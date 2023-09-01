14 доказательств, что быть родителем школьника — задачка муторная, но веселая

Почувствуйте наслаждение, представив, как ваше дитя идет в школу. Покупать школьные принадлежности и букет к первому сентября, ходить на собрания, сидеть в родительских чатах, каждый день делать с ребенком уроки. Родители, которые уже успели получить удовольствие от всего этого, делятся своими эмоциональными историями школьных будней.

В школе выдвинули жесткие требования к форме. Мол, девочкам все брюки долой. Мы с родителями возмутились на собрании, но нас мягко послали. Так одна не лыком шитая маман приняла вызов. И на следующий день после собрания ее дочь явилась в школу в черных шортах. На возмущение завуча мама потом ответила: «Вы же сказали, что не должно быть брюк. Насчет того, что можно только юбки и сарафаны, вы не уточнили». После этого глупое правило отменили.

Мою лучшую подругу однажды вызвали в школу, чтобы она забрала свою дочь, потому что девочка протащила в школу хомяка в кармане. © EmeraldGirl / Reddit

У подруги на первое сентября не получилось отпроситься с работы, чтобы проводить дочку на линейку. Только погладила одежду и приготовила букет. Все объяснила мужу. Звонит дочке после линейки, чтобы узнать, как дела. А та ей говорит:

— Да все нормально, только ваза тяжелая.

— Какая ваза?

— Ну, хрустальная. Папа мне цветы в вазе с водой дал, и я всю линейку с ней стояла. © Подслушано / Ideer

В прошлом году отвела дочку в 1 класс. 1 сентября, оставили детей в классе с учителем. Приходим за детьми, дочка рассказывает, что мальчик после одного урока начал рыдать и вырываться домой. Бедного мальчика даже не предупредили родители, что это на ближайшие 11 лет. © Палата № 6 / VK

У моей дочери завелся ухажер, одноклассник. Он слишком приставучий, вечно до дома провожает, после танцев ее караулит. Я дочке сразу сказал, что могу с ним разобраться. Но она пообещала, что отошьет нахала сама. Вчера в час ночи проснулся от криков под окном: «Лизка Иванова, я люблю тебя». Орал так, что соседи начали один за другим свет в квартирах включать. Только я открыл окно, чтобы прогнать его, как вдруг сосед ему крикнул: «Эй, малой. Окна комнаты Лизы Ивановой на другую сторону выходят». Нахал побежал вокруг дома. Ну, спасибо соседу, удружил. © Палата № 6 / VK

Старшая дочь брала батончики мюсли, которые покупала себе учительница, прямо с ее стола. Моя девочка ела их две недели, прежде чем поняла, чье это. Она думала, что это для всех. А младшую однажды по какой-то причине поставили в угол, и учитель поймал ее за облизыванием стены. © tbama11 / Reddit

Собираем сына в первый класс, квест тот еще. Помимо разнообразия приобретенной канцелярии, для становления Пикассо необходима форма. Все бы ничего, но придираются к цвету одежды. Продавец обменял без проблем. Но, блин, если мой сын будет учиться в темно-синих брюках, а не в черных, это проблема? Как это влияет на его обучение? Причем в некоторых школах ввели форму одного цвета, а через месяц поменяли, и теперь родители, как ужаленные, пытаются поменять форму. Слов нет. © Vandik / Pikabu

1 сентября. Первый класс, все дети как с иголочки, выглаженная форма, счастливые детские лица. Должны были они на линейке шары воздушные в небо выпускать по команде. Звучит то самое слово, и в небо не поднимается ни один шар. Заминочка. Кодовое слово звучит еще раз, в небо улетает лишь один шар вместо 28-и нужных. Короче говоря, классной руководительнице пришлось практически умолять всех детей выпустить эти воздушные шары. Только представьте: стоит класс первоклашек с шарами, вся школа ждет, пока они выпустят эти шары, а они рыдают просто потому, что не хотят шарики выпускать. Мы с родителями тоже плакали, но тупо от смеха и осознания этого провала. © Палата № 6 / VK

Мой сын однажды сказал учителю: «На сегодня я закончил. Больше ничего делать не буду». Затем положил голову на стол и отказался разговаривать с учительницей. Ему было лет 8, когда это произошло. © TheQuietType84 / Reddit

Мой сын пропустил контрольную по болезни, и учительница влепила «два». Я пришла разбираться:

— Почему у моего сына двойка?

— Он контрольную не сдал.

— Он же писал после уроков!

— Вот дети, которые не плюют на учебу, пишут. Работы вашего сына нет.

Показывает стопку, а там прямо сверху работа моего ребенка, причем уже проверенная: на ней крупным шрифтом выведена пятерка. Я ухмыляюсь, показываю учительнице листок и говорю: «Вот же его контрольная». Дальше была немая сцена. В итоге учительница замялась и пробубнила, что исправит оценку в журнале.

— Почему у моего сына двойка? — Он контрольную не сдал. — Он же писал после уроков! — Вот дети, которые не плюют на учебу, пишут. Работы вашего сына нет. Показывает стопку, а там прямо сверху работа моего ребенка, причем уже проверенная: на ней крупным шрифтом выведена пятерка. Я ухмыляюсь, показываю учительнице листок и говорю: «Вот же его контрольная». Дальше была немая сцена. В итоге учительница замялась и пробубнила, что исправит оценку в журнале. Собираю дочь-подростка в школу. И я на грани нервного срыва. Форму носить не будет, она убогая. Рюкзак купи ей модный. Тетрадки покрасивее да поярче. Вот бы ей дать форму и ранец, в которых я в 1980-х в школу ходила. И тетради самые обычные, однотонные и без всяких картинок. Посмотрела бы я на нее.

Будучи в 1 классе, решила сама, без мамы проснуться и пойти в школу. Все бы ничего, если бы на часах не было 01:35. Спросонья подумала, что уже 7 утра и я опаздываю. Начала собираться, кое-как оделась, взяла ключи и пошла, а по дороге зашла за своим другом, с которым всегда ходили в школу. Мама его тоже не сразу сообразила, что на улице ночь, и сказала, что он выйдет позже. И я пошла в школу. Меня не смутил тот факт, что на улице ночь, никого нет, пришла и дергаю дверь в школу, а она не открывается. Ногами стучу, жду. В общем, расстроил меня тот факт, что никто не открыл мне дверь, а я же учиться пришла. Вернулась домой, а мама перепуганная стоит одевается, хотела меня идти искать. И она бы, может, и не узнала о моем приключении, но мама друга сдала меня со всеми подробностями. © Палата № 6 / VK

Принципиально не стала вступать в чат родителей. Всю важную информацию я узнавала на родительских собраниях и днях открытых дверей в школе. Или от дочери, когда им на классном часу передавали. Если вдруг нужно было что-то крайне важное спросить дополнительно, звонила классной руководительнице или председательнице родительского комитета. Но таких моментов было от силы 2-3 за год. И ничего страшного не произошло, моя дочь прекрасно закончила школу, с золотой медалью и приятными воспоминаниями. Как и я в свое время, без всяких чатов. Зато никто не вымогал с нашей семьи деньги на ненужную ерунду типа украшений для кабинета на праздники или на нужды школы, которые родители вообще не обязаны оплачивать. А все необходимое для учебы моего ребенка я покупала сама. Но почему-то другие родители все время смотрели на меня с таким осуждением, будто мне глубоко плевать на дела дочери.

Сын сдает выпускные экзамены. Ощущение, что мою силу высасывают трубочкой. Два года платим репетиторам, школа только для того, чтобы дружить и тусоваться. Тут спасибо, хоть класс хороший. Вдруг сын заговорил о том, что интересует его совсем не то, что на экзаменах сдает и куда по их результатам можно поступить. Другие экзамены уже сдать нельзя. На это направление ему уже точно не поступить. Что за фигня?! То есть ты в 16 должен точно определить, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?! © Подслушано / Ideer

Бонус: учителям тоже есть, чем поделиться

Работаю в школе. Сегодня на линейке обнаружила «бесхозного» первоклашку. На линейке он один, без взрослых. Не может найти свой класс. Ну, такое случается. Беру за ручонку, иду по учителям первых классов, предварительно узнав фамилию «потеряшки». Все учителя в один голос: «У меня такого в списках нет». Поднимаюсь в приемную. Там выясняю, что действительно нет у нас первоклашки с такой фамилией. По ходу понимаю, что в нашей школе учатся его старшие брат и сестра. Малыша отвожу на первый торжественный урок. В личном деле брата нахожу номер мамы. Номер заблокирован. В соцсети находим мать. Она сообщает актуальный номер. Звоню. В разговоре слышу: «Мне некогда было прийти в школу и подать документы для зачисления в школу. А медкарту мне в садике не отдали. Пусть учится так. А я потом документы принесу». Вот так бывает... © SypressN / Pikabu