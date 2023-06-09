14 человек взяли и отказались от шампуня. И посмотрите, что из этой затеи вышло

В погоне за идеальной прической люди чего только не делают: пробуют «кудрявый метод», перестают мучить волосы утюжком, меняют шампунь, а кто-то и вовсе от него отказывается, переходя на воду и натуральные средства. Почему бы и нет, если это помогает их волосам выглядеть лучше. Давайте посмотрим, что получилось у тех, кто перестал использовать шампунь.

«Мои кудряшки вновь оживают»

«Взгляните только, какими густыми стали волосы, стоило отказаться от шампуня. Я мою голову средством на основе мыльного ореха»

«Фотка сделана сразу после мытья яичным желтком»

«Не использую шампунь 3 года »

«Тоже около 3 лет никакими средствами для волос не пользуюсь, и даже водой мою по минимуму»

«А вот мои кудряшки. Использую кокосовую воду с цветами гибискуса»

«Между фотками год разницы, 6 месяцев из них без шампуня»

«Кожа головы перестала чесаться»

«У меня есть массажер для кожи головы, который помогает избавляться от кожного сала. Мою теплой водой, не горячей, и не расчесываю волосы еще от 12 до 24 часов после мытья»

«Главное — не опускать руки»

«Вот мой прогресс за 2 месяца»

«Мне 35 лет, и 8 из них я не пользуюсь шампунем»

«Не использую шампунь с августа 2022-го. Лучшее решение в жизни»

«Никакого шампуня уже год. Иногда ополаскиваю волосы раствором яблочного уксуса»

«Волосы еще никогда не были такими кудрявыми»