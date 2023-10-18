14 человек, на которых богатство свалилось так внезапно, что они и ахнуть не успели
Пожалуй, каждый из нас задумывался хотя бы раз, что бы он сделал в первую очередь, если бы внезапно разбогател, и как бы потом распорядился остальными деньгами. На героев сегодняшней подборки неожиданно свалилось богатство, и они поделились с читателями, как это повлияло на их дальнейшую жизнь и отношения с окружающими.
- Мы оба из бедной семьи. Когда встречались, порой одну буханку хлеба ели два дня, потому что больше ничего не было. Муж вложил все свои деньги в бизнес, который открыл еще в университете, и мечтал разбогатеть на нем. Бизнес в итоге стал успешным, и сейчас мы очень богаты. Но теперь оба кидаемся из крайности в крайность. Я боюсь снова вернуться в то голодное время и коплю каждую копейку, начала экономить еще больше. А у мужа крыша поехала из-за больших денег. Он теперь покупает все дорогое. Приобрел огромную квартиру. Покупает только эксклюзивные вещи. Я перестала готовить, потому что каждый день нам привозят из ресторанов. Я бешусь, не могу успокоиться, но и муж не может взять себя в руки. Говорит, что наконец-то он будет жить так, как хотел и стремился. Еще и меня просит жить, как живут жены богачей. Я устала и от своего страха, и смотреть, как муж тратит уйму денег на одежду. © Подслушано / Ideer
- Я богатый, но это не моя заслуга. Точнее, не полностью моя. Дело в том, что мне повезло. Вот так просто с неба свалилось богатство, когда туда отправился мой дядя, единственный брат папы, который решил, что я достоин трех квартир, семи слитков золота, дачи и маленького, но довольно знаменитого ресторана. Я смог втянуться и не упустить свою удачу. И меня бесит, когда люди спрашивают, как разбогатеть. А я не знаю как! Знаю, как удержать удачу, но о старте я и понятия не имею. А люди думают, что я эгоист и не желаю другим успеха и денег. © Подслушано / VK
- Выиграла в лотерею почти миллион. Половину раздала на благотворительность: часть — в детдом, часть — в организацию, которая заботится о домашних животных. Заасфальтировала площадку и тротуар перед домом (живу в старенькой пятиэтажке). Себе купила холодильник. Немного положила на накопительный счет, остатками оплатила услуги стоматолога для отца и курс массажа для мамы. Считаю, что все сделала правильно. © Подслушано / Ideer
- Я как-то раз дома конверт с деньгами нашел (мне на тот момент было 7 лет). Пошел и накупил кучу сладостей, денег оставалось ещё много... В течении 4 дней я забот не знал, покупал все, что хотелось. А потом батя обнаружил пропажу конверта и меня, поедающего вкусняшки... Ох и влетело мне! Он до сих пор со смехом вспоминает, а вот мне не смешно. © Exess / Pikabu
- Моему мужу крупно повезло с работой. Он получил кучу денег, а затем богатство ударило ему в голову. Супруг решил, что ему нужен кто-то получше меня. На момент развода у нас было двое маленьких детей и 3-й на подходе. Однако муж не учел, что в Калифорнии при разводе я получу половину всего и он не имеет права это оспорить. Я осталась бы без средств к существованию и не смогла бы обеспечить детям достойное будущее, если бы не законы штата. Отстойно быть замужем за богачом, если он плохо к тебе относится, но развестись с ним — бесценно. © Jenna Miles / Quora
- Если честно, то с появлением богатства из моей жизни исчезло много людей. Да, сейчас я многое могу себе позволить, чего раньше не мог, и знаете что? Люди любят тебя лишь тогда, когда ты находишься с ними в одной лодке. Тем не менее я предпочту одиночество временам, когда у меня ничего не было. © Unknown author / Reddit
- С девушкой вместе 3 года. Летом собирались пожениться. В январе мой стартап выиграл конкурс и привлек инвесторов. Внезапно родня девушки приняла меня, хотя до этого не звала даже на семейные праздники. Теперь ее родственникам всегда что-нибудь от меня надо: просят то устроить на хорошую работу, то одолжить неприлично большую сумму денег. Я всем отказываю. Девушка обижается и бесится. Постоянно ссоримся. Уже передумал жениться, но боюсь, она подумает, что хочу расстаться не из-за ее наглой родни и ее истерик, а потому, что вдруг разбогател. © Подслушано / Ideer
- За довольно короткий промежуток времени у нас существенно увеличился доход, и мы с мужем купили дом своей мечты. А вот о чем мы никогда прежде не задумывались, так это «а дальше-то что?». Большая часть нашей жизни проходит в мечтах о том, чего мы, возможно, никогда не получим или получим, но в отдаленном будущем. И когда наши желания вдруг воплощаются в жизнь гораздо раньше, чем мы ожидали, возникает вопрос: что нам делать? Это может выглядеть глупо, но именно в такой ситуации мы с мужем и оказались. О чем же нам мечтать дальше? © Ecstatic-Cause5954 / Reddit
- Когда наша семья стала более состоятельной, почти все отношения с другими людьми испортились. Теперь я от всех знакомых жду, что они попросят помочь финансово, а не то, что они хотят пообщаться со мной. А родственники даже не присылают подарки моим детям на Новый год, потому что «у детей есть все, что они пожелают». И все, естественно, уверены, что мы обязаны выручать родственников, у которых возникли финансовые трудности. © Unknown author / Quora
- Знаком с человеком, который выиграл огромную сумму. Его охватил дикий страх, что организаторы заберут лотерейный билет. Они с женой переехали на другую квартиру, выкинули телефоны. Под чужой фамилией, с карманчиком в трусах, в котором лежал заветный билет, он добрался до столицы, где и получил свой выигрыш. Говорил, что эти деньги жгли ему руки, и быстро избавился от них. © Подслушано / Ideer
- Всю жизнь имела средний доход, и подруги у меня такие же: на что-то копят, кредиты, ипотеки, долги. Потом у меня получилось разбогатеть: крупно рискнула, вложив последнее. Теперь стабильный отличный доход, могу позволить дорогие машины, путешествия, очень хорошую одежду. Сначала делилась этой радостью с подругами, по возможности помогала, чем могла (оплачивала курсы языка, давала денег в долг и «забывала»). Они быстро сели мне на шею и стали уверять, что мне просто повезло и я скоро обанкрочусь. © Подслушано / VK
- У меня есть две подруги, которые стали богатыми. Одна из них вообще не изменилась: продолжала уважительно относиться ко всем, не выставляла напоказ дорогие вещи, не тратила деньги впустую. А вторая испортилась: стала тратить деньги на пластических хирургов, дорогие автомобили и одежду. А еще оставила в прошлом старых друзей и позабыла об этике и морали. © Lorraine Pitts / Quora
- Внезапно я получила большую сумму после продажи компании и испытываю смешанные чувства. Дело в том, что мне кажется, будто я всего этого не заслужила. Я просто оказалась в нужное время в нужном месте. Поэтому у меня синдром самозванца. Я никому не рассказала о деньгах, кроме родителей и пары очень близких друзей. Не делала никаких экстравагантных покупок. Единственное, что я себе позволила, — это дом и машина. Зато я с головой ушла в свои хобби, которые помогают мне отвлечься и развеяться. Но опять же, я этим занимаюсь, не привлекая к себе лишнего внимания. © chubbynotfatfire / Reddit
- Из опыта моей семьи. Да, разбогатев, ты чувствуешь себя как рок-звезда, ты преодолел все препятствия благодаря упорному труду. О тебе все знают, тобой восхищаются. Ты можешь купить то, о чем тридцать лет назад и мечтать не смел. Но такой успех дался ценой невероятного, нечеловеческого труда. Мои родители и мой дядя жалеют, что пришлось потратить столько времени и энергии ради достижения успеха. Это утомительно и сказывается на здоровье. Великие победы идут рука об руку с великими потерями. © Unknown author / Quora
Внезапная удача и свалившееся на голову богатство, казалось бы, должны приносить только положительные эмоции и перемены к лучшему, но так бывает не всегда. А порой случается обратная ситуация, и бывшему богачу приходится учиться жить от зарплаты до зарплаты.
Здесь мы попытались разобраться, какие стереотипы мышления мешают разбогатеть.
AdMe/Народное творчество/14 человек, на которых богатство свалилось так внезапно, что они и ахнуть не успели
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