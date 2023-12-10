14 участников шоу о ремонте рассказали о том, что творилось у них дома, когда выключались камеры
Что и говорить, людям нравится смотреть передачи про ремонт, наблюдать, как обычные квартиры превращаются в современные с крутым интерьером. Счастливые участники получают переделанное жилище, рыдают от переполняющих их эмоций — все довольны. Вот только не всегда это так. Оказывается, все эти переделки частенько хорошо смотрятся только на камеру, а на самом деле выполнены второпях и кое-как.
- Мои родственники участвовали в программе о переделке. Им сделали шикарную отделку и поставили дорогую мебель, но пользоваться ею было невозможно, потому что все было непрактичным. А когда камеры выключили, создатели потребовали за все заплатить. Большую часть декора и мебели в итоге пришлось вернуть. © kuzcospoison77 / Reddit
- Прежде всего, затянули ремонт одной комнаты на 4 месяца. 4 долгих зимних месяца. Я непосвященным расскажу: знаете, почему у людей такие счастливые лица? Они не верят, что попали наконец домой, ибо это чудо! Но обо всем по порядку. Паркет новый, местами поврежден и удачно закрыт пуфиком. Антенну просто испортили, как и разветвитель к ней. Меньше чем через месяц у меня сломалось новомодное окно. Но апофеоз всего случился вчера вечером. В квартире вдруг погас свет. Люди, не заморачиваясь со старой проводкой, просто кинули один силовой кабель на новую комнату — внимание — мимо счетчика! Подоткнув скромненько его, медного беднягу, рядом со стареньким алюминиевым в один автомат. © Юлия Денисова
- Вот какие интересные моменты вы должны знать. Комнату вы подготавливаете сами: выравниваете стены, делаете стяжку, проводку. Убираете сами. Все, что касается погрузки и выгрузки, тоже на ваших плечах. А еще организаторы передачи хотят, чтобы все плакали в конце. Но слез от нас не дождались. Наоборот, я глядя на ремонт испытывала скорее безразличие. Я ему не удивилась. Дизайнер поставил все так, как я ему говорила: и плиту, и раковину, и стол, и все остальное. Цветовое решение он тоже использовал по моим картинкам. В общем, спасибо ему за то, что полностью прислушался к моему мнению и желаниям. Но это, конечно, убило всю неожиданность данного проекта. © fraunatali / Pikabu
- В моем городе одна из таких программ занималась переделкой дома. С помощью других жителей города дом был переделан буквально за неделю. Учитывая, что был разгар зимы, ремонт проводили под проливным дождем, и теперь это не дом, а одна большая проблема. Владелец вернулся в шоу, чтобы ему все исправили, но ему сказали: «Вы получили это бесплатно, поэтому переделывайте сами». © shelbyrobinson / Reddit
- Я останавливался в гостиничном номере после такого ремонта. Все было сделано плохо. Ужасные полосы краски, некоторые из них на потолке. Декор выглядел очень дешево. Старомодную ванную не меняли, но ее и не показывали в шоу. В целом все это неплохо выглядело на экране, но вживую казалось выполненным непрофессионально. © I_am_pyxidis / Reddit
- Справедливости ради надо заметить, что мы поначалу пребывали в полном восторге. Поначалу, то есть ровным счетом до тех пор, пока гвозди не стали сыпаться аккурат на голову. Риск в этой комнате главным образом кроется в планках, отваливающихся с потолка, да еще и в плохо закрепленных щитах на стенах. Кстати, об этих отваливающихся планках я не преминула сообщить редакторско-строительному коллективу программы. Тогда мне сказали, что это ребята делали в последний день, поэтому плохо закрепили. © tala_nova / LiveJournal
- К другу, у которого частный дом, приезжала команда одного шоу. Беседку ему делала. Он говорит, получилось симпатично, только все из досочек и фанерок сколочено, буквально на пару месяцев. Он потом железными углами все скреплял для надежности. Так что, как я понял, это больше декорация, видимость для телевидения, чем настоящий ремонт и строительство. © Exzil / Pikabu
- Моя семья участвовала в шоу о ремонте, когда я была ребенком. Нам переделали 3 комнаты, включая мою спальню. Она выглядела очень красиво, декораторы превратили ее в сказочный лес, сделали огромные фрески с деревьями на стенах и ночное звездное небо, свисающее с потолка. Но все это держалось очень плохо: фрески на стене облезли и стали выглядеть ужасно. Впрочем, сниматься в шоу было весело, и это была крутая история, чтобы потом рассказывать ее школьным друзьям. © 14RainbowFish / Reddit
- Участвовал в такой передаче. Нам бесплатно поставили подоконники из искусственного камня. В ответ мы получили упоминание на сайте и бумажку участника. Меня показали по ТВ целых 4 секунды со спины. Ремонт делается 1,5-2,5 месяца. Вся квартира, кроме ремонтируемой комнаты, в пыли, хоть и укрыта пленкой. Одновременно идет до 15 проектов. Качество на очень среднем уровне, но действительно бесплатно для участников. © Kiskanen / Pikabu
- Дом моих братьев ремонтировали на одном из таких шоу. Изначально светильники и тому подобные вещи выглядели отвратительно. Все довольно удачно переделали, но вкус моих братьев при этом не учитывали. © KTFlamingo / Reddit
- Один мой друг был главным дизайнером на телепередаче, где делают дом мечты за небольшие деньги. Что касается стоимости ремонта, то проект выделил на это собственный бюджет, а производители необходимых товаров пожертвовали их для обновления дома. Грязный секрет в том, что реконструировали только часть комнат. Продюсеры снимали не со всех ракурсов и исключительно отремонтированные части. Поэтому можно было переделать только половину гостиной, а другую половину просто не показывать. Или обновить 3/4 кухни, при этом шкафы и стену по обратную сторону камеры вообще не трогать. Хозяевам, у которых изначально было мало денег для ремонта, после шоу пришлось наводить порядок и заканчивать ремонт самостоятельно. © Andrew Allen / Quora
- Конечно, мы бы сами не сделали себе такую спальню. Получилось очень красиво, в нашем вкусе, наша цветовая гамма. Так, словно мы наняли дизайнера и он по нашим требованиям придумал проект. Все супер! Так что это большой и жирный плюс. Минусы: нам снесли половину чердака, что был над спальней, а вместе с ним и вход на чердак. А половина чердака осталась, но туда теперь не попасть. Было жалко наше окно, у нас стояло хорошее евроокно. Нам расширили оконный проем (сами бы мы не стали это делать, потому что большой необходимости в этом не было, да и лишнее тепло будет уходить) и поставили дешевое окно, поскольку на окно не было спонсора. © vasya_lesya / LiveJournal
- Друг моего отца тоже участвовал в шоу о ремонте двора. Его просьбы так же проигнорировали. Он мечтал о дворе с открытой зоной для барбекю, а получил сад с белыми розами и несколькими водоемами. Он настоящий австралиец, любит смотреть футбол. Этот парень едва ли мог ухаживать за кактусом, не говоря уже о розовом саде. Мой отец помогал ему выкорчевывать цветы и засеивать двор газоном. © Brintyboo / Reddit
- Мои друзья участвовали в такой программе. После трех недель напряженных съемок они получили ремонт, который смотрелся отлично только на камеру. На самом деле все вещи буквально были сцеплены с помощью скрепок и скотча. А занавески и вовсе прикрепили прямо к стене. Бригаде не хватило времени на покраску всей стены, поэтому они снимали только ее часть. Дизайнер хотел сделать квадратные стулья, которые можно было бы использовать как столы, но в итоге он просто поставил картонные коробки, обернутые тканью. Другу идея с квадратными стульями понравилась, поэтому он нанял плотника, который их все-таки сделал. После шоу друзья взяли 2-недельный отпуск, чтобы все переделать. Создатели шоу выплатили хозяевам немного денег, но, думаю, они потратили на редизайн намного больше. Это был забавный опыт, и в итоге они все-таки получили красивый дом. © 12fingertips / Reddit
Да, пожалуй, лучше уж сделать ремонт своими силами, чем понадеяться на кого-то, а потом еще и переделывать за ним.
AdMe/Народное творчество/14 участников шоу о ремонте рассказали о том, что творилось у них дома, когда выключались камеры
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