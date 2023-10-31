14 детских праздников, после которых литр пустырника хоть залпом пей
Вы наверняка видели сотни историй про детские перлы, мудрость или хитрые выкрутасы. Не сложно догадаться, что если один ребенок способен ввести родителей в замешательство, то целая команда ребятишек и вовсе может отправить всех взрослых в нокаут. Хотя порой на детских праздниках те самые взрослые вытворяют даже больше. Мы собрали истории про утренники, дни рождения и прочие посиделки, на которых произошли совершенно неожиданные вещи.
- Сегодня ко мне на работе подошел мальчик и попросил снять видео на мой телефон. Я работаю аниматором, и мы с детками часто снимаем разные видео. Все сделали, я попросила его номер телефона, чтобы сбросить. Ближе к вечеру мальчик написал мне, спросил, как дела, еще позже — доехала ли я домой и все ли хорошо. Еще несколько дней писал и спрашивал, на работе я или нет. Так у меня появился 12-летний ухажер. © Палата № 6 / VK
- Мой бывший как-то раз взялся организовывать день рождения сына. Провести решил на открытом воздухе. Первая половина июля и 40-градусная жара. Ну да ладно, в тени деревьев и с холодными напитками было терпимо. До прихода гостей он повесил на дерево потрясающе красивую пиньяту. Вот только когда дети пошли разбивать ее, выяснилось, что этот гений вместо конфет положил туда шоколадные батончики. В 40-градусную жару! Детей, естественно, было не остановить, они все равно открывали обертки, слизывали шоколад, все обмазались. В общем, это был какой-то липкий ад. © Nancy Loving / Quora
- Работала на детском празднике аниматором. Была принцессой из мультфильма «Красавица и чудовище» — Белль. Подходит ко мне малышка, я ей говорю:
— Привет, принцесса! Узнаешь меня?
— Нет.
— А «Красавицу и чудовище» смотрела?
— Да.
— А какие там были персонажи?
— Ну, красавица, чудовище, подсвечник, чайник, часы...
— А на красавицу я похожа?
— Нет.
Второй день смеюсь и плачу от этой ситуации. © Подслушано / Ideer
- Проходит детский день рождения. Вечеринка в разгаре, приглашено примерно 20 детей. Пришел аниматор, собирается раздавать подарки. Тут подбегает ко мне мальчуган и просит: «Дайте ручку, пожалуйста, мне в открытке переписать нужно». Даю ручку, он передо мной открытку открывает, а там деньги вложены и чужое имя написано. Он его зачеркивает и пишет вместо этого: «Настя, с днем рождения!» Оказалось, ему надо было в другую детскую комнату по соседству. Но он заценил компанию и решил остаться тут! Красава! И походу никто не заподозрил незванного гостя. Играл со всеми наравне, именинницу поздравил, далеко пойдет. © LOL.Story / VK
- Сегодня организовывала детский день рождения и пригласила довольно много детишек. Ох, какая же это была ошибка... Они все ругались, толкались, спорили абсолютно по любому поводу: кто где будет сидеть, кто в какие игры будет играть, а я совсем не могла с ними справиться и впадала в панику. На финал я подготовила для всех маленькие подарочки на память, и это тоже стало проблемой: некоторые дети забрали аж по 3 подарка, оставив других ни с чем. В общем, эта вечеринка меня окончательно и бесповоротно напугала. © Ramaini L Sinha /Quora
- Работаю аниматором несколько лет, за это время я успела понять, что мысли детей настолько правильные, что каждому взрослому следует прислушиваться. Ближе к празднику Валентина мы проводили опрос среди детей. Вопросы были разные, однако главным был: «Что такое любовь?». Невероятно забавно и мило слышать от детей их мысли, а их было много, однако только один ответ заставил меня серьезно задуматься. 4-летняя Лиза сказала: «Любовь — это когда он меня обнимает, а не когда богат». Вот так, дети могут научить взрослых любить по-настоящему. © Палата № 6 / VK
- Недавно был свидетелем очень милого случая на детском празднике. У одного мальчика был день рождения. Собралась толпа таких же карапузов 3-4 годика. Аниматор ведет праздник и говорит: «Ребята, а по какому поводу мы все здесь собрались?». Дети немного затупили и молчат. Он подсказывает:
— Может, сегодня Новый год?
— Нет!
— Может, сегодня восьмое марта?
— Нет!
— А какой сегодня праздник? Давайте все дружно хором скажем, ТРИ-ЧЕТЫРЕ!
И все дети хором:
— ТРИ-ЧЕТЫРЕ!!! © Топовое Чтиво / VK
- Брату 4 года. Недавно ходила к нему в садик на новогодний утренник. Все дети в его группе одеты в костюмы снежинок, фей, принцесс, супергероев, зайчиков, а один мальчик был в костюме лимона. В таком большом желтом мешке, а на голове желтая шапочка с листочком лимонного дерева. Вот определенно у родителей чувство юмора есть. © Подслушано / Ideer
- Недавно вела день рождения у девочки, которая болела ветрянкой. Мне не страшно, этой дрянью переболела в детстве, гостям тоже как-то все равно было, а вот имениннице — напротив. Когда гости пришли, она расплакалась, спряталась в соседней комнате, сказала, что она зеленая уродина, что все будут смеяться над ней, и никуда она не выйдет. Недолго думая, я разрисовала себя зеленкой с ног до головы, чтобы ей так обидно и одиноко не было. День рождения был спасен. Одно но: сейчас у меня сессия, а зеленка еще не смылась. В метро и в универе люди меня стороной обходят, а преподша одна вообще отказалась зачет принимать. Вот они, издержки работы. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мама потащила меня на день рождения к однокласснице. Я отпиралась, но она сказала, что мне нужно больше общаться. Спустя какое-то время она возвращается и видит: все девочки играют в зале, а я одна сижу на кухне и читаю книгу. Именинница говорит: «Она сама так захотела». Я невозмутимо отвечаю: «Нет, вы сами сказали мне сидеть здесь, потому что я дурочка». Мама в шоке переводит взгляд на мать девочки, та бормочет: «Мы подумали, что здесь ей будет комфортнее...» Маму аж затрясло от ярости. Она забрала наш подарок и отдала мне, а потом еще купила мне новую книгу. © ER Mikulincer / Quora
- Аниматор пытается усадить детей лет 5-6 в ряд, чтобы начать программу. Девочка Даша все не может никак угомониться, тогда аниматор говорит: «Сейчас я махну волшебной палочкой и превращу Дашу в крокодила». Тут один мальчик встает и говорит: «Не надо ее превращать». Я думаю: «Блин, какой хороший мальчик». И здесь мальчик добавляет: «Она и так крокодил». © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане, решили устроить праздник для детей. Пригласили аниматоров, купили небольшие подарочки. Под елкой поставили сундучок, чтобы они могли написать свои желания и отправить Деду Морозу. Праздник получился отменный! Как-то решили мы почитать желания из сундучка, и одно письмо поставило весь наш коллектив на уши: «Дедушка Мороз, принеси мне хорошее лекарство от вшей, а то мама покупает какие-то плохие, они никак от меня не уходят! Пожалуйста!» Весь коллектив потом друг другу головы проверял. © Рабочие истории / VK
- Подруга как-то раз позвала нас на день рождения ее близняшек. Примерно в 11 все собрались в парке, пришло время торта. Она купила для своих девочек отдельные пирожные и попросила каждой спеть песенку. И потом, внимание, пока именинницы ели пирожные и пили сок, подруга открыла упаковку обычных твердых печенек из супермаркета и раздала по одному остальным детям, а попить предложила воду из кулера. Я до последнего думала, что у нее все-таки запланирован какой-то фуршет или мороженое на край, но нет! Когда дети начали изнывать от голода, мы уехали и нормально поели бургеров. © Nancy Loving / Quora
- Детский день рождения. Аниматор собрал детишек в круг и спрашивает, какие суперспобности они хотят. Малыши наперебой начали выкрикивать про умение летать, невидимость, быстро бегать, даже кушать и не толстеть. Дошла очередь до моей дочери, и она невозмутимо заявляет: «Платежеспособность. Моя мама — финансовый директор, и я понимаю, что она покруче всех этих героев». Поскольку мы все снимали детский праздник на телефоны, то ответ моей дочери слышали все родители. И знаете что? Я испытала гордость. Она поняла эту жизнь. Я все делаю правильно. © Мамдаринка / VK
Хоть дети порой и ведут себя мудро не по годам, им частенько требуется помощь, поддержка и защита взрослых. И если за себя некоторым взрослым порой трудно постоять, то вот за своих детей родители в лепешку расшибутся, но в обиду не дадут, что и подтверждают их истории.
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