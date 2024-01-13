14 доказательств того, что незнакомцы могут оказаться порой добрее близких друзей

Мир держится на добре, это мы знаем точно. Причем на добре спонтанном, таком, когда идешь мимо ребенка и вдруг решаешь улыбнуться ему, или помогаешь заглохшему на дороге водителю. Просто так, бескорыстно. В этой статье мы собрали как раз такие истории — про незнакомцев, которые решили вдруг быть чуточку добрее.