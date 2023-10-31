14 детских праздников, после которых литр пустырника хоть залпом пей

Вы наверняка видели сотни историй про детские перлы, мудрость или хитрые выкрутасы. Не сложно догадаться, что если один ребенок способен ввести родителей в замешательство, то целая команда ребятишек и вовсе может отправить всех взрослых в нокаут. Хотя порой на детских праздниках те самые взрослые вытворяют даже больше. Мы собрали истории про утренники, дни рождения и прочие посиделки, на которых произошли совершенно неожиданные вещи.