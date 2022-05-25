14 доказательств того, что работа продавца скучной быть не может, ведь приходится иметь дело с людьми

Работа у продавцов непростая: тут и финансовая ответственность, и клиентам угодить надо. Но где еще, как не в сфере обслуживания, можно встретить столько людей — порой милых и вежливых, а порой будто не от мира сего? Клиенты бывают разные, и, как нам кажется, главное в работе продавца — это сохранять спокойствие и чувство юмора.