14 человек взяли и отказались от шампуня. И посмотрите, что из этой затеи вышло
В погоне за идеальной прической люди чего только не делают: пробуют «кудрявый метод», перестают мучить волосы утюжком, меняют шампунь, а кто-то и вовсе от него отказывается, переходя на воду и натуральные средства. Почему бы и нет, если это помогает их волосам выглядеть лучше. Давайте посмотрим, что получилось у тех, кто перестал использовать шампунь.
«Мои кудряшки вновь оживают»
«Взгляните только, какими густыми стали волосы, стоило отказаться от шампуня. Я мою голову средством на основе мыльного ореха»
«Фотка сделана сразу после мытья яичным желтком»
«Не использую шампунь 3 года »
«Тоже около 3 лет никакими средствами для волос не пользуюсь, и даже водой мою по минимуму»
«А вот мои кудряшки. Использую кокосовую воду с цветами гибискуса»
«Между фотками год разницы, 6 месяцев из них без шампуня»
«Кожа головы перестала чесаться»
«У меня есть массажер для кожи головы, который помогает избавляться от кожного сала. Мою теплой водой, не горячей, и не расчесываю волосы еще от 12 до 24 часов после мытья»
«Главное — не опускать руки»
«Вот мой прогресс за 2 месяца»
«Мне 35 лет, и 8 из них я не пользуюсь шампунем»
«Не использую шампунь с августа 2022-го. Лучшее решение в жизни»
«Никакого шампуня уже год. Иногда ополаскиваю волосы раствором яблочного уксуса»
«Волосы еще никогда не были такими кудрявыми»
Всегда любопытно понаблюдать за преображениями людей. У нас есть, например, статья про девушек, которые восстановили здоровье и красоту волос — одно удовольствие смотреть.
Фото на превью Intrepid_Bat9685 / Reddit, thelemonx / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 человек взяли и отказались от шампуня. И посмотрите, что из этой затеи вышло
Поделиться этой статьёй