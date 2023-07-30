14 диалогов с интернет-покупателями, которым хоть бесплатно товар отдашь, лишь бы отцепились

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Если вы хоть раз пытались продать что-нибудь на интернет-площадках, то наверняка знаете, что задачка эта не из легких. Вечно то скидку выпрашивают, то вообще бесплатно просят отдать. А избавиться от ненужных вещей все равно приходится — просто выкинуть же жалко, — вот и вступаем раз за разом на эту тропу, и наши личные сообщения всякий раз превращаются в сборник анекдотов. Знакомо? Нашим героям тоже.

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