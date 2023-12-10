14 участников шоу о ремонте рассказали о том, что творилось у них дома, когда выключались камеры

Что и говорить, людям нравится смотреть передачи про ремонт, наблюдать, как обычные квартиры превращаются в современные с крутым интерьером. Счастливые участники получают переделанное жилище, рыдают от переполняющих их эмоций — все довольны. Вот только не всегда это так. Оказывается, все эти переделки частенько хорошо смотрятся только на камеру, а на самом деле выполнены второпях и кое-как.