14 человек рассказали, какие чудеса случились с ними в детстве у новогодней елки

Любовь к зимним праздникам у многих идет из детства. Герои сегодняшней статьи решили вспомнить, как они когда-то ждали Деда Мороза и которого все никак не удавалось увидеть. А еще — сказочную атмосферу, что им дарили родители.

В детстве мы с отцом всегда выходили во двор в поисках идеальной сосновой шишки. За неделю или две до Рождества мы сажали эту шишку в горшок и поливали. И она за одну ночь превращалась в великолепную, огромную — на мой детский взгляд — и полностью украшенную елку. Это происходило только в декабре, и нам всегда говорили, что это рождественское чудо. Мы с сестрой поняли, что к чему, только спустя годы, когда нашли иголки в машине родителей. © theatrekid96 / Reddit

Мы с сестрой поняли, что к чему, только спустя годы, когда нашли иголки в машине родителей. © theatrekid96 / Reddit Лет в 8 я стала сомневаться, что Дед Мороз существует. Забирала как-то сестру из садика, Дед Мороз ей там подарил пакет с конфетами и мандаринами. А она обронила его по дороге. Как мы ревели! Но мама нас успокоила, мол, Дед Мороз что-нибудь придумает. Вечером звонок в дверь, открываю, а там огромный пакет... нет, пакетище любимых наших конфет! Восторг и переполнявшее нас с сестренкой счастье не описать словами, спасибо родителям за вернувшуюся тогда веру в Деда Мороза. © Unikla / Pikabu

Я верила в Деда Мороза, но никогда он не был центральной частью праздника. Просто верила, что он есть, а подарок вообще был не важен. Главное праздничный ажиотаж, куча огней и лампочек. Ну и покушать, конечно! © Pumpkinfly / Pikabu

Меня в детстве на Новый год всегда забирали бабушка с дедушкой. И вот однажды просыпаюсь я утром, вся в предвкушении, глядь под елку — а там пусто... В полнейшем шоке смотрю по всем углам — ничегошеньки. Я как зареву: «Бабушка, Дед Мороз подарок не принес!» Взрослые как давай ржать. А после объяснили, что Новый год завтра, а сегодня только 31 декабря. Пришлось вручить утешительный приз, и тогда я успокоилась. Столько лет прошло, до сих пор смеются. © LexiFox / Pikabu

Приближался Новый год, 7 летний сын заказал деду Морозу велик. Денег особо не было, но мы по сусекам поскребли, купили и утром под eлкой среди остальных подарков стоял настоящий велосипед. И за ужином сын уверенно заявил: «А дед Мороз ведь точно есть!» Спрашиваем, почему? «Так ведь у вас же на велик денег не было!» «Ну да, ну да...», согласились мы. © alvaschip / Pikabu

Помню год, когда на елку денег не было. Мы с сестрой были еще детьми. Родители расстроились, спросили только, искать елку или нет. Мы поскромничали, они решили, что мы выросли. Праздник приближался, но какой-то ненастоящий. Родители были на работе, мы балбесничали, темнело. И в какой-то момент нас осенило: фиг с ней, с елкой! Взяли и нарядили алоэ — шикарный метровый цветок, зеленый и колючий. Жили мы на 4-м этаже, и по дороге домой родители увидели это чудо в окне. Сколько лет прошло, а я не могу забыть, как они ворвались в дверь, и эти шокированные лица: «Где, где вы ее достали?» А потом долго смеялись и радовались нашей находчивости. И праздник был настоящий. Вкусностей много, мандаринов, конфет, утка с яблоками, подарки Дед Мороз принес. Даже не знаю, где они это все достали. © alokazia / Pikabu

В 5 лет я узнала, что если под елку поставить валенок, то Дед Мороз положит туда подарок, о котором даже не мечталось. Я сделала это и стала ждать, меня устроила бы и шоколадка. Но утром меня постигло разочарование — в валенке ничего не было. Я плакала, переживала. Смущенные родители объяснили, что подарок Деда Мороза просто не влез в мой маленький валенок, и предложили поставить папин. На следующий день меня ждал сюрприз: в валенке лежал потрясающий леденцовый лебедь в прозрачной обертке с бантиком. Его крылья и клюв были так тонко и точно сделаны, будто это не леденцовая копия, а уменьшенный оригинал. Мне было жалко его есть, но родители меня уговорили. Было безумно вкусно, и это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. И только в 31 год я узнала, что лебедя сделал сам папа. Всю ночь он плавил сахар на газу, вручную лепил его из сиропа и выводил тонкое кружево крыльев. © turum1988 / Pikabu

© turum1988 / Pikabu В детстве на Новый год нас с братом всегда ждали под елкой заветные коробочки с конфетами. Жили мы небогато, поэтому это было настоящим праздником. Каждый раз я аккуратно переписывала все содержимое коробки на листик и вычеркивала что-то, когда съедала. На почетном месте у меня стояли шоколадные конфеты, их я обожала, и исчезали они, соответственно, первыми. Брат же ел все без разбора. Когда мой шоколадный запас подходил к концу, я аккуратно начинала операцию по обмену своих карамелек на шоколад брата. Две карамельки за одну шоколадную. Срабатывало всегда. © Подслушано / Ideer

Самое теплое воспоминание у меня о Рождестве 1997 года. Мне было 9 лет, а брату 14. Мы жили в одной комнате. Когда мы проснулись, увидели телевизор, который предназначался для нашей спальни, небольшой развлекательный центр, игровую приставку Nintendo 64 и игры для нее. В тот момент я всерьез подумал, что нахожусь на вершине блаженства. © Unknown author / Reddit

«Рождественское утро 30 лет назад, когда нам с братом подарили игровую приставку».

Нам с братом мама подарки под елку прятала, а сладкие кульки с пахучими шоколадными конфетами, орешками, леденцами-карандашами подкладывала под подушки. Cердце замирало, когда просыпаясь, понимала, что Новый год. Суешь ручонки под подушку, шаришь там и находишь шуршащий кулек, откроешь, понюхаешь, конфету в рот засунешь и бегом к елке. Да, было детство, было счастье. © Bezumnaia / Pikabu

Каждый год батя проносил живую елку на балкон так, что мы с братом этого не видели. Балкон был не застеклен. Перед Новым годом мы все время смотрели, есть елка или нет, и каждый раз она появлялась неожиданно. Помню, как мы радовались и искренне верили в то, что ее принес Дед Мороз. © A.Gstudio / Pikabu

В детстве пришла идея поджидать прихода Деда Мороза. Однажды спать легла прямо под елкой, чтобы не пропустить его. Притащила туда плед, подушку, кота. Думала, спалю его и стребую себе крутой подарок. Уж не помню, что мне дарили обычно, но запросы опережали все это, как у многих детей. Миссию я с треском провалила. Проснулась утром — кот предательски бросил пост, подарки уже лежат и иголки, иголки еловые везде. © Rory / Pikabu

Было мне 5 лет. Мы с мамой днем 1 января встретили Деда Мороза, который ходил с большим мешком по дворам и просто так раздавал всем встречным детям конфеты. До сих пор помню те ириски «Золотой ключик». Самые дешевые, но самые вкусные на свете! Волшебство для меня тогда заключалось в безвозмездности этого подарка, никаких стишков или песенок не требовалось. До сих пор вспоминаю тот Новый год как самый лучший. © Подслушано / Ideer

Когда я была ребенком, у нас была традиция, соблюдение которой я хочу продолжить со своими будущими детьми. Родители дарили нам помимо основного подарка еще один в канун Рождества — коробку с праздничной пижамой, кружкой, смесью для приготовления горячего шоколада, попкорном и рождественским фильмом. Мы открывали свои коробки в обед и остаток вечера проводили в новых пижамах, наслаждаясь какао и совместным просмотром кино. © Mrs_carroll / Reddit