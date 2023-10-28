14 человек рассказали, какие мелочи перекроили всю их жизнь в мгновение ока
Нам зачастую кажется, что большие перемены в жизни происходят после длительной работы над собой или взвешенных запланированных шагов к цели. И это действительно так. Правда, временами Вселенная бывает намного мудрее нас и сама исподтишка подталкивает вперед. И тогда даже самые незначительные мелочи могут сыграть главную роль в нашей истории.
- Еще в школе повредил руку — футболист из меня так себе. Поэтому получил освобождение и во время физры просто слонялся вокруг школы. Со мной за компанию ходила девочка с гипсом. Ну а 20 лет спустя она стала моей женой и подарила двоих детей. © redpurplegreen22 / Reddit
- С работой не клеилось, и в порыве отчаяния я взялся мастерить деревянные подставки для скейтов. Прошло 12 лет, и сейчас я стал мастером своего дела, построил на этом хорошую карьеру. Ну а в данный момент проектирую кроватку для сына. © 123Fake_St / Reddit
- Позвали на детский день рождения. Соглашаться не хотелось вообще, но в самый последний момент что-то щелкнуло и я решила идти. И встретила там будущего мужа. © Jelnaana / Reddit
- Обожал в видеоиграх быть персонажем-целителем. Это настолько мне нравилось, что я даже решил стать медиком по-настоящему. И все еще предан этому делу. © human_male_123 / Reddit
- Сначала не стало мамы, потом изменил любимый парень. Я закрылась в себе, мне и кусок в горло не лез. Папа не знал, что и делать, потому что любые его слова я игнорировала. Каждый день он носил мне еду, которую сам готовил в надежде, что я поем. Но нет. Однажды, когда я просто сидел, он в очередной раз принес мне яичницу с моими любимыми греночками и забрал вчерашнюю засохшую еду. Я посмотрела на поднос, а там листик с надписью: «Доченька, ты смысл моей жизни! Я знаю, как тебе тяжело. Мне тоже тяжело, но давай будем жить дальше» В то мгновенье мир просто перевернулся. Такие слова от папы, который никогда особо своих чувств не проявлял, вызвали у меня бурю эмоций. Я побежала к нему и крепко обняла. © Палата № 6 / Vk
- Переехали с братом в новый город. Зашли в ресторанчик перекусить и заболтались с официанткой. Она, узнав, что мы новенькие тут, позвала администратора. Он предложил нам работу. На этой работе я познакомилась с привлекательным баристой и... Мы женаты уже 10 лет. Правда, оттуда мы переехали. © keanusmommy / Reddit
- Где-то в 6 классе заметил, как учительница колдует над школьным сайтом. Недолго думая попросил ее показать мне, что да как. Теперь я инженер-программист уже больше 10 лет, катаюсь по миру. Выбрался из захудалого городка, а раньше и представить не мог, что такое возможно. © TheNegligentInvestor / Reddit
- Моя жизнь перевернулась за одно мгновение. Был обычный рабочий день, я сидел в офисе один и составлял отчет. Ближе к обеду в дверь офиса позвонили. Это редкое явление, у всех работников есть ключи. Это был курьер. В руках у него была небольшая коробка, а на лице какой-то страх, перемешанный с волнением. Посылка была адресована мне. Курьер уточнил, что я должен открыть коробку при нем. Когда я начал вскрывать упаковку, курьер судорожно потянулся за чем-то во внутренний карман. Но когда я открыл коробку, я испытал шок. Там лежала записка от моей жены, в которой говорилось, что она не смогла дотерпеть до вечера, чтобы сообщить мне эту новость. А еще там лежал положительный тест на беременность. 7 лет мы ждали этого момента! Я почувствовал слезы. И тут же стало понятно, за чем тянулся в карман курьер, потому что через мгновение он меня сфотографировал — это была личная просьба жены, чтобы увидеть мою истинную реакцию. © Мамдаринка / Vk
- Жутко не уверен в себе. Больше года хочу признаться коллеге в чувствах, но никак не решаюсь. И тут на глаза попался этот рекламный щит. Психанул, признался, завтра свидание! © Палата № 6 / VK
- Я занимаюсь дзюдо, но далеко не мастер — во время тренировки случайно вывихнул человеку плечо. Мне было очень стыдно, и я решил пройти какой-нибудь курс оказания первой помощи. Нашел школу поблизости от дома и именно там познакомился с будущей женой. Теперь вот часто думаю, как бы сложилась жизнь, не ошибись я тогда на тренировке. © locutus92 / Reddit
- Спешила домой на рождество. Вижу — моя электричка стоит, ну я со всех ног бегу к ней, запрыгиваю. Показалось, что вижу в вагоне знакомого, решила подойти поздороваться. А он был с компанией друзей, ну и пригласил меня уже в новом году пойти потусоваться где-нибудь с его друзьями. Ну а я взяла и пошла из чистого любопытства, и среди его компании встретила очень симпатичного парня. Мы обменялись номерами. А случилось это почти 10 лет назад, и мы уже 4 года как женаты. Поразительно: если бы я не побежала на ту электричку, нашей чудесной дочки вообще не было бы на свете. © laserwoman / Reddit
- Еще подростком я нашел первую подработку. С работы меня забирала на машине мама, но в этот раз она задерживалась. Я позвонил ей и сказал, что дойду домой пешком. По дороге встретил одну девчонку которая мне нравилась, мы разговорились и зашли в магазин. А там она говорит: «Ой, там, кажется, мой бывший парень, подыграй мне, будто мы вместе» — и хватает меня за руку. И только в день нашей свадьбы я узнал, что никакого бывшего там не было — ей просто захотелось взять меня за руку. В этом году отмечаем 20 лет вместе. А все из-за того, что я тогда домой пешком пошел. © LochNessMansterLives / Reddit
- Ехал с тренировки. Естественно, у меня большая сумка для вещей. Сидит бабушка, попросила десять рублей, мол, не хватает на билет. Я открыл сумку, так как кошелек в ней, а бабуля со всего размаху кидает туда котенка и убегает, удачно воспользовавшись остановкой и открытыми дверями. Короче, я в шоке, все пассажиры в шоке. Что ж... Теперь у меня новый друг. © Подслушано / Ideer
- Папин друг все пытался свести меня с одной знакомой девушкой. Но я крепко был уверен в том, что не хочу никаких отношений. И вот как-то раз прихожу с работы домой, а дверь заперта. Понимаю, что ключи отдал другу. Он позвонил и сказал, что будет через 45 минут. Нужно было подождать, и я со скуки позвонил-таки той девушке. Мы так хорошо наладили общение, что в итоге поженились. А все мой друг, который запер дверь. © RecentFather / Reddit
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