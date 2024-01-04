14 девушек сделали такой роскошный праздничный маникюр, что мы жалеем, что сейчас окошек на ноготочки уже не осталось
В праздничное время и выглядеть хочется по-праздничному. Перед новогодними каникулами многие девушки уже сделали тематический маникюр и теперь радостно хвастаются в соцсетях этой красотой. Имеют право! А мы собрали из этой красоты целую подборку.
«Вдохновилась новогодними ретро-украшениями»
- Выглядят как дорогая подарочная обертка! © GreenGoddessXx / Reddit
«Мой первый новогодний маникюр!»
- Хотела бы я уметь рисовать такие четкие линии... © chileupmy***t / Reddit
«Смотрю на них и думаю о конфетках»
«Не могла определиться с дизайном, так что смешала все в кучу»
- Обалдеть, молодец! Ты прямо от руки это все нарисовала? © AlwaysWorking2880 / Reddit
«Блин, ну почему я не увидела этот дизайн до того, как сходила на маникюр? Потрясно!»
«Божечки-кошечки, эти милые бантики!»
«Обожаю нейл-арт в мультяшном стиле. Цвета такие яркие!»
«На них ушло слишком много времени»
- Да ты что! Я обычно делаю черный френч, но ради таких ногтей хоть шесть часов просижу. © cryingmongoose / Reddit
«Мои новогодние ноготки»
«Нынче же год Зеленого дракона по лунному календарю»
«Я в восторге! И длина идеальна. Приятно наконец увидеть короткие ногти»
«Это у тебя медведь, да? Милота какая!»
«Надеюсь, не рановато для новогоднего маникюра?»
- Для такой крутоты — точно нет. © brooklynnnn11 / Reddit
«Такие нежные! И форма ногтей просто вау»
Честное слово, тут столько симпатичных дизайнов, что захотелось срочно переделать свои ногти.
В канун Нового года мы украшаем не только себя, но и свои дома. Посмотрите на людей, которые тоже пытались привнести праздничную атмосферу, но что-то пошло не так, и осталось лишь посмеяться.
Фото на превью Cultural_Plankton510 / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 девушек сделали такой роскошный праздничный маникюр, что мы жалеем, что сейчас окошек на ноготочки уже не осталось
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