14 доказательств того, что школьные будни — это вам не курорт
Если подумать, то на каникулы уходят не только дети, но и родители. Ведь с началом учебного года взрослые снова окунулись в родительские чаты, проверку домашки и далее по списку. Вот несколько эмоциональных историй о школьных буднях. А в бонусе покажем странный дневник.
- Была как-то мода на пластмассовые дипломаты. Многие школьники, особенно старшеклассники, носили свое школьное барахло именно в них. Невзлюбил директор школы сей аксессуар, может, его в коленку им стукнули, да и запретил. После уроков была сходка старшеклассников, где были выработаны контрмеры. На следующий день, все, кто ходил с дипломатами, принесли учебники с тетрадками в оцинкованных ведрах. По преданиям, директор выдержал 2 дня. © Sonaton / Pikabu
- В начале нулевых школьной формы не было. Главное, не одеваться слишком открыто, короткие топы или юбки нельзя. На праздники надо было выглядеть парадно. И вот, перед каким-то праздником одна учительница сказала: «Черный верх и белый низ». Она просто перепутала, но одна девочка так и пришла: в черной блузке и в белых джинсах. Эта учительница пыталась наехать: «Что за безобразие!». Знакомая ответила, мол, вы ж сами сказали надеть черный верх и белый низ. © user6270669 / Pikabu
- Когда-то у меня в школе состоялся разговор с классной руководительницей образцово-показательного класса «А». Я сама училась в «В», но ходила от школы на олимпиады по 5-ти предметам минимум, потому что была отличницей. Так она мне заявила: «Вот если бы ты не ходила в школу в джинсах и с красной башкой, я бы тебя себе в класс забрала». Отказаться от олимпиадницы из-за внешнего вида, Л — логика. © mobei / Pikabu
- Мою лучшую подругу однажды вызвали в школу, чтобы она забрала свою дочь, потому что девочка протащила в школу хомяка в кармане. © EmeraldGirl / Reddit
- В школе выдвинули жесткие требования к форме. Мол, девочкам все брюки долой. Мы с родителями возмутились на собрании, но нас мягко послали. Так одна не лыком шитая маман приняла вызов. И на следующий день после собрания ее дочь явилась в школу в черных шортах. На возмущение завуча мама потом ответила: «Вы же сказали, что не должно быть брюк. Насчет того, что можно только юбки и сарафаны, вы не уточнили». После этого глупое правило отменили.
- В прошлом году отвела дочку в 1 класс. 1 сентября, оставили детей в классе с учителем. Приходим за детьми, дочка рассказывает, что мальчик после одного урока начал рыдать и вырываться домой. Бедного мальчика даже не предупредили родители, что это на ближайшие 11 лет. © Палата № 6 / VK
- У моей дочери завелся ухажер, одноклассник. Он слишком приставучий, вечно до дома провожает, после танцев ее караулит. Я дочке сразу сказал, что могу с ним разобраться. Но она пообещала, что отошьет нахала сама. Вчера в час ночи проснулся от криков под окном: «Лизка Иванова, я люблю тебя». Орал так, что соседи начали один за другим свет в квартирах включать. Только я открыл окно, чтобы прогнать его, как вдруг сосед ему крикнул: «Эй, малой. Окна комнаты Лизы Ивановой на другую сторону выходят». Нахал побежал вокруг дома. Ну, спасибо соседу, удружил. © Палата № 6 / VK
- Собираем сына в первый класс, квест тот еще. Помимо разнообразия приобретенной канцелярии, для становления Пикассо необходима форма. Все бы ничего, но придираются к цвету одежды. Продавец обменял без проблем. Но, блин, если мой сын будет учиться в темно-синих брюках, а не в черных, это проблема? Как это влияет на его обучение? Причем в некоторых школах ввели форму одного цвета, а через месяц поменяли, и теперь родители, как ужаленные, пытаются поменять форму. Слов нет. © Vandik / Pikabu
- 1 сентября. Первый класс, все дети как с иголочки, выглаженная форма, счастливые детские лица. Должны были они на линейке шары воздушные в небо выпускать по команде. Звучит то самое слово, и в небо не поднимается ни один шар. Заминочка. Кодовое слово звучит еще раз, в небо улетает лишь один шар вместо 28-и нужных. Короче говоря, классной руководительнице пришлось практически умолять всех детей выпустить эти воздушные шары. Только представьте: стоит класс первоклашек с шарами, вся школа ждет, пока они выпустят эти шары, а они рыдают просто потому, что не хотят шарики выпускать. Мы с родителями тоже плакали, но тупо от смеха и осознания этого провала. © Палата № 6 / VK
- Мой сын однажды сказал учителю: «На сегодня я закончил. Больше ничего делать не буду». Затем положил голову на стол и отказался разговаривать с учительницей. Ему было лет 8, когда это произошло. © TheQuietType84 / Reddit
- Собираю дочь-подростка в школу. И я на грани нервного срыва. Форму носить не будет, она убогая. Рюкзак купи ей модный. Тетрадки покрасивее да поярче. Вот бы ей дать форму и ранец, в которых я в 1980-х в школу ходила. И тетради самые обычные, однотонные и без всяких картинок. Посмотрела бы я на нее.
- Старшая дочь брала батончики мюсли, которые покупала себе учительница, прямо с ее стола. Моя девочка ела их две недели, прежде чем поняла, чье это. Она думала, что это для всех. А младшую однажды по какой-то причине поставили в угол, и учитель поймал ее за облизыванием стены. © tbama11 / Reddit
- Писали стихотворение по памяти. Потратив тучу времени, я его выучил. Каково же было мое удивление, когда я увидел 3 вместо 5. А красной ручкой были отмечены ошибки, хотя мой вариант был идентичен оригиналу. Ткнув учителя носом в его косяки, я получил ответ: «Может, ошибок у тебя и нет, но ты в каждой строке сделал отступ 1 см от края страницы. Это неправильно, поэтому оценка 3». С тех пор я понял, что каким бы ты хорошим или умным ни был, всегда найдется хейтер, которого ты не будешь устраивать. © Mr.Happiness / Pikabu
- До сих пор обидно. Экзамен по алгебре. Я вытащил 13-й билет. Самый трудный, объемный, но я почему-то как чувствовал и знал его лучше всех остальных. Рассказал его без запинки. И получил за это 4. Знаете почему? Дословно ответ звучал так: «Мы не можем много пятерок поставить: нам не поверят, и тебе придется пересдавать». © MikTroyan / Pikabu
Бонус
- Меня одного гложет вопрос, если это дневник первоклассника, причем это повторено несколько раз на обложке, то зачем оставили первый пробел для номера класса? © Sabotenda / Pikabu
Учеба может быть веселой, а может и скучной. Мало кто из нас в детстве ну хоть разок не мечтал попасть в Хогвартс. Но, может, и хорошо, что мы не получили письмо совой? Здесь мы доказываем, почему любая районная школа лучше, чем знаменитый Хогвартс.
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что школьные будни — это вам не курорт
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