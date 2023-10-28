14 человек рассказали, какие мелочи перекроили всю их жизнь в мгновение ока

Нам зачастую кажется, что большие перемены в жизни происходят после длительной работы над собой или взвешенных запланированных шагов к цели. И это действительно так. Правда, временами Вселенная бывает намного мудрее нас и сама исподтишка подталкивает вперед. И тогда даже самые незначительные мелочи могут сыграть главную роль в нашей истории.