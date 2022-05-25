14 доказательств того, что работа продавца скучной быть не может, ведь приходится иметь дело с людьми
Работа у продавцов непростая: тут и финансовая ответственность, и клиентам угодить надо. Но где еще, как не в сфере обслуживания, можно встретить столько людей — порой милых и вежливых, а порой будто не от мира сего? Клиенты бывают разные, и, как нам кажется, главное в работе продавца — это сохранять спокойствие и чувство юмора.
Сегодняшняя подборка историй ADME — от продавцов, которые уж точно не забудут некоторых своих клиентов.
- Работала я в отделе возврата. Как-то пришла женщина, которая хотела вернуть джинсы. «Заберите их, — говорит, — они порваны». Отвечаю: «Да, это рваные джинсы, такой стиль». А она мне: «Я понимаю, что это такие рваные джинсы, но они же порваны». (Да, она указывала именно на декоративные дыры на коленях.) Я говорю, мол, погодите, вы хотели рваные джинсы, но чтобы они не были порваны? Отвечает, что да. Этот наш с ней диалог повторился еще раза 4 по кругу. Возврат-то я оформила, но с тех пор прошло 17 лет, а я так и не поняла, что она имела в виду. © Magnuscomedy / Reddit
- Есть у меня любимые клиенты — пожилая пара, им за 80. Она обычно ходит по магазину со списком покупок, а он терпеливо ждет. Однажды он спросил, где у нас дезодоранты и гели для душа Old Spice. Пробиваю им потом покупки на кассе, а в тележке штук 5 этих Old Spice. Смотрю на дедулю и говорю: «Кое-кто, похоже, просто фанат этой марки». А его жена сразу реагирует: «О да! Обожаю, когда он ими пользуется, он сразу тако-о-ой привлекательный!» Я сначала обалдела, а потом захохотала. Как же круто, что в их возрасте они все еще искренне влюблены друг в друга. © bkupisch / Reddit
- Продаем футболки с изображением рок-групп. Заходит как-то к нам супружеская пара за 40. Жена причитает: «Ой, ужас, как можно такое носить?» Вышли они из магазина, а минут через 10 возвращается этот мужик, оглядывается по сторонам и говорит шепотом: «Вы извините, мне вот та футболка очень понравилась, есть размер мой?» Купил он футболку с черепом, светящимся в темноте. Говорит, будет надевать ее втайне от жены на встречи с друзьями. Расплатился в лучших традициях шпионских фильмов — наличными, чтобы «не оставлять следов», спрятал пакет под куртку и удалился. © B****T777 / Pikabu
- Закрывался магазин у нас. Сижу жду, когда поставщики приедут забирать остатки товара (девать его некуда). Прилавки пустые, вывеска снята, внутри свет не горит. Сначала я дверь закрывал на ключ, чтобы никто не заходил, но люди видели меня, сидящего внутри, и ломились в дверь, хотя на двери и всех окнах написано крупными буквами «Магазин закрыт, не работает». Мне это надоело, перестал закрывать дверь: устал постоянно подрываться. И тут заходит мужик, прошелся везде (напоминаю, стеллажи пустые и свет не горит), потом подходит ко мне и такой: «А чего, вы не работаете, что ли?» Молча смотрю ему в глаза несколько секунд, и до него, видимо, дошло, потому что он сказал: «Написали бы хоть где-нибудь...» И ушел. © elghinyrr / Pikabu
- Продаю краски, и у нас тут каждый день происходит что-то интересное. Недавно вот приходит человек и просит заколеровать ему краску, предназначенную для стен в помещении. Спрашиваю, что он красить собрался. «Как что? Стены на улице». Говорю, что краска подходит только для внутренних работ и не выдержит перепадов температуры. «Я вас вообще-то не спрашивал, заколеруйте, и все», — отвечает. А спустя какое-то время он пришел жаловаться, что краска фигня и продавцы ни в чем не разбираются. © ihappyrubka / Pikabu
- Тружусь в сети стройматериалов. Подбирает студентка линолеум в общагу: все перетрогала, только что на зуб не попробовала. Спрашиваю: «Вам светлый или темный, подешевле или подороже? Что хотите?» Девочка горько вздохнула, надула губки и ответила: «Я хочу... Замуж я хочу поскорее, а не вот это вот все». © dpetr5 / Pikabu
- Работаем с мамой в одном магазине. До закрытия около часа, мама считает деньги в кассе и говорит: «Сейчас тут закончу и пойду. Дома увидимся, люблю тебя». Тетка на соседней кассе это услышала и ляпнула: «Если они вместе живут, им нельзя вместе работать. А он вообще еще молодой, может, жизнь бы получше сложилась, если бы не эта старуха». Тут кассирша, которая ее обслуживала, подзывает меня и просит ее повторить то, что она сказала. Женщина повторяет, и я такой: «Спасибо за ценное мнение, только это вообще-то моя мама». Как она смутилась! Рассчиталась молча, и больше я ее в нашем магазине не видел. © RealPokesatsu / Reddit
- Работаю в магазине игрушек. На днях сидим с еще одной девчонкой у кассы, большая очередь. Подходит папа с сыном лет 5. Ребенок хнычет из-за игрушки, которую ему не купили. И пока папа расплачивался за другую игрушку, ребенок вытер слезы подолом тетеньки, стоящей перед ними. Ни папа, ни тетка ничего не заподозрили. Мы хохочем, а покупатели ничего понять не могут. © Подслушано / VK
- Я консультант в парфюмерном супермаркете. Общаюсь с покупателем, на фоне играет музыка, как и во всех магазинах. Вдруг на заднем фоне замечаю парочку: оба улыбаются, девушка что-то говорит парню, а тот быстро кладет куртки на стол и приглашает ее танцевать. Крепко обнимает ее, улыбается, она засмущалась, обняла в ответ. Сколько же счастья было в их глазах! © Подслушано / VK
- Я отвечаю за выкладку одежды. Однажды только все разложил, оборачиваюсь, а на полу куча вещей. Девчонка какая-то рассматривала одежду и вместо того, чтобы класть обратно, просто кидала на пол. Попросил перестать, а она начала нарочно сбрасывать все с полок. Спросил, где родители, — молчит. Пришлось описать внешность ребенка по громкой связи и позвать ее мать. Пришла женщина, девочка давай говорить, что это я сам все разбросал, а мама... Мама извинилась передо мной и попросила показать, как мы складываем одежду. После чего сказала, что я могу отдохнуть, а ее дочь разложит все обратно. Я потом вернулся, а они еще там. Дочка хныкала, что это не ее работа, а мать приговаривала: «Еще как твоя. Ты бардак устроила, тебе и убирать». © Hippopotapie / Reddit
- Коллега работала в супермаркете. Повадилась к ним одна дама ходить и возвращать почти пустую банку из-под мороженого. Мол, размороженное было, вы продаете некондиционный товар, верните деньги. Ну вернули один раз, ну два. Но она приходила по 2 раза в неделю с почти съеденным мороженым, и сотрудники начали вскипать. Пошли к директору магазина, показали видео с камер. И повесили объявление на стойке возврата: «Если у вас претензии по поводу мороженого, пожалуйста, не ешьте его, верните нам полную упаковку, в ином случае претензии не принимаются». Странно, что тетенька не переключилась на другие продукты, но мороженое покупать у них перестала. © kakyr / ADME
- В нашем магазине продаются готовые голубцы, их нужно только сварить. Однажды пришел мужчина и заявил, что голубцы плохие, рис на зубах хрустит. Мы в шоке: до этого никто не жаловался. Спрашиваю, сколько он их варил. А мужик выпучил на меня глаза: «Их что, варить надо?» После моего утвердительного кивка покраснел и быстро убежал. © Подслушано / VK
- Жена работала в книжном. Как-то покупательница попросила найти одну книгу. Компьютеров тогда не было, вручную искали. Продавцы все каталоги перерыли, но не нашли ту книгу. Уточнили у покупательницы, не ошиблась ли она. А дамочка вдруг заявляет, что ей приснилась ее мать и рассказала об этой книге — разумеется, она точно запомнила и название, и автора. © Tim Johnson / Quora
- Конец смены, хочется просто упасть и уснуть. Покупательница, видимо, заметила это и спросила, как я себя чувствую. А потом купила 2 букета цветов и говорит: «Один — тебе, чтобы настроение поднять, а другой подари кому-нибудь, кто тоже грустит». Оплатила их и молча ушла. Позже подошел наш постоянный покупатель — обычно весь такой позитивный, а сегодня тихий и молчаливый. Сказал, что его бросила девушка. И тут я лезу под прилавок, достаю второй букет и протягиваю ему со словами, что хочу немного поднять ему настроение. И он улыбнулся! И купил еще один букет, «чтобы продолжить эту традицию». © Jeremy Korn / Quora
Вам доводилось работать в торговле? А может быть, вам как-то встретился продавец с особым подходом к покупателю? Расскажите нам свои истории.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что работа продавца скучной быть не может, ведь приходится иметь дело с людьми
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