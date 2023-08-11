14 доказательств, что бывших не так-то просто оставить в прошлом. Правда, некоторые осточертели пуще горькой редьки

Расставаясь с партнерами, мы часто не хотим тащить с собой в новую жизнь напоминания о них. Но все не так просто. Некоторые бывшие упрямо лезут чуть ли не в душу. А кого-то судьба словно специально подбрасывает, давая понять, что эти люди нам нужны. Пользователи сети поведали свои — как мрачные, так и светлые — истории об отношениях с бывшими.