14 доказательств того, что незнакомцы могут оказаться порой добрее близких друзей
Мир держится на добре, это мы знаем точно. Причем на добре спонтанном, таком, когда идешь мимо ребенка и вдруг решаешь улыбнуться ему, или помогаешь заглохшему на дороге водителю. Просто так, бескорыстно. В этой статье мы собрали как раз такие истории — про незнакомцев, которые решили вдруг быть чуточку добрее.
- Я парень. Живу за 2 станции до конечной метро. Встаю утром пораньше, чтобы доехать до конечной (хотя мне в другую сторону) и занять сидячее место. Зачем я это делаю? Я жду, когда вагон заполнится и рядом со мной пройдет девушка или женщина. Тогда я дотрагиваюсь до ее предплечья и со словами «Позвольте уступить вам место» настаиваю, чтобы она села. Я просто хочу, чтобы женщины искренне верили в современных «рыцарей»... © Подслушано / Ideer
- Возвращаюсь как-то домой после ночной смены. Звонок с незнакомого номера: «Из ГИБДД вас беспокоят. Мотоцикл „Сузуки“ такой-то ваш? Его нашли стоящим во дворе с ключами в зажигании. Он не в угоне?»
А мотоцикл на тот момент был отдан хорошему другу покататься, поэтому в голове сразу зашевелились самые нехорошие варианты. Дозваниваюсь до друга. Выясняется цепочка, которая просто возродила во мне веру в человечество: этот гоблин приехал под утро с работы уставший, припарковался и забыл вытащить ключи из замка. Проходившая мимо соседка обратила на них внимание, пошла к старшей по дому. Та почесала репу и позвонила в ГИБДД узнать, не угнан ли мотоцикл. Те по номерам мотоцикла узнали мой номер и позвонили мне, чтобы уточнить. Друг, конечно, получил по ушам. Но ощущение неравнодушия других людей грело еще долго. © JanePotter / Pikabu
- А мне как-то раз кондуктор уступила место. Лет 15 назад это было, я тогда работала на заводе, 10 часов на ногах и до дома автобусом примерно час. Ехала после очередной смены, автобус битком, а я ног не чувствую, спина отваливается, аж в глазах темнеет. Но не просить же уступить мне место, я совсем еще юная была. В общем, через пару остановок кондуктор вгляделась мне в лицо и без лишних слов потащила меня на свое место. А сама поехала дальше стоя. И вот 15 лет прошло, а я все еще помню вас, чудесная женщина, и запредельно благодарна. © AllyDy / Pikabu
- В магазине: «Карта наша есть? А то по карте дешевле будет». Бабулечка: «Сейчас уже не найду». Я показываю свою, а потом быстро банковскую. Кассир мне: «У нас камеры, так нельзя», а я в ответ: «А это моя бабулечка, ничего страшного». И убегаю, пока она ничего не поняла. © kapyccha / Twitter
- Вызвала такси. Подхожу, а такси стоит в огромной луже и буксует. Сажусь на заднее сиденье злая, уткнулась в телефон. И слышу вопрос: «Вы водить умеете?»
Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились, доехали. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. И тут водитель берет меня на руки и несет до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Оставила ему хорошие чаевые. © Подслушано / Ideer
- Ехала в автобусе и краем уха услышала, как мальчик лет восьми рассказывает матери о любимом аниме. Рассказывал эмоционально, но никакого отклика не получал. Мать такая: «Ну не нравится мне такое, ну нет, не мое это». Это на меня очень не похоже, но я не выдержала и вступила в разговор с мальчиком: поддержала его, поделилась своими впечатлениями. Его мать выглядела шокированной, но ничего против не сказала. Пожалуй, это был немного странный поступок для 30-летней женщины. © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то домой из университета, и у меня двигатель заглох. Темно уже, плюс я в не самой приятной части города, а мобильников тогда еще не было. Пытаюсь толкнуть машину, и тут подъезжает какой-то парень на грузовике и предлагает отбуксировать меня вместе с автомобилем в мой район — а до него километра четыре. И вот он меня довез, махнул на прощание рукой и растворился в ночи. Я ему даже спасибо сказать не успел. © KahBhume / Reddit
- Как-то ползла в пробке, поток медленный и плотный. Смотрю — с правой полосы пытается выехать автомобиль, но его не выпускают. Остановилась, моргнула фарами — выехал. Ползем дальше, а я сижу и думаю: «Вот поросенок, хоть бы спасибо сказал». И вот останавливаемся на светофоре, из той машины выскакивает парень и идет ко мне. Опускаю стекло, а он мне розу дарит. © Подслушано / Ideer
- Вчера отец потерял бумажник. С большой суммой денег, правами, картами, двумя СТС. Переодевался возле магазина из рабочей куртки в повседневную. Мы с сестрой уже успели записаться в МФЦ, в ГИБДД, т.к. отец работает водителем и все нужно срочно-быстро. А вечером звонок в домофон: называют по имени, спрашивают, как найти отца. Я бегу на улицу к спасителю. Оказалось, молодой человек увидел бумажник, взял его, даже перевел отцу небольшую сумму, чтобы написать в сообщении, что нашел документы. Отец, понятно, в шоке, не заметил его сообщения. Так он приехал ко мне домой — адрес указан в СТС, ни копейки не забрал, все в целости и сохранности. © Unknown author / Pikabu
- Этим летом сама оказалась в числе тех «добрых людей из автобуса», когда на меня в обморок девушка свалилась. Мне удалось ее поймать и посадить, кто-то сразу к кондуктору — автобус останавливать. Нашлись те, кто знал, как людей в чувства приводить, на вопрос «есть ли вода у кого» аж пять бутылок с разных сторон подсунули. Никто не ушел, когда на время ее на улицу вывели. Нам с ней, оказалось, на одной остановке выходить — я довела ее до дома, попросила написать мне, как она себя будет чувствовать, когда поест и дала свой номер. Пока ехали до ее остановки, она просто улыбалась и шептала тихонько: «Какие же вы классные, люди». Мы болтали по дороге, а на прощание она меня крепко обняла и назвала солнышком. Одно из самых теплых воспоминаний. © Elliada / ADME
- В одно противное слякотное утро у меня приболел ребенок. Мы с ней поехали за лекарствами и продуктами. Выхожу из магазина, качу тележку по парковке, и вдруг бутылка с молоком выпадает на землю и разбивается. Женщина рядом говорит: «Так вы вернитесь в магазин, они вам заменят бутылку», а я ей говорю, что некогда, ребенок болеет, нам бы домой поскорее вернуться. Сажаю дочку в автокресло, выгружаю продукты в машину. И уже почти закончила, как вижу — бежит из магазина та самая женщина с бутылкой молока и протягивает ее мне. Я аж расплакалась прямо на парковке. Прошло почти 12 лет, а я до сих пор думаю о ней и ее доброте. Я надеюсь, что у нее все хорошо. © nevermindthetime / Reddit
- Мы жили небогато. Однажды мама подкопила достаточно денег, чтобы сводить нас с сестрой в зоопарк и музей, мы даже перекусили вне дома. Но по пути на автобус мама поняла, что потратила лишнего, и ей не хватало денег, чтобы заплатить за нас троих. До дома километров 10, и только что пошел снег. Мы зашли в небольшой китайский ресторанчик — спросить, можно ли воспользоваться телефоном (мама хотела позвонить кому-нибудь из знакомых и попросить довезти). Владелец полюбопытствовал, зачем нам телефон, и после того, как мама все рассказала, он не только дал нам денег на дорогу, но и завернул еды с собой человек этак на шесть. Мама сказала, что потом все ему вернет, а он попросил вместо этого заплатить однажды за кого-нибудь, кому это будет нужно, как нам. © hassenoma01 / Reddit
- Мне было 18-19 лет, вечером бежала на последний трамвай через дорогу машинам наперерез. Водитель трамвая, блин, наблюдал, как я бегу, машу ему, закрыл двери перед моим носом и поехал. Разревелась прямо на остановке. Тут сигналит черный «Кадиллак» — в нашем городе в те годы только очень богатые люди на таких ездили. За рулем женщина, рядом пожилая дама, а с заднего сиденья выглядывает девочка лет 5-6. Женщина говорит: «Не плачьте, моя дочь видела, как вы бежали за трамваем, и хочет, чтоб я вас довезла, садитесь, не бойтесь». А мне в другой район. Далеко. Села, довезли, пока ехали, мило пообщались. Приятные, культурные, добрые люди. Благодарна им. © Подслушано / Ideer
- В один момент возле моего подъезда стал появляться мужичок. С виду аккуратный и чистый, но было понятно, что бездомный. Из подъезда его никто не гнал, неудобств он не доставлял, иногда даже помогал в мелочах по дому соседям и пожилым людям. И как-то раз возле подъезда мы разговорились. Зовут его Никита, остался без жилья и без документов. Родственников нет, а ночует в подъезде, потому что без документов не может снять даже койко-место. Жалко стало мужика: я нашел свой старый телефон, зарегистрировал симку на себя и отдал ему. Помог с восстановлением документов (был долгий и нудный процесс, но мы смогли). А в один момент он пропал. Я сначала пытался звонить, но абонент был не абонент. А итог этой истории таков: с Никитой я виделся вчера, оказывается, мой номер он сохранил. Мы сидели в его небольшой съемной квартире. Работает он вахтами сварщиком, неплохо зарабатывает и дышит полной грудью. Думаю, это начало крепкой дружбы. © zloybublik / Pikabu
Если добрые истории вас согрели, но недостаточно, посмотрите еще подборку теплых фотографий, от которых внутри просыпается ностальгия и резко хочется вернуться в детство, в то самое, со вкусом хрустящей корочки белого хлеба.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что незнакомцы могут оказаться порой добрее близких друзей
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