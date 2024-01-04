14 девушек сделали такой роскошный праздничный маникюр, что мы жалеем, что сейчас окошек на ноготочки уже не осталось

В праздничное время и выглядеть хочется по-праздничному. Перед новогодними каникулами многие девушки уже сделали тематический маникюр и теперь радостно хвастаются в соцсетях этой красотой. Имеют право! А мы собрали из этой красоты целую подборку.

«Вдохновилась новогодними ретро-украшениями»

Выглядят как дорогая подарочная обертка! © GreenGoddessXx / Reddit

«Мой первый новогодний маникюр!»

Хотела бы я уметь рисовать такие четкие линии... © chileupmy***t / Reddit

«Смотрю на них и думаю о конфетках»

«Не могла определиться с дизайном, так что смешала все в кучу»

Обалдеть, молодец! Ты прямо от руки это все нарисовала? © AlwaysWorking2880 / Reddit

«Блин, ну почему я не увидела этот дизайн до того, как сходила на маникюр? Потрясно!»

«Божечки-кошечки, эти милые бантики!»

«Обожаю нейл-арт в мультяшном стиле. Цвета такие яркие!»

«На них ушло слишком много времени»

Да ты что! Я обычно делаю черный френч, но ради таких ногтей хоть шесть часов просижу. © cryingmongoose / Reddit

«Мои новогодние ноготки»

«Нынче же год Зеленого дракона по лунному календарю»

«Я в восторге! И длина идеальна. Приятно наконец увидеть короткие ногти»

«Это у тебя медведь, да? Милота какая!»

«Надеюсь, не рановато для новогоднего маникюра?»

Для такой крутоты — точно нет. © brooklynnnn11 / Reddit

«Такие нежные! И форма ногтей просто вау»