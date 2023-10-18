14 человек, на которых богатство свалилось так внезапно, что они и ахнуть не успели

Пожалуй, каждый из нас задумывался хотя бы раз, что бы он сделал в первую очередь, если бы внезапно разбогател, и как бы потом распорядился остальными деньгами. На героев сегодняшней подборки неожиданно свалилось богатство, и они поделились с читателями, как это повлияло на их дальнейшую жизнь и отношения с окружающими.