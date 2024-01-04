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14 девушек сделали такой роскошный праздничный маникюр, что мы жалеем, что сейчас окошек на ноготочки уже не осталось

Народное творчество
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В праздничное время и выглядеть хочется по-праздничному. Перед новогодними каникулами многие девушки уже сделали тематический маникюр и теперь радостно хвастаются в соцсетях этой красотой. Имеют право! А мы собрали из этой красоты целую подборку.

«Вдохновилась новогодними ретро-украшениями»

«Мой первый новогодний маникюр!»

«Смотрю на них и думаю о конфетках»

«Не могла определиться с дизайном, так что смешала все в кучу»

«Блин, ну почему я не увидела этот дизайн до того, как сходила на маникюр? Потрясно!»

«Божечки-кошечки, эти милые бантики!»

«Обожаю нейл-арт в мультяшном стиле. Цвета такие яркие!»

«На них ушло слишком много времени»

  • Да ты что! Я обычно делаю черный френч, но ради таких ногтей хоть шесть часов просижу. © cryingmongoose / Reddit

«Мои новогодние ноготки»

«Нынче же год Зеленого дракона по лунному календарю»

«Я в восторге! И длина идеальна. Приятно наконец увидеть короткие ногти»

«Это у тебя медведь, да? Милота какая!»

«Надеюсь, не рановато для новогоднего маникюра?»

«Такие нежные! И форма ногтей просто вау»

Честное слово, тут столько симпатичных дизайнов, что захотелось срочно переделать свои ногти.

В канун Нового года мы украшаем не только себя, но и свои дома. Посмотрите на людей, которые тоже пытались привнести праздничную атмосферу, но что-то пошло не так, и осталось лишь посмеяться.

Фото на превью Cultural_Plankton510 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/14 девушек сделали такой роскошный праздничный маникюр, что мы жалеем, что сейчас окошек на ноготочки уже не осталось
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