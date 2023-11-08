14 доказательств, что для похода в поликлинику нужны нервы как стальные канаты
Поход в поликлинику для людей частенько сопряжен со стрессом. Да и для врачей это не меньшее испытание, ведь в отличие от пациентов они проводят в стенах медучреждения как минимум 8 часов. Поэтому курьезные и абсурдные истории наперебой рассказывают в соцсетях обе стороны, а мы собрали их в одну статью.
- Мне 45 лет. Ходила сегодня к врачу. В очереди за мной был молодой человек, не старше 30 лет. Говорит: «Вы такая красивая. Можно с вами познакомиться? А вы замужем?» Пришлось соврать, что замужем, ведь психдиспансер не самое лучшее место для знакомств. © Подслушано / VK
- Мой семейный врач ушел в отпуск, запись к другим терапевтам поликлиники была расписана на неделю вперед. А меня уже месяц мучило недомогание. Туман в голове, сонливость, сил ни на что-то не хватало. Решила пойти в платную клинику возле дома. Врач внимательно выслушал все мои симптомы и сказал: «Наверное, это стресс. Вам нужно больше спать и пить витамины». Консультация длилась 15 минут, счет мне выставили с тремя нулями. Такой совет я и от мамы могла услышать, причем бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Работал волонтером в скорой помощи. Как-то раз ночью вижу картину: врач чистит руку парня от дорожного гравия. Выглядело довольно болезненно. Спрашиваю у пациента, что случилось. Он: «Да вот гнал на своем харлее, ко мне прицепились полицейские, я свернул за угол, не удержал равновесие и упал». Я заметил, как его жена закатила глаза. Он: «Как звучит?» Я: «Эффектно. А что на самом деле произошло?» Он: «Скатился на скутере вниз по склону». Я хохотнул: «Ну, придерживайтесь лучше первой версии». © angmarsilar / Reddit
- Каждый год с ребенком ходим на профосмотр в поликлинику. Ух, как бесят эти занимальщицы! Которые прибегают и убегают в другой кабинет. В этом году твердо решила, что больше терпеть не буду. И вот, спрашиваю, кто последний. Занимаю за реально стоящим мужчиной. Когда те самые «призраки» подвалили, объяснила им то же самое. Попытались ругаться, но я сказала, как отрезала. И вот последний кабинет, теперь тот самый мужчина, который слышал мою тираду, за мной. Подбегает очередная и кудахчет ему: «Скажите, что за вами занимали». А он ей устало объявляет: «Нет». Мне даже захотелось пожать ему руку. © tondass13 / Pikabu
- У моего сына инвалидность. В поликлиниках это дает право на проход без очереди, чем я пользовалась весьма редко, так как совесть не позволяет идти уже с подросшим ребенком вперед грудничка. Но временами люди меня выводили из себя. Пришли на сдачу крови за 5 минут до времени по талончику. А очередь на пол-коридора. Выясняю, кто следующий, и говорю, что мы идем перед ними. На мою фразу вылезает женщина с руганью. Я поясняю, что наше время и инвалидность, которая позволяет проходить без очереди. На что мне эта мадам с хлебушком в голове выдает: «Что-то я не вижу, чтоб ему плохо было!» © bulka.kota / Pikabu
- Я участковый педиатр, у нас в кабинете много пластмассовых и резиновых игрушек для маленьких пациентов. Очередному пацану 5 лет очень приглянулся простенький ярко-зеленый резиновый мотоцикл. Он его долго вертел, все упрашивал папу забрать, но тот был непреклонен. Распрощались. Через 20 минут стук в дверь и виноватая мордашка непоседы — попытался утащить, но заметили. Даже злиться на это чудо не получилось, погрозила только пальцем. © Подслушано / VK
- Жена записала нас с ребенком на конкретное время для получения справки в садик. Приходим — начинается цирк: очередь общая, ждите, перед дверью выстраивается живой щит из двух теток. Толпой вваливаемся в кабинет, тетки орут, какой я гад. Я говорю, что у меня запись по времени. И вот тут разрыв шаблона: врач внезапно тоже начинает втирать мне ту же дичь про живую очередь. Тут уж я вышел из себя и сказал, что пока нужную справку не получу, тут никто работать не сможет. Тишина, врач будто в качестве одолжения осматривает сына и дает справку. © HJSAG / Pikabu
- Работаю ассистентом врача. Как-то раз к нам обратилась женщина с проблемами с пищеварением. Заглядываю в карту, там сказано, что ей уже пару раз назначали суппозитории, но она заявила, что они не работают. Итак, врач ее расспрашивает и, наконец, переходит к теме суппозиториев. И тут она выдает: «Да купила я эти таблетки! Между прочим, они огромные, мне пришлось ломать их пополам, чтобы проглотить!» Оказалось, она думала, что «суппозитории» — это название лекарства. Пришлось объяснять, что свечи нельзя есть и поэтому они не помогли. © mamblepamble / Reddit
- Мама — врач. Если мне нужно было для универа или по здоровью сдавать какие-нибудь анализы или на прием к врачу, она меня приводила в свой кабинет в поликлинике, надевала на меня запасной белый халат, и мы шли к нужным врачам. И я без очереди быстро прохожу, и люди у кабинета не нервничают и не ругаются. © Подслушано / VK
- Сейчас везде дают номерки со временем. Но каждый раз, абсолютно каждый происходит следующее:
— Доброе утро! Я на 10:10, за кем буду?
— Девушка, здесь очередь, я последняя, на сколько, не помню.
— Я поняла, на талончике посмотрите, пожалуйста.
— У меня на 10:30, но я пришла раньше вас, так что пойду вперед вас.
Нет, блин, не пойдешь. Казалось бы, все сделали, чтобы избежать очередей, но нет. Люди придут к 10, хотя у них номерок на 12, будут сидеть, очередь создавать, аргументируя тем, что они тут давно. И да, я не пропускаю и иду в свое время © RedHedPolly / Pikabu
- Часто забываю о бюстгальтере, проще ходить без него. Пришла в поликлинику с кашлем, а у нас новый терапевт, парень молодой. Зашла в кабинет, одновременно выходит медичка недовольная. Врач начинает слушать легкие, просит развернуться передом. Ничего не поделать, поворачиваюсь, и тут по закону жанра заходит она и налетает на меня, а парень защищает. Оказалось, что это его девушка, ревнивая очень. Мне даже жалко его стало. © Подслушано / VK
- Как-то раз пришел парень с аллергической реакцией и почему-то принес с собой живую мидию — в маленькой баночке с водой, как золотую рыбку. Сказал, что подозревает, что аллергия на нее. В итоге этот маленький дружок весь день провел на нашем столике, но значимого вклада в обследование или план лечения не внес, конечно. © procrast1natrix / Reddit
- Сижу в очереди в поликлинике. В какой-то момент появляется бабуля с палкой и сходу начинает причитать, как ей плохо, что у нее температура, что стоять тяжело, сидеть невозможно, даже в такси лежа ехала. Все повздыхали, поцокали, но пропустили. И вот, зашла она к врачу, и из-за двери доносится: «Ой, доктор, заболела я. Температура, правда, всего 36,9, но вот нос так забит, так забит!» К чести доктора, отпустил он ее быстро, хотя она пыталась с ним на какие-то личные темы еще пообщаться. © MedeyaLara / Pikabu
- Подошла наша очередь, я отдала сыну пакетик с конфетами, а сама зашла в кабинет. Спустя минут 5 выхожу. Матвей сидит запуганный, а рядом девочка с жадностью поглощает его конфеты. Я подлетаю и говорю строго: «Это что еще такое?!» А он вдруг соскакивает и нервно шепчет: «Мам, пусть ест! Ее по-другому не заставить замолчать, у меня голова разболелась от ее болтовни!».
Матери в последней истории повезло, что ее сын сам оказался не против сложившейся ситуации. А вот родителям в другой нашей статье пришлось всерьез заступаться за своих детей перед лицом несправедливости. И, благо, они справились со своей задачей на 5+.
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