
- На работе у нас новенькая, получила должность по блату. Работала плохо, на всех пыталась повесить свои косяки. Однажды смотрю, как она взяла мой отчет на 15 страниц и понесла директору. Недолго думая, тоже захожу в кабинет за ней и говорю: «Простите, я тут некоторые расчеты не сделала, там парочка ошибок, можно я исправлю и верну?» У нее был неприятный разговор с директором, а когда она вышла, я спросила: «Ну как поговорили?» © Aiku / Reddit
- Начальница рассказала. У нее татарские корни. Однажды ехала она в командировку с коллегой в поезде, вскоре к ним присоединились двое мужчин — отец и сын. Познакомились. При этом пассажиры оказались татарами и общались между собой на татарском. Обсуждали достоинства дам, их изъяны, кто кому больше понравился и прочие довольно пикантные темы. Она все это слушала, но терпела: путь был недолгий. И когда с коллегой выходили на своей станции, она им на прощание сказала по-татарски: «До свидания! Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». С ее слов, ради их взгляда стоило и потерпеть всю эту болтовню. © Оперный театр / ADME
- Чуть-чуть о себе. Я не люблю склоки и выгляжу как школьница, хотя по паспорту 30 лет скоро. Стояла как-то в километровой очереди на почте. Передо мной стоял взрослый человек с нарушением речи и частично двигательного аппарата. Доходит очередь до этого дяденьки. Кассир начала орать на этого мужичка так, будто он ее ограбил. Оказалось, все из-за того, что он не заполнил данные на получение посылки. Эта женщина орала: «Зачем приперся? Иди и ищи, кто заполнит, я не буду за тебя заполнять». Честно, от шока челюсть моя пробила пол и почти постучалась в ад. Все остальные, опустив взгляд, уставились в ноги и молчат. По взгляду дяденьки я поняла, что он ей не ответит. На середине ее ора я громко на весь зал выдаю: «Я заполню! В чем проблема-то?» — и смотрю ей в глаза. Все на меня уставились, а тетка чуть не задохнулась от удивления. Я подошла, заполнила извещение. Дяденька чуть ли не со слезами на глазах начал благодарить. © Severonelove / Pikabu
- Моя пожилая мама шла по улице, и ей навстречу неожиданно выскочил подросток лет 12. И как заорет в надежде испугать. Остальные ребята высыпали поржать. Мама не растерялась и ответила ему, при этом не нагрубив. Она просто с жалостью посмотрела на него и посоветовала: «Мальчик, скажи своей маме, чтобы она тебя к врачу сводила!» © Узянова Ната
- Как мать 2 детей, я привыкла к тому, что случайные женщины в возрасте 60+ могут позволить себе высказывать недовольство в мою сторону. Например, по поводу того, что ребенок без шапки, хотя на улице тепло. Сегодня впервые столкнулась с тем, что такие женщины могут прицепиться не только по поводу ребенка, но и по поводу меня самой. На улице +20 °С. Иду в футболке. Навстречу женщина лет 65, закутанная в шарф, в шапке, куртке с меховым воротником. Она издалека заприметила меня, прицельно срезала путь в мою сторону и выдала: «Вот это тебя разжарило! Что это ты разделась?» И все в таком духе. А я в ответ говорю, мол, тепло же. Она: «Нет! Еще холодно вон как, надо тепло одеваться! Мне вот холодно». Я ей: «Это потому, что вы уже старая, а я еще молодая». И пошла дальше. © permyakova.revda / Pikabu
- Постоянно сталкиваюсь с «критикующими вопросами». Но круче всех отожгла сегодня лор-врач. На мою жалобу, что на миндалинах какие-то пузырьки, она рявкнула: «И кто это вам разрешал горло разглядывать?!» Класс. Пришлось ответить, что это мое горло, хочу и разглядываю. Кошмар, короче. © K0gteT0chka / Pikabu
- Мне хорошо за 30 лет. Выгляжу гораздо моложе, не то чтобы совсем девушкой, но обращение «женщина» я еще не слышала. Работаю в магазине. Вчера покупатель с криком «Девушка!» зовет меня помочь определиться с выбором. Я подошла, а он говорит: «Ой, извините, я думал, что вы девушка». Я просто улыбнулась и ответила: «Ничего, я тоже подумала, что вы мужчина». Выражение его лица в тот момент было бесценно. На звание молодухи не претендую, но как минимум это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
- Раньше работал в фотостудии. Я не фотограф, но какие-то вещи знаю. Пришел как-то фотограф лет 50. Начал разглагольствовать, что оборудование наше не работает, что он тратит свое время аренды, чтобы его настроить, а ничего не получается. Его камера, мол, никак не подключается к осветительным приборам. И все это на глазах клиентов. Стоит он, значит, поливает меня грязью, а я просто подошел и молча подключил за минуту оборудование. Никогда не видел, чтобы взрослый мужчина так краснел. © ashrae9 / Reddit
- В детстве был свидетелем разговора. То ли взрослый во дворе, то ли вожатый в лагере, уже точно не помню, отчитывал одного парня. И лентяй он, и неряха, и делает все плохо, и такой-сякой. Когда словесный поток иссяк, «обвиняемый» просто спросил: «Это все ты. А я кто?» © TheTavrist / ADME
- Ехали с мужем на подъемнике с горы, с нами рядом были 2 пацана лет 12–13. Они сидели и поливали грязью всех в кабинке, общаясь по-французски. Мол, люди тупые, по-французски не понимают. И тут мой муж им выдает: «Ребята, а вы уверены, что мы здесь все реально настолько тупые, как вы описываете?» На чистом французском. Ибо 5 лет жил в Лозанне и Женеве. И добавил еще пару воспитательных выражений. У пацанов рот закрылся моментально, глаза размером с блюдца. © Nastya_Swiss / ADME
- Я работал в службе технической поддержки в университете. Однажды сидели на работе, а коллега, который кичился тем, что он самый умный, никак не мог подключить мониторы. Уже 10 минут корячился, но все без толку. Предложил ему помощь и в ответ услышал тираду о том, что он работает с компьютерами всю жизнь и помощь ему не нужна, особенно от таких, как я. А я ответил просто: «Ладно, прости, я просто хотел сказать, что, по моему мнению, мониторы нужно подключить к розетке». Он покраснел мгновенно. © Ryan233tiger / Reddit
- Однажды пришла с племянницей лет 10 в бассейн. Перед выходом она стала сушить волосы, а фен только один на всю раздевалку. Сушила недолго, но за ней с недовольным лицом встала женщина, буквально нависла над ней и недовольно так: «Ну и скоро ты свои волосы уже досушишь?» И все это таким тоном противным, с таким посылом, мол, волос-то у тебя немного. Не ожидала от племяшки, но та в ответ выдала: «У меня хотя бы голова на плечах есть, а вы что сушить будете?»
Здорово, когда получается осадить наглеца сразу, а не тогда, когда ложишься спать и мысленно прокручиваешь в голове весь диалог со словами: «Вот так нужно было ответить». Искренне завидуем находчивым людям.
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые за словом в карман не лезут, когда к ним подруливают хамы
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