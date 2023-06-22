14 человек рассказали о странных местах работы, на которых им «посчастливилось» трудиться

На любой работе есть свои проблемы, но бывают очевидные перегибы. Пользователи рассказали, от каких «фишечек» у них глаза на лоб полезли.

Есть признаки, что с работы надо уходить, пока не стало еще хуже. Сотрудники сами рассказали, что плохого в том, когда начальство говорит о работе, как о семье.