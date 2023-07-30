14 диалогов с интернет-покупателями, которым хоть бесплатно товар отдашь, лишь бы отцепились
Если вы хоть раз пытались продать что-нибудь на интернет-площадках, то наверняка знаете, что задачка эта не из легких. Вечно то скидку выпрашивают, то вообще бесплатно просят отдать. А избавиться от ненужных вещей все равно приходится — просто выкинуть же жалко, — вот и вступаем раз за разом на эту тропу, и наши личные сообщения всякий раз превращаются в сборник анекдотов. Знакомо? Нашим героям тоже.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: lilydavay / Twitter
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: motherland_sale / Twitter
3.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: rosya_why / Twitter
4.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: natalyaanri / Twitter
5.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: exogenesis_io / Twitter
6.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: glebshv / Pikabu
7.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Mystique2842 / Pikabu
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: kot****mot / Pikabu
9.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kuba7 / Pikabu
10.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Yuurka / Pikabu
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: graviplash / Pikabu
12.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: DantesDmitriy / Twitter
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ANTONPTYCASS / Pikabu
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: vasilisaPRO / Pikabu
Кажется, у этой статьи есть побочный эффект: хочется больше не иметь никаких дел с продажей вещей в интернете. Но это вскоре пройдет, а пока что почитайте и другие наши подборки переписок — например, герои этой статьи умеют мастерски вести переговоры.