14 детей, которые только вчера встали с горшка, но уже показали характер

Часто взрослые относятся к детям снисходительно, мол, они еще маленькие, все равно ничего не понимают. Знакомо? Но иногда и 5-летки высказывают такие умные вещи, что диву даешься. А в бонусе история про малыша, который мило поддержал расстроенную маму.