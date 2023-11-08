14 доказательств, что для похода в поликлинику нужны нервы как стальные канаты

Поход в поликлинику для людей частенько сопряжен со стрессом. Да и для врачей это не меньшее испытание, ведь в отличие от пациентов они проводят в стенах медучреждения как минимум 8 часов. Поэтому курьезные и абсурдные истории наперебой рассказывают в соцсетях обе стороны, а мы собрали их в одну статью.