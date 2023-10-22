14 человек, уверенных в том, что в магазине такие страсти разворачиваются — Голливуд отдыхает
Поход за покупками развлечением не назовешь, если вы только не приходите в восторг от катания тележки между прилавками. Однако именно в магазине иногда закручивается такой неожиданный сюжет — матерые сценаристы позавидуют.
- Выхожу с полной сумкой, вижу через стеклянные двери, как парень с коляской пытается зайти в магазин. Придерживаю ему одну дверь, пожилая женщина придерживает другую. Ее муж, не моргнув глазом, проходит мимо нас и упирается в коляску: смотрит на ребенка, потом на парня и говорит: «Ну может выйдешь и меня пропустишь?» Парень начинает пятиться вместе с коляской, мы с теткой оторопело смотрим на этот кордебалет. Пузатый командир идет вперед, и недовольно ждет жену на улице. Я начинаю смеяться в голос, а мужик на улице сердито на меня смотрит. © Astrall / Pikabu
- Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
- Стою в супермаркете на кассе, покупаю что-то на обед. Кассир — молодой парень. Сзади меня подходит его коллега и протягивает ему какие-то бумажки. Естественно, я этого не вижу, и, когда кассир тянет руку за бумажками, я ловко ее пожимаю. Он не растерялся, улыбнулся, сказал: «Здравствуйте». А я уходил от кассы на носочках, как кот Том из мультика. © Positive.Person / Pikabu
- Я стоял на кассе, в этот момент через всю очередь пробежал мужчина в костюме банана и унесся на парковку. В след за ним пробежал человек в костюме гигантской гориллы. © paulipauli / Reddit
- Столкнулся в магазине с манекеном, машинально извинился перед ним. А потом случайно налетел уже на реального человека и говорю другу: «Постоянно сталкиваюсь сегодня с манекенами». Парень, которым я столкнулся, посмотрел на меня и сказал, что он вообще-то не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit
- Муж куртку покупал, примерял очень долго, я уже устала ждать, задумалась, оступилась и упала на мужской манекен, начала кататься, извиняться, потом только дошло, что это не человек. После этого захотела присесть, все диванчики были заняты, решила сесть на манекен. Присела, мягонько и тут мне руку на коленку кладут, оборачиваюсь, а на меня парень смотрит и ржет, а я у него на коленях сижу. Сразу подскочила, начала извиняться. © Девушка с веслом / ADME
«Встретил его в магазине»
- В супермаркете пробивала свои покупки в кассе самообслуживания. Все продукты провела через сканер, сложила в 2 пакета и пошла спокойно домой. Прошла 10 м, показалось, как будто что-то забыла. Оказывается, забыла оплатить. © Подслушано / VK
- Однажды всерьез пытался на кассе оплатить покупки с помощью читательского билета, думал, что это банковская карта. © BECKYISHERE / Reddit
- Сейчас толкнула мужчину в магазине, попыталась сказать одновременно «простите» и «извините» и сказала: «ПРОЗВЕНИТЕ». © ankiyara / Twitter
- После оплаты товара отхожу от кассы, и ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек! Расстегните, пожалуйста, куртку, а то есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано.
Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку: не жалко.
— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
- Забегаю в магазин у дома в пижаме, с пучком на голове и опухшими глазами — охранник подозрительно пялится. Зато продавщица жалеет меня и делает скидку. Зашла после работы при параде и обалдела: скидку не делают, продавщица хамит, а охранник даже глазом не ведет. Вот уж точно — встречают по одежке. © Подслушано / VK
Даже самый обыкновенный поход в магазин может вполне лечь в основу какого-нибудь комедийного фильма. Зайдете просто хлеба купить, а выйдете с целой тележкой историй на миллион.
AdMe/Народное творчество/14 человек, уверенных в том, что в магазине такие страсти разворачиваются — Голливуд отдыхает
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