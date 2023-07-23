14 человек рассказали, в чем они на все 100% согласны со старшим поколением
Тенденции меняются настолько быстро, что мы порой за ними не поспеваем. Мы спорим, кто должен платить на свидании в кафе, и стоит ли давать детям гаджеты, и у каждого на этот счет есть свое мнение. Вот, например, пользователи сети высказались в пользу «устаревших» суждений, и мы со многим согласны.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Что ж, во многом люди старшего поколения определенно правы, и с ними трудно кое в чем не согласиться. Но есть у них и такие установки, которые лучше навсегда оставить в прошлом.
AdMe/Народное творчество/14 человек рассказали, в чем они на все 100% согласны со старшим поколением
Поделиться этой статьёй