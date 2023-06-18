14 человек, которым есть что рассказать про тату

Татуировка — дело серьезное, это вам не переводка, которую потом легко отмыть под душем. К такому мероприятию нужно подходить тщательно все обдумав, обязательно представлять, что вы хотите видеть в итоге. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые уверены, что татуировки — это круто.

В бонусе расскажем про бабушку, которая может забыть все на свете, кроме тату салона мужа любимой внучки.

Сделала себе тату и на семейном ужине показала родне. Мама возмущалась: «Как так, это на всю жизнь, в старости будет некрасиво». На что моя 87-летняя бабуля сказала: «Милочка, в старости будет стремно все и без татушек, а так ей будет хоть что вспомнить, в отличие от тебя». © Палата № 6 / VK

Давно хотела сделать тату. Очень долго выбирала рисунок, мастер несколько раз переделывала, прежде чем набивать. Все знакомые, которые видели татуировку, спрашивали, с чем она связана и что символизирует. Я что-то на ходу придумывала про гороскопы и символы. Через полгода приехала в гости к бабушке, где не была уже много лет и где прошло мое детство. Села на любимое место и уперлась взглядом в картину. Вот откуда мое тату. Из самых счастливых воспоминаний. © Подслушано / Ideer

Мы с братом набили татуировки с числом пи. Люди часто предполагают, что я люблю математику, раз сделала такое тату. А нас с ним просто усыновили 14 марта — в этот день отмечается неофициальный праздник числа пи. © Tina Bauer / Quora

«Мой 70-летний папа сделал свою первую татуировку в знак своей любви к моей маме, которой 73. Это было в честь 50-летия их отношений»

«До последнего вздоха».

У меня забит «рукав» — тату на всю руку. Спокойно шел по городу, остановился на светофоре и вижу пристальный взгляд бабульки. Ну, думаю, сейчас выскажет все по шаблону. Тут она ко мне подходит и спрашивает: «Эта штука смывается?» На мой ответ последовали слова: «Молодец! Отрывайся, пока молод, а то потом вспоминать нечего будет». Шаблон сломан. Улыбка была до ушей. © Подслушано / Ideer

У моих сыновей есть тату. У старшего забит рукав, очень красиво и отлично сделано. Получает много комплиментов. Одна бабушка сказала — какая красота, даже на выставки ходить не надо. Было очень приятно! © Наталья Натали

Люди, выступающие против татуировок, такие забавные. Представьте, что вы отказываетесь нанимать человека, который целую вечность сидел и терпел боль ради одной единственной цели. Такие люди доводят начатое до конца, они выносливы и упорно добиваются своего любой ценой. © JM_Luna / Twitter

«Эта татуировка много значит для меня: это день, когда родился мой дедушка. Но, кажется, я сделал ее слишком большой и не в самом удачном месте»

Я мастер татуировок. И не воспринимаю всерьез людей, которые приходят делать парные рисунки. Например, имена друг друга, инициалы с датами или одинаковые символы в честь своей великой и единственной любви. Как правило, в течение года они же прибегают сводить тату или перекрывать, потому что расстались / разлюбили. Мне, конечно, лучше: они мои постоянные клиенты. Но так и хочется спросить: «Зачем?» © Подслушано / Ideer

Однажды в ресторане заметила на руке у женщины татушку и сделала ей комплимент. Она спросила, есть ли у меня тату? Я ответила: «Боюсь, что устану на нее смотреть постоянно и однажды она мне разонравится». Дама сказала, что татуировки как дети — любишь их даже если они поднадоели. © Dushka Zapata / Quorа

У одного из моих крупных начальников были набиты «рукава» на обеих руках и он с гордостью показывал их в офисе. © idealmango / Twitter

Мне 22, недавно сделала татуировку на все предплечье. Мама была в ярости, ведь я ее даже не предупредила. Мы живем в разных городах. Потом мы встретились, и она постоянно ворчала на меня из-за этого. Но затем прошло какое-то время. Она массажист и как-то сделала мне массаж, а потом гладила так нежно по руке, где татуировка. В этот момент я поняла, насколько сильна материнская любовь и как я ее люблю. © Подслушано / Ideer

Когда мне было 17 лет, я была очень худенькой и глупой. С мыслями о том, что ни за что не поправлюсь, я сделала себе тату на спине: большие цветные лилии. Теперь мне 30, двое детей и 61 кг веса. И лилии уже не те... © Подслушано / Ideer

Обедали в ресторане и дочка углядела у парня на руке татушку, похожую на персонажа из какого-то ужастика. Она похвалила ее и тут оказалось, что это портрет его дочки, просто работа ужасного качества. Мы ели сдержали смех, чтобы не обидеть человека. © Ari Dell / Quora

У меня три татуировки и я бы еще сделала. Мне нравится волчица, ястреб и саламандра. Мечта с юности, смогла осуществить в 34 года, это зрелые татуировки, никогда не жалела. © Оксана Бельтюкова

Учусь водить. Много нервничаю, так как до этого никто не учил. Ехала на 5-е занятие в метро, на тот момент вроде уже привыкла к машине и к самому процессу. Обратила внимание на парня с довольно старой татуировкой: крупным красивым почерком на внешней стороне кисти левой руки было написано: «Правая». Я еще подумала: «Забавная татуировка. Интересно, не путается ли сам?» В тот же день впервые перепутала лево и право. © Подслушано / Ideer

Бонус

У бабушки прогрессирующая деменция: иногда забывает, чем я занимаюсь, сколько мне лет и так далее. Но каждый раз спрашивает, есть ли у моего мужа клиенты в тату-студии. И когда

я говорю, что есть, она выдает: «Находятся ведь дураки». © DILLIGAF** / Pikabu

