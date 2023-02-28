14 детей, которые только вчера встали с горшка, но уже показали характер
Часто взрослые относятся к детям снисходительно, мол, они еще маленькие, все равно ничего не понимают. Знакомо? Но иногда и 5-летки высказывают такие умные вещи, что диву даешься. А в бонусе история про малыша, который мило поддержал расстроенную маму.
- Читаю детям «Сказку о рыбаке и рыбке», в лицах. И вот самый накал: пришел дед к бабке после того, как она стала царицей, и она ему говорит: «Не хочу быть царицей». Делаю паузу и спрашиваю ребят, мол, а как думаете, чего же она хочет, чего ей не хватает-то? Ведь все уже есть! И тут один мальчик робко говорит: «Пианино?» © do44ka / Pikabu
- Работаю воспитателем. Закалываю девочке челку.
Д.: «Что-то у меня челочка выскочила из заколки».
Я: «Ну ты же спала, а когда мы спим, у всех прическа может растрепаться».
Д.: «Угу (внимательно смотрит на меня). А ты тоже спала?»
Я: «Нет, мы же работаем, когда вы спите».
Д.: «Ну просто у тебя на голове черт-те что, вот я и подумала».
Спасибо, дорогая, утешила. © kasgoto / Pikabu
- Стою на кассе в супермаркете. Впереди мальчишка лет 9 и девочка поменьше. Одеты хорошо, но слегка чумазые. Видно, что на прогулке. Положили на ленту мороженое. И тут их отталкивает грузная тетка, вываливая свои покупки. Мальчик вежливо ей говорит: «Женщина, извините, но мы тут первыми стояли». Та зыркнула на детей и пробормотала под нос: «Достали эти малолетние беспризорники». Подтолкнула кассиру свой товар. Тот стал пробивать. Девочка заныла: «А мое мороженое?» Мальчик погладил ее по голове и спокойно ответил, но так, чтобы всем вокруг было слышно: «Ты потерпи. Видишь, тетя ждать не может. Она, наверное, очень сильно писать хочет!» Ох и ору было, но все вокруг посмеялись от души. © Палата № 6 / VK
- У подруги есть 5-летний сын. При встрече первым делом он бежит обниматься ко мне, а потом обязательно в щечку целует. Сегодня обнял меня, а потом принес из комнаты свой рисунок, на котором букет цветов изображен. Торжественно мне его вручает, а потом говорит: «Я тебя люблю! Выходи за меня замуж. Ты скоро будешь старушкой, а я буду за тобой ухаживать». Мы с подругой выпали в осадок. Какой заботливый сын у нее, ничего не скажешь. © Палата № 6 / VK
- Дочке было года 4. В торговом центре она потянулась к тележке, которую тут же схватила женщина средних лет. Женщина сказала: «Возьми другую, это моя». Дочь приподняла бровь и очень спокойно поставила ее на место: «Это неправда. Вещь ваша, когда вы приносите ее из дома. А эта тележка принадлежит магазину. Значит, она не ваша». Я рот разинула. И увела дочь, просто чтобы не общаться с неприятной покупательницей. © Teodora Greywoolf / Quora
- В детском саду уговариваю пацана съесть манную кашу: «Смотри, ты же любишь супергероев. А манная каша — любимое блюдо Супермена (да, врать нехорошо, но на какие только ухищрения мы не шли). Хочешь быть похожим на Супермена?» Ребенок смотрит на меня с презрением и выдает: «Вот если это любимая каша Супермена, то пусть он ее и ест, а я ее есть не буду». После таких перлов улыбка сама поселяется на лице и вспоминаешь, почему, собственно, и выбрала эту работу. © kasgoto / Pikabu
- У нас мелким было запрещено раскидывать игрушки по дому, только в своей комнате. Однажды видим, посреди коридора лежит игрушечный жираф. Отец: «Ну и что жираф тут делает?» Сын пожимает плечами: «Лежит» — и идет дальше. И папа такой стоит, и возразить-то нечего. © Конфуз / ADME
- Дочь еще года в 4 заявила, что всю жизнь будет жить со мной, муж ей не нужен, а на вопрос о детях сказала, что пусть рожает двоюродная сестра, а она будет просто иногда приезжать навещать. Сейчас ей почти 7 лет, мнение не поменялось. © Ksen / ADME
- Моя звезда (3,5 года) перед Новым годом:
— Мама, а ты какой от меня подарок хочешь получить?
— Чтобы ты хорошо себя вела.
— Хм-м. Извини, у меня такого нет. © weisses / Pikabu
- Моя малышка как-то годика в 4 вполне справедливо заключила, что раз картошка — это картофель, то морковка — это моркофель. А ведь так с тех пор и прижилось в семье. Логично ж. © Устрица Омара / ADME
- Моя 5-летняя дочь очень любит маленького мальчика из детского сада, и он отвечает ей взаимностью. Мы, родители, хихикаем над ними и считаем, что это очень мило. Дочка скучала по нему на каникулах и попросила меня написать его маме, мол, не забыл ли ее кавалер о ней. Пока мы ждали ответа, я спросила: «Что ты будешь делать, если он тебя разлюбил?» Я-то ожидала, что она будет грустить, плакать. Но дочь на мгновение задумалась и выдала: «Я найду нового парня». © Iva Izabela Miholic / Quora
- Сидим у зубного в зале ожидания. И тут моя 12-летняя дочь заявляет, что хочет быть стоматологом. Я спросила, это потому, что тебя не больно лечили, а она ответила: «Нет. Я тут посчитала, что 14 новых пациентов приносят $ 78 000». Да, думаю, моя дочь далеко пойдет. © Denise Byerly / Quora
- Дочь пришла домой из школы и сказала, что Деда Мороза не существует. Мы спросили, почему она так решила. Дочь объяснила, что все книги о нем в школьной библиотеке находятся в разделе «Художественная литература». Как-то сложно с этим поспорить. © Phil Smith III / Quora
- Сидим в кафе. У меня остался один чизбургер. Спросил дочь, не хочет ли она съесть его со мной пополам. Беру нож и говорю: «Хочешь, я отдам тебе большую половину?» На что дочь ответила: «Пап, ну ты даешь. Половины же одинаковые, одна не может быть больше другой». © Donald Purnhagen / Quora
Бонус: история о том, как сын может поддержать маму
- Когда я расстроилась, что сожгла печенье, мой 4-летка сказал: «Ничего страшного, мама. Я все еще люблю тебя. Когда я был маленьким, я писался, но ты все равно любила меня. Все будет хорошо, в следующий раз ты испечешь хорошее печенье». © Unknown author / Quora
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