14 человек рассказали, в чем они на все 100% согласны со старшим поколением

Тенденции меняются настолько быстро, что мы порой за ними не поспеваем. Мы спорим, кто должен платить на свидании в кафе, и стоит ли давать детям гаджеты, и у каждого на этот счет есть свое мнение. Вот, например, пользователи сети высказались в пользу «устаревших» суждений, и мы со многим согласны.