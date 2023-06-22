14 человек рассказали о странных местах работы, на которых им «посчастливилось» трудиться
На любой работе есть свои проблемы, но бывают очевидные перегибы. Пользователи рассказали, от каких «фишечек» у них глаза на лоб полезли.
- На одной из прошлых работ стояла система допуска по картам. Пришел новый сотрудник на работу в свой первый день, опоздал на 35 секунд, его руководитель подходит и рассказывает, что нужно написать объяснительную на имя генерального, плюс штраф за опоздание. Человек просто пошел к кадровикам писать заявление на увольнение. © TovarishchMajor / Pikabu
- У нас на работе две недалекие «мадамы» — подружайки начальницы по дачному участку. Теперь они рулят всем. Вернее, пытаются. И да, все плюшки теперь начальница натурально «ворует» у остального коллектива для них. Мерзкая история. © ФьюАлка / ADME
- Работаю официанткой в кафе. Сегодня утром одна женщина плеснула в меня уже остывшим, но все же кофе, за то, что я не сделала ей скидку по карте супермаркета. В кафе. По карте супермаркета. Очень хотелось высказать ей, но решила взять себя в руки и оставить решение проблемы для администратора, но на этом веселье не закончилось: через 15 минут в кафе стоял наряд полиции, который вызвала эта мадам. Ржали все, а она орала. © Подслушано / Ideer
- Работал у одного «крутого» бизнесмена. Опоздание хоть на минуту — объяснительная. Три опоздания в месяц — минус 1 рабочий день из зарплаты. Надо ли говорить, что первую половину месяца все старались приходить вовремя, а ближе к концу месяца народ массово брал день за свой счет. © Besqa / Pikabu
- На прошлой работе был у меня напарник, который постоянно филонил — то понос, то золотуха. Справок не приносил, так как никогда не отсутствовал больше разрешенных трех дней. Я жаловался руководителю, но ему на все наплевать, лишь бы работа была выполнена. А делал ее зачастую я один, напарник хорошо, если треть сделает. Премия при этом делилась пополам, а когда я попытался возмущаться, слышал шаблонное: «Тебя никто не держит, за забором очередь из таких». Я уволился, и тут руководитель позвонил мне в истерике, что я напарнику никаких инструкций не оставил, он тут зашивается, уже второй проект к чертям летит. Требовал, чтобы я немедленно приехал и разобрал их завалы. Я предложил ему прогуляться за забор и позвать первого из очереди. © Подслушано / Ideer
- Недавно знакомая продавщица магазинчика рассказывала. Одна мадам лет 50-ти принесла назад сельдь с претензией, что внутри кишки. Еще раз: она купила целую сельдь и потом пришла скандалить, что там, оказывается, кишки. Мол, ее мама всегда селедку на стол без кишок подавала. Мадам вызвала полицию, а те у виска пальцем покрутили, сочувственно покивали и на этом все. © SuperRandonneur / Pikabu
- Ох, это чувство злорадного торжества! Мне рассказали, что мой бывший начальник под следствием из-за мошенничества. А сколько слез было пролито из-за него. Однажды решил меня уволить и не успокоился, пока этого не добился. Специально давал кривые данные для отчетов, ходил на меня жаловаться, капал на мозг директору, подлавливал на каждой мелкой ошибке и в итоге выжил. Вот она, карма! © Подслушано / VK
- Вспоминаю свою худшую работу. Начальство обожало квесты и выезды на природу. Однажды нас отвели в лес для якобы сплочения коллектива. Меня поставили в пару с человеком, который меня ненавидел, а я его побаивалась. Нам пришлось идти почти полкилометра по лесу для «разговора по душам на природе». © cupcakesandvoodoo / Reddit
- Меня уволили с работы, потому что любимица начальника решила, что я ей не нравлюсь. Она распустила слухи, что я плохо работаю. У нее не было никаких доказательств, но ее словам поверили. © RedRose_812 / Reddit
- Будучи вегетарианкой, я никогда не критикую то, что едят другие люди. А вот начальница все время говорит, что я привередливая. У нас были посиделки, и она заказала пиццу с сыром на всех. А потом она жаловалась, что ради меня пришлось есть только сыр. Я далеко не привередливый едок, просто не ем мясные продукты. © vulpesnecator / Reddit
- В первый рабочий день я оделась, взяла сумку и пошла в кафе, на что коллеги тревожным полушепотом начали мне объяснять, что у них так не принято. Мол, они приносят еду с собой и теснятся на мини-кухне, где всего 2 места за столом, поэтому все стараются поесть побыстрее. Делалось это, чтобы оставаться в доступе и «вдруг что» ринуться работать. Правда, никто так и не смог объяснить, что это за «вдруг что». Я сказала, что уважаю их выбор обедать так, как они считают нужным, но распоряжаться своим обеденным временем буду сама. И, собственно, продолжала ходить на обед. А потом стала замечать, что и другие работники конторы стали уходить на обед ровно на час. © Татьяна / ADME
- Работаю преподавателем. Бумаг с каждым годом становится все больше и больше. Так еще курсовые и дипломы, которые студентам, чтобы они не опозорились на защите, приходится полностью выстраивать, форматировать или писать, так как сами они этого сделать не в состоянии. Как же расстраивает потом, когда студент защищается на отлично и думает, что это целиком и полностью его заслуга. После защиты рассказывает, какой он молодец и нет у него в голове мысли, что это заслуга не его, а руководителя. © Подслушано / VK
- На предыдущей работе начальница и ее дочь (которая тоже там работала) обвинили меня в ошибке. Они нажаловались директору компании, который позвонил мне, чтобы отчитать. Но у меня были доказательства, что ошибку совершила дочь начальницы. Тогда виновница сказала: «Ой, да не важно, кто совершил ошибку, важно, что она была исправлена». Я возразила: «Кажется, это имело значение, когда обвиняли меня». Но дело замяли, выговора ей не сделали. Бесит. © jakeinthesky / Reddit
- Устроилась на новую работу. Так вышло, что все женщины уволились и я осталась единственной барышней в мужском коллективе. И вот, близятся новогодние праздники, ко мне подходит менеджер и спрашивает, почему я не накрываю поляну. Я такая, в смысле, никаких разговоров не велось, да и вообще, почему я должна всех развлекать и на всех готовить? А менеджер сказал, что организацией праздников должны заниматься именно женщины. В итоге обязанности «массовика-затейника» взял на себя пожилой мужчина, который любит готовить. © Brightstarr / Reddit
Есть признаки, что с работы надо уходить, пока не стало еще хуже. Сотрудники сами рассказали, что плохого в том, когда начальство говорит о работе, как о семье.
AdMe/Народное творчество/14 человек рассказали о странных местах работы, на которых им «посчастливилось» трудиться
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