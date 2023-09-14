14 доказательств того, что школьные будни — это вам не курорт

Если подумать, то на каникулы уходят не только дети, но и родители. Ведь с началом учебного года взрослые снова окунулись в родительские чаты, проверку домашки и далее по списку. Вот несколько эмоциональных историй о школьных буднях. А в бонусе покажем странный дневник.

Бонус

Учеба может быть веселой, а может и скучной. Мало кто из нас в детстве ну хоть разок не мечтал попасть в Хогвартс. Но, может, и хорошо, что мы не получили письмо совой? Здесь мы доказываем, почему любая районная школа лучше, чем знаменитый Хогвартс.